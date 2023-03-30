الخميس, مارس 30, 2023
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حياتنا

صور مثيرة في رمضان .. ميريام فارس عارية بدون بنطال! (شاهد)

كالعادة، منعت ميريام فارس التعليق على الصور، كونها تدرك أنّ هذا النوع من الصور الجريئة، يعرضها لهجوم الجمهور وانتقاداتهم اللاذعة.

كتب أنس السالم
ميريام فارس بدون بنطال في رمضان watanserb.com
ميريام فارس بدون بنطال في رمضان
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وطن – نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صوراً مثيرة، على حسابها الشخصيّ والرسمي بموقع “انستغرام”، ظهرت فيها عارية من أسفل بدون بنطال.

ميريام فارس بدون بنطال في صور جريئة!

وكالعادة، منعت ميريام فارس التعليق على الصور، كونها تدرك أنّ هذا النوع من الصور الجريئة، يعرضها لهجوم الجمهور وانتقاداتهم اللاذعة.

وظهرت ميريام فارس بالصور على حسابها في انستغرام، مرتدية بلوزة زرقاء اللون، وجزمة بنفس اللون كذلك، وكان لافتاً أنها لا ترتدي بنطالاً .

ميريام فارس بدون بنطال
ميريام فارس بدون بنطال (انستغرام)

وتأتي هذه الصور بعد صورٍ أخرى نشرتها ميريام فارس قبل أيام، حيث كانت تتواجد في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ ظهرت في إحدى الصور بملابس رياضية، وهي تجلس على نافذة شقتها.

ميريام فارس
ميريام فارس بإطلالة جريئة

ونشرت ميريام فارس، صورة أخرى على طريقة “السيلفي”، وكانت ترتدي نظارة شمسيّة، وقلادة حول عنقها.

ميريام فارس
ميريام فارس

يذكر أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عادةً ما تنشر إطلالات جريئة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وخاصةً في موقع انستغرام، وفي الصور التي تتوقع أن تكون التعليقات عليها من الجمهور حادّة تقوم بإغلاق خاصية التعليق.

ميريام فارس تحيي حفل زفاف في قطر 

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في سياقٍ آخر، أحيت ميريام فارس قبل فترة قصيرة، حفل زفاف في دولة قطر.

وظهرت الفنانة ميريام فارس بالفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام“، بفستان ذهبي مع فتحة جانبية تكشف كثيراً من ساقيها.

كما تميّز الفستان بفتحة صدر واسعة أبرزت مفاتن ميريام فارس بشكل واضح. بينما تعمدت الفنانة اللبنانية أداء حركات راقصة عشوائية غير مدروسة، ما جعل المتابعين يتهمونها بمحاولة الإثارة فقط.

ميريام فارس ترقص في حفل زفاف بدولة قطر
ميريام فارس ترقص في حفل زفاف بدولة قطر

أغنية ميريام فارس في كأس العالم بقطر 2022

وقدّمت الفنانة ميريام فارس أغنية Tukoh Taka، لمناسبة كأس العالم الذي أقيم في دولة قطر أواخر العام 2022ـ وحظيت بنسب مشاهدة عالية وصلت حتّى اليوم أكثر من 129 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وجمعت الأغنية مريام فارس، والمغنيين مالوما ونيكي ميناج.

هجوم على ميريام فارس بسبب شاكيرا! 

لكنّ ميريام فارس تعرضّت لانتقادات حادة من الجمهور، ومشجعي كأس العالم، ويعود ذلك إلى اتهام البعض للفنانة اللبنانية بتقليد المطربة العالمية شاكيرا، التي طرح اسمها لتقديم أغنية كأس العالم قطر ، لكنها اعتذرت.

 

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A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)

المصدررصد وطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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