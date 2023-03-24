الجمعة, مارس 24, 2023
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ليكيب: مدرب فرنسا طلب من اللاعبين المسلمين الإفطار خمس أيام خلال تصفيات اليورو

تقارير صحفية تحدثت عن مطالبة المدرب الفرنسي من اللاعبين المسلمين إفطار أيام رمضان التي تتزامن مع التدريبات

كتب فهمي الورغمي
مدرب فرنسا وتصفيات اليورو watanserb.com
كانت مسألة رمضان من الموضوعات التي نوقشت داخل مجموعة فرنسا
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وطن– أفادت تقارير فرنسية، بأن مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب قد طلب من لاعبي المنتخب المسلمين تأجيل صيام رمضان لحين انتهاء فترة التوقف الدولي، التي يخوض خلالها الدُّيوك عددا من المباريات ضمن تصفيات الأمم الأوروبية.(اليورو).

ديشامب يطلب من اللاعبين عدم الصيام في رمضان

قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أنه مع حلول شهر رمضان الكريم أمس الخميس،”يجب على اللاعبين المعنيين المسلمين، تأجيل تأدية الصوم لخمسة أيام”.

وكشفت أنه يتم بالفعل مناقشة ذلك بشكل متزايد من قبل المسؤولين عن المنتخب لإيجاد حلول والسماح للاعبين، بغض النظر عن دينهم، بممارسة شعائرهم، ولكن أيضا بما يتماشى مع التزاماتهم كرياضيين، على حد تعبيرها.

يشار هنا أن صحيفة ليكيب لم تُشر إلى أن ديديه ديشامب هو المسؤول عن تلك التصريحات أو أنه طلب بالفعل من اللاعبين عدم الصوم خلال رمضان، كما تداولت ذلك صفحات ومواقع إخبارية.

إلى ذلك وفي تفاعل مع الموضوع، عندما سُئل في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء في كليرفونتين عن حقيقة أن إنجلترا قررت تقديم استراحة خلال المباريات لتناول الإفطار، كان ماركوس تورام، لاعب المنتخب الفرنسي، منفتحًا على الموضوع بقوله “أعتقد أنه يتعين علينا الاستماع إلى جميع اللاعبين على أرض الملعب. ومعتقداتهم، أحيي إنجلترا على هذا القرار. إنها خطوة للأمام ، إنها البداية فقط. »

فرنسا وهولندا اليوم، وأول تحدٍ لمبابي بشارة القيادة

تتواصل الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة “يورو 2024″، والتي ستشهد مباريات مهمة خصوصاً لمنتخبات فرنسا وهولندا والسويد وبلجيكا، وذلك من أجل تحقيق الفوز الأول والتأكيد على البداية المثالية بعد نهاية المشاركة في بطولة كأس العالم 2022.

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سيفتتح المنتخب الفرنسي وصيف بطل العالم في مونديال 2022، مشواره في التصفيات المؤهلة في مواجهة صعبة ضد منتخب هولندا ضمن منافسات المجموعة الثانية، والتي من المتوقع أن تكون حماسية ومُنتظرة لأنها بين منتخبين وصلا إلى مراحل متقدمة في مونديال قطر الأخير، ويملكان عناصر مميزة على أرض الملعب يمكنها تقديم كل شيء من أجل تحقيق الفوز.

ويعرف المنتخب الفرنسي بقيادة مدربه، ديدييه ديشان، أنه مطالب بتحقيق الفوز لتعويض خيبة خسارة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم، ولكن هذه المهمة لن تكون سهلة أبداً في مواجهة منتخب هولندي قوي ومُدجج بالنجوم ووصل إلى الدور ربع النهائي في المونديال الأخير.

يتوقع الكثيرون أن تكون مواجهة مفتوحة وهجومية بين المنتخبين، فمنتخب “الديوك” يملك الهداف الكبير، كيليان مبابي، الذي يُعتبر من أخطر الأسلحة الهجومية للمنتخب الفرنسي، بينما يملك منتخب “الديوك” عناصر هجومية جيدة وعلى رأسها، نجم خط الوسط الهولندي، فرينكي دي يونغ، الذي يُغذي المهاجمين بأفضل الكرات لخلق الخطورة، كما ويملك المهاجم، ممفيس ديباي.

المصدرليكيب ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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