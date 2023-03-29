الأربعاء, مارس 29, 2023
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رياضة

لاعبو منتخب تونس يهربون لغرفة الملابس بعد اعتداء جماهير ليبيا عليهم (فيديو)

نسور قرطاج كانوا عُرضة لموجة غضب عارمة من قبل الجماهير الليبية بعد فوزهم بالمباراة على أرضية "ملعب الشهداء" ببنغازي

كتب فهمي الورغمي
اعتداء جماهير ليبيا على نسور قرطاج watanserb.com
اعتداء جماهير ليبيا على نسور قرطاج
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وطن- تمكن المنتخب التونسي من التأهل رسميا إلى كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على ليبيا في بنغازي، لكن الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة بعد نهايتها من اجتياح بعض الجماهير الليبية لملعب المباراة، أثارت ردود فعل غاضبة في أوساط التونسيين.

اعتداء جماهير ليبيا على نسور قرطاج

وكانت مباراة قمة الجولة 4 من التصفيات المؤهلة الى كأس إفريقيا في كوت الديفوار 2024 بين المنتخبين الليبي والتونسي، شاهدة على أحداث شغب غير متوقعة بعد نهاية المباراة بفوز المنتخب التونسي في مباراة الذهاب بعد فوز ثمين خلال جولة الإياب بملعب “رادس” في تونس العاصمة.

وتداول كثيرون مقاطع فيديو تُوثق اعتداء عددا من الجماهير الليبية، على لاعبي المنتخب التونسي خاصة عبر رميهم بقوارير المياه البلاستيكية.

وفي لقطات أكثر وضوحا، يظهر نسور قرطاج وهم يهربون إلى غرفة تغيير الملابس بعد نهاية المباراة التي شهدت أداءً متوسطا من المنتخب الليبي، الذي فوت آخر فرصة من أجل التأهل إلى كأس إفريقيا، بعد خسارة قاسية في ملعب رادس بتونس قبل أيام.

بعد نهاية المباراة بدقائق، اقتحمت مجموعة من الجماهير الليبيين أرضية “ملعب الشهداء” ببنغازي لتتحول أرضية الملعب إلى ساحة من الفوضى.

وفي الأثناء، حاولت قوات حفظ الأمن وأيضا عشرات الجماهير الليبية، منع آخرين من التشويش على خروج نسور قرطاج من المعلب.

اعتداء جماهير ليبيا على نسور قرطاج
اعتداء جماهير ليبيا على نسور قرطاج

تأهل تونس على حساب ليبيا

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وفي تفاصيل المباراة، تمكن هيثم الجويني من قيادة تونس إلى تحقيق رقم جديد بتأهله إلى كأس أمم إفريقيا للمرة 16 على التوالي.

ودخل نسور قرطاج المباراة بقوة بعد أن تمكن المهاجم هيثم الجويني من تسجيل الهدف الأول في المباراة منذ الدقيقة 16 بعد تسديدة رأسية، إثر ضربة ركنية نفذها بكيفية متميزة المدافع الأيسر لفريق الأهلي المصري علي معلول.

وتمكن الجويني مهاجم الملعب التونسي من تسجيل هدفه الثاني مع المنتخب التونسي، في المباراة الثانية التي يخوضها، ليفرض نفسه خلال الفترة المقبلة كأحد الخيارات المهمة لدى المدير الفني للمنتخب التونسي جلال القادري.

وشهدت المباراة خلق عديد الفرص لا سيما من الضيوف، لكن محمد علي بن رمضان وإلياس السخيري وهيثم الجويني أهدروها بطرق غريبة، خصوصا بعد التألق الكبير من حارس المرمى الليبي معاذ اللافي حارس مرمى فريق الاتحاد الليبي.

وفي تصريحات أعقبت المقابلة، عبر حارس المنتخب التونسي أيمن دحمان عن سعادته بهذا التأهل مؤكدا صعوبة المباراة أمام منتخب قوي.

وأضاف دحمان: “يجب البناء على هذا الانتصار والتحضير لكأس أمم إفريقيا بالكثير من الجدية من أجل تحقيق نتائج ترقى لمستوى الكرة التونسية”.

وتتصدر تونس بذلك المجموعة بـ10 نقاط بعد ختام الجولة 4 بينما يحتل المنتخب الليبي المركز 3 بـ3 نقاط فقط ما يضعف آماله في التأهل.

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فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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