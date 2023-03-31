برشلونة يعترف رسمياً بالتفاوض مع “ميسي” للعودة.. وهذا ما تم التوصل إليه!

- Advertisement -

وطن– قال نائب رئيس برشلونة رافائيل يوستي إن النادي على اتصال مع ليونيل ميسي بشأن عودة محتملة، بعد ودع ميسي برشلونة بالدموع في 2021 لعجز النادي عن تقديم صفقة جديدة وسط مشاكل مالية كبيرة، في حين ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف.

ولم يُخفِ برشلونة رغبته في إعادة الفائز بكأس العالم ، وقال يوستي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إنهم كانوا على اتصال بممثلي الأرجنتيني، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “الغارديان“.

وقال يوستي: “يعرف ليو وعائلته المودة التي أشعر بها تجاههم”. شاركت في مفاوضات لم تؤد لسوء الحظ إلى نتيجة معينة. لطالما كنت أعاني من هذه الشوكة في جانبي والتي لم يستطع ليو الاستمرار فيها في نادينا. ميسي يعرف مدى تقديرنا له. أود أن يعود. نحن على اتصال معهم بالطبع”.

يشار إلى أن مهاجم الأرجنتين البالغ من العمر 35 عامًا هو أفضل هداف برشلونة على الإطلاق برصيد 672 هدفًا في 778 مباراة وغادر ملعب نو كامب لأسباب مالية في عام 2021.

ينتهي عقده لمدة عامين مع باريس سان جيرمان هذا الصيف ويعتقد أنه يفضل البقاء مع النادي الفرنسي.

موافقة ميسي على تخفيض أجره

وكان ميسي قد وافق على صفقة جديدة مع برشلونة بشأن تخفيض الأجور قبل عامين ، لكنها كانت تعتمد على بيع النادي للاعبين وفقًا لقواعد مالية جديدة.

- Advertisement -

ولم يحدث ذلك في الوقت المناسب وأنهت فترة تواجده في النادي الذي حقق أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا و 10 ألقاب في الدوري الإسباني – بالإضافة إلى ستة كرات ذهبية.

أهداف ميسي مع باريس سان جيرمان

وأحرز ميسي ، الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين في ديسمبر الماضي ، 29 هدفا في 66 مباراة مع باريس سان جيرمان، كما أحرز مؤخرًا هدفه الدولي رقم 100 والضربة رقم 800 في مسيرته المهنية.