الأربعاء, مارس 29, 2023
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لتحقيق الثراء..7 عادات إقتصادية ينبغي تعلمها من وارن بافيت

لا يزال وارن بافيت يعيش في نفس المنزل المتواضع الذي اشتراه عام 1958 مقابل 31500 دولار.

كتب ايمان الباجي
لتحقيق الثراء..7 عادات إقتصادية ينبغي تعلمها من وارن بافيت watanserb.com
وارن بافيت
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وطن– يعتبر وارن بافيت واحدًا من أغنى الأشخاص في العالم، حيث تبلغ ثروته في الوقت الحالي 105 مليار دولار.

واشتهر الملياردير الأميركي ليس فقط بكونه أحد أكثر المستثمرين ‏نجاحاً على مر التاريخ، بل بأسلوب حياته وعاداته التي أتقنها في فن العيش في حدود إمكانياته والاستثمار بحكمة.

في هذا الإطار، كشف موقع “newtraderu” عن مجموعة من أشهر العادات المقتصدة التي يتميز بها بافيت كأسلوب حياة والتي يمكنك تنفيذها في أقرب وقت ممكن في حياتك لتوفير المال وزيادة صافي ثروتك.

1. اختر مهنة تحبها

يؤكد وارن بافيت على أهمية اختيار المهنة التي تحبها، حيث يزداد شغفك كلما مارستها ومن المرجح أن تؤدي أداءً جيدًا وتحقق دخلًا جيدًا فيها.

7 investing habits that made Warren Buffett a billionaire | The Motley Fool UK

2. تزوج من شخص يشاركك قيمك المالية

كان بافيت متزوجًا من زوجته الأولى لأكثر من 50 عامًا حتى وفاتها في عام 2004. ثم تزوج مرة أخرى سنة 2006. ويقول بافيت إن الزواج القوي مبني على القيم المشتركة، بما في ذلك القيم المالية.

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ويمكن أن يساعدك الزواج من شخص يشاركك العقلية المقتصدة في العمل معًا لتحقيق أهدافك المالية.

3. لا تستثمر بأموال مقترضة

لطالما حذر بافيت من اقتراض الأموال للاستثمار، حيث يعرضك هذا لخطر خسارة أكثر مما استثمرته في البداية إذا انقلب السوق ضدك. بدلاً من ذلك، ركز على الادخار والاستثمار بأموالك الخاصة.

في خطاب ألقاه عام 1991 في جامعة نوتردام، صَرح بافت بأنه شاهد الكثير من الأشخاص يخسرون بسبب الرافعة المالية (الرفع المالي ‏ على أي اقتراض أو استخدام لأدوات مالية ينتج عنه تضخيم أثر الأرباح أو الخسائر على المستثمر).

وصرح قائلاََ: أنت لست بحاجة إلى رافعة مالية..إذا كنت ذكياً ستجني الكثير من المال دون اقتراض.”

4. اختر منزل يناسب احتياجاتك

لا يزال وارن بافيت يعيش في نفس المنزل المتواضع الذي اشتراه عام 1958 مقابل 31500 دولار.
منزل وارن بافيت
وينصح في هذا السياق بشراء منزل بناءً على احتياجاتك وستوفر بالتالي المال وستحقق الثراء السريع.

5. السيارة مخصصة للنقل فقط

يشتهر بافيت بقيادة سيارات متواضعة بدلاً من الطرازات الفاخرة. إنه يعتقد أن السيارة هي مجرد وسيلة نقل وليست رمزًا للمكانة. لذا، وفر المال عن طريق شراء سيارة تناسب فقط احتياجاتك.

6. كن حذرا مع القروض

يحذر وارن بافيت من الوقوع في ديون غير ضرورية. إذا كان يجب عليك الحصول على قرض، فافعل ذلك للأغراض الأساسية فقط، مثل شراء منزل أو دفع تكاليف التعليم.

7. تجنب الإنفاق غير الضروري

يشتهر بافيت باهتمامه الشديد بعادات الإنفاق لديه. إنه لا يتفاخر في شراء الأشياء باهظة الثمن لمجرد أنه يستطيع تحمل تكاليفها.

وارن بافيت

بدلاً من ذلك، يركز على ما يجلب قيمة لحياته ويتجنب النفقات غير الضرورية.

يفكر بافيت من حيث الاحتياجات والقيم في جميع عادات الإنفاق الخاصة به، بغض النظر عن مستوى ثروته. كما يكره إهدار المال بغض النظر عن ما يمتلكه.

المصدرموقع "newtraderu"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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