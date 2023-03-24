أطباء يحذرون.. لهذا السبب يجب ألا تفرك عينيك كثيرًا

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وطن– إذا كنت تشعر بالتعب، فمن المحتمل أن يكون من أول الأشياء التي ستفعلها هو مد يدك لفرك عينيك.



وقد يبدو فرك العين أمرًا عاديًا عندما يعاني الشخص من الإجهاد أو الصداع، لكن الأطباء يقولون إن القيام بهذه العادة ليست فكرة جيدة على الإطلاق.

وحذر الخبراء من أن فرك عينيك قد يؤدي إلى إصابتك بالعدوى، كما كشفوا لصحيفة “ذا صن” البريطانية عن 4 مخاطر قد تحدث يسببها فرك العين بكثرة.

خطر الإصابة بالعدوى



تقول الدكتورة ديبورا لي من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت إنه إذا كنت تقوم بفرك عينيك كثيراََ، فيمكنك نقل العدوى من أصابعك إلى عينيك.

هذا يمكن أن يسبب عدوى مثل التهاب الجفن والتهاب النسيج الخلوي والتهاب القرنية والتهاب القزحية.

التهاب النسيج الخلوي هو عدوى تجعل بشرتك مؤلمة ومنتفخة.

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يمكن أن يكون الأمر خطيرًا جدًا وإذا لم يتم علاج العدوى بسرعة، فقد تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل العضلات والعظام.



أضافت الدكتورة ديبورا أنه إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة، فأنت أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالتهاب القرنية والعدوى.

يمكن أن يؤدي إعادة استخدام العدسات وارتداءها طوال الليل أو أثناء الاستحمام إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب القرنية الشوكي، والذي يمكن أن يسبب ألمًا شديدًا وفي حالات أخرى، يسبب العمى.

تهيج القرنية

يمكن أن يتسبب الفرك المستمر للقرنية في حدوث خدوش صغيرة تسمى سحجات القرنية، حيث تصبح عينك وردية وتصبح مؤلمة.



ويمكن أن تسبب الرموش أو قطعة من الغبار في عينيك تهيج وتجعلك تفرك العينين، ولكن هذا يمكن أن يجعل الوضع أسوأ، ويعرضك لخطر خدش القرنية.

تمزق الأوعية الدموية في العين

يمكن أن يتسبب فرك عينيك في ظهور الهالات السوداء حيث أن الأنسجة حول العين أرق من أي مكان آخر في الجسم.

عندما تفرك عينيك، فإن تلك الشعيرات الدموية والأوردة الدقيقة تتكسر بسهولة شديدة، وهذا يسبب كدمات تجعل الهالات السوداء بالعين أسوأ.

تفاقم أعراض الحساسية

إذا كانت حمى القش أو حبوب اللقاح تسبب لك حكة في العيون، فغالبًا ما يكون كل ما تريد فعله هو فرك عينيك.

لكن القيام بهذا سيجعل عينيك تنتج المزيد من الدموع، مما يؤدي إلى إفراز الهيستامين – وهي مادة يتم إفرازها في الجسم– وتفاقم المشكلة.

إليك ما يجب فعله



لتنظيف عينيك، كل ما عليك فعله هو استخدام بعض القطن المنقوع في الماء الدافئ، لإزالة أي غبار أو أوساخ من الجفون أو الرموش.

بصرف النظر عن فرك عينيك، هناك أنشطة يومية أخرى يمكن أن تضر بصرك، بما في ذلك شرب الكثير من القهوة أو عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم.