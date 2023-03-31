الجمعة, مارس 31, 2023
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أرخص 5 وجهات لقضاء الإجازة في أوروبا (شاهد)

لا تأخذ البيانات في الاعتبار تكاليف السفر بالطائرة أو الإقامة. حيث إنها تكاليف سفر تتقلب بشكل كبير بناءً على الاحتياجات الفردية.

كتب أنس السالم
أرخص 5 وجهات لقضاء الإجازة في أوروبا watanserb.com
تعتبر اليونان ضمن أرخص 5 وجهات لقضاء الإجازة في أوروبا
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وطن – يحلم كثيرون بقضاء عطلة في أوروبا، إذ تجذب الوجهات الأوروبية السياح الذين يأتون لتجربة شيء مختلف عن بلدانهم، لذا نقدم لكم أرخص 5 وجهات لقضاء الإجازة في أوروبا.

مع المواقع التاريخية الرائعة والثقافات المتنوعة، والطعام اللذيذ، ليس من المستغرب أن تكون أوروبا واحدة من أكثر المناطق زيارة في العالم.

لكن الرحلة إلى أوروبا ليست دائمًا في متناول العديد من المسافرين، إذ يمكن أن تتباين تكلفة السفر بالطائرة والإقامة والطعام والترفيه.

إذا كنت مهتمًا بمعرفة الأماكن الأكثر تكلفة للزيارة، فلا داعي لمزيد من البحث، حيث أصدر مكتب البريد في المملكة المتحدة قائمة بأكثر الوجهات بأسعار معقولة.

لا تأخذ البيانات في الاعتبار تكاليف السفر بالطائرة أو الإقامة. حيث إنها تكاليف سفر تتقلب بشكل كبير بناءً على الاحتياجات الفردية.

أرخص 5 وجهات لقضاء الإجازة في أوروبا: 

1. منتجع “ساني بيتش – Sunny Beach” في بلغاريا

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يعد منتجع “ساني بيتش -Sunny Beach” في بلغاريا واحدا من أكثر مدن المنتجعات الساحلية شهرة في بلغاريا، ويقع على شواطئ البحر الأسود.

في النهار ، يستمتع السائحون بالشاطئ الرملي الطويل والمعالم الثقافية القريبة والآثار القديمة.

منتجع ساني بيتش في بلغاريا
منتجع ساني بيتش في بلغاريا

عندما تغرب الشمس، تبدأ حفلات الشاطئ التي تظل مفتوحة حتى نهاية اليوم.

يمكن للسائحين دفع 44 دولارًا فقط لوجبة من ثلاثة أطباق، لشخصين.

2. فارو، جنوب البرتغال 

تعتبر منطقة فارو، في أقصى جنوب البرتغال جنة لقضاء العطلات. تشتهر المنطقة بشواطئها الخلابة المدعومة بمنحدرات ذهبية مثيرة مع مياه دافئة وهادئة.

فارو، جنوب البرتغال
فارو، جنوب البرتغال

تستقبل فارو عادة حوالي 4 ملايين زائر كل عام.

يمكن للسائحين أن يتوقعوا دفع دولار واحد مقابل فنجان قهوة وأقل من 50 دولارًا لوجبة من ثلاثة أطباق.

3. كوستا ديل سول ، إسبانيا

تعد منطقة كوستا ديل سول في جنوب إسبانيا وجهة شاطئية شهيرة تضم العديد من المدن الساحرة.

تجذب المنطقة أعدادًا كبيرة من السياح الذين يأتون للاستمتاع بشمس البحر الأبيض المتوسط الدافئة والاستمتاع بالثقافة الإسبانية النابضة بالحياة.

كوستا ديل سول، اسبانيا
كوستا ديل سول، اسبانيا

في كوستا ديل سول، يمكن للسائحين أن يتوقعوا دفع أقل من 3 دولارات لكأس من النبيذ، وحوالي 60 دولارًا لوجبة من ثلاثة أطباق.  بما في ذلك زجاجة نبيذ لشخصين. وفق موقع (traveloffpath)

4. بافوس ، قبرص

من أشهر المناطق السياحية في قبرص هي مدينة بافوس الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي للجزيرة.

تقع العديد من أفخم المنتجعات في الجزيرة في مكان قريب، وتُعد المدينة قاعدة رائعة لاستكشاف الشواطئ المحيطة والمواقع التاريخية والمدن الجبلية.

بافوس ، قبرص
بافوس ، قبرص

تحتوي مدينة بافوس على مواقع أثرية رائعة تستحق الزيارة ، بما في ذلك المقبرة المدرجة في قائمة اليونسكو ومقابر الملوك والتي يعود تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاد.

في بافوس، يمكن للسائحين أن يتوقعوا دفع ما يزيد قليلاً عن 3 دولارات مقابل القهوة، و 68 دولارًا مقابل وجبة من ثلاثة أطباق. بما في ذلك زجاجة من النبيذ ، لشخصين.

5. كورفو ، اليونان

تعد كورفو، الجزيرة اليونانية الجميلة قبالة ساحل حدود ألبانيا / اليونان ، موطنًا للقصور التاريخية والشواطئ الرائعة والكثير من الفنادق الرائعة.

على مر السنين ، تلقت الجزيرة تأثيرًا من ثقافات مختلفة ، بما في ذلك البندقية والفرنسية والإنجليزية ، مما منحها سمات ثقافية فريدة يحب الزوار تجربتها.

كورفو ، اليونان
كورفو ، اليونان

في كورفو ، يمكن للسائحين أن يتوقعوا دفع حوالي 0.55 دولارًا لزجاجة ماء، و 60 دولارًا لوجبة من ثلاثة أطباق. بما في ذلك زجاجة نبيذ، لشخصين.

*ملاحظة: الأسعار وما يتعلّق بالنبيذ كما ورد من المصدر.

أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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