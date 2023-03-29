أشرف حكيمي يتفاعل مع معجبيه وعمته تتحدث عن وضعه بعد تخلي هبة عبوك عنه! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – على الرغم من وقوعه في عين الإعصار نتيجة اتهامه بالاغتصاب، واصل نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي مسيرته المهنية، حيث ظهر في مدريد وتحديداً في محيط ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو بمناسبة مباراة كرة القدم بين المنتخبين المغربي والبيروفي التي أقيمت مساء الثلاثاء.

وعلى الرغم من أن هبة عبوك تبدو بعيدة بشكل متزايد عن زوجها عندما يتعلق الأمر بالاعتراف ببدء إجراءات الطلاق منه حتى قبل الاغتصاب، يحظى أشرف حكيمي بدعم أقاربه ، كما هو الحال مع عمته.

وبحسب موقع “okdiario” الإسباني، فقد تم إجراء مقابلة مع عمة أشرف حكيمي في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث أكدت أنها وأبنائها حافظوا على الاتصال مع “حكيمي” في الفندق الذي أقام فيه قبل الحدث الرياضي الكبير.

الاتهامات كاذبة!

عمة أشرف حكيمي أرادت أن توضح أنه “بخير” رغم كل ما حدث من حوله ، وهي سلسلة من الحقائق التي تعتبرها كاذبة، قائلة:”ما يخرج هو كذبة ، إنها كذبة “، في إشارة إلى الاغتصاب المزعوم الذي كان من الممكن أن يرتكبه أشرف في منزله ضد فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا نددت بوقوعها ضحية لاعتداء جنسي في باريس بينما كانت هبة أبوك خارج الأراضي الفرنسية.

وفضلت عمة اشرف حكيمي عن الإشارة إلى إجراءات طلاق هبة عبوك واللاعب أشرف حكيمي: “أنا لا أتطرق إلى ذلك (…) أنا أتحدث عنه فقط وعن أطفاله”.

- Advertisement -

وأكدت عمة أشرف حكيمي على انها لا تنوي الكشف حتى عن أية تفاصيل عن الحياة الخاصة لابن أخيها ، موضحة بأن الأسرة بأكملها “بخير” ، رغم أن وجهها كان يعكس شيئا آخر، بحسب الموقع.

وعلى الرغم من أن الظروف تبدو أكثرتعقيدًا بالنسبة للرياضي أمام العدالة ، يبدو أنه على استعداد للبقاء حازمًا في قناعاته عند محاولة إثبات براءته ، والتركيز بشكل كامل على مهام عمله وجعلها هو الهروب الرئيسي.

وتم رصد اللاعب اشرف حكيمي عند وصوله مساء الثلاثاء، إلى ملعب Cívitas Metropolitano ، قبيل إقامة المباراة بين منتخب المغرب والبيرو.

مقابلة هبة عبوك وأثرها على أشرف حكيمي

ولم يرغب اللاعب في أي وقت من الأوقات في التحدث إلى وسائل الإعلام حول المشاكل التي تدور حول شخصيته والتي تعقّد وجوده بشكل كبير ، فقد ساءت حالته نتيجة المقابلة الأخيرة لهبة عبوك، حيث أكدت الممثلة أنها كانت تمر بأزمة زوجية مع لاعب كرة القدم حتى قبل الكشف عن هذه الاتهامات المروعة، والتي كان من الممكن أن تضع قصة حبهما تحت الاختبار النهائي.