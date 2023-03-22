بمناسبة حلول رمضان.. من الجيّد معرفة أسوأ الأطعمة التي ترفع نسبة الكوليسترول

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وطن-نشرت مجلة “سامانتيريس” الفرنسية، تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على أربعة أطعمة محددة يمكن أن تكون مسؤولة عن ارتفاع نسبة الكوليسترول السيئ في الدم. وفي مقابلة مع مجلة Make It، قدّمت المتخصصة في أمراض القلب الأمريكية إليزابيث كلوداس حلولًا بديلة لتقليل الكوليسترول الضاّر.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن واحدًا من كل خمسة بالغين في فرنسا ( أي حوالي 20٪ من السكان وفقًا للصحة العامة في فرنسا) يعاني من ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم، بمعدّل يزيد عن 1.6 غرام لكل لتر من الدم. هذا النوع من الكوليسترول، المعروف أيضًا باسم كوليسترول HDL (منخفض الكثافة)، وهو الذي ينتقل في الجسم عن طريق الدم ويتراكم على جدران الشرايين فيجعلها أكثر صلابة وأضيَق.

إن فرط كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة، والذي يُطلق عليه أيضًا فرط كوليسترول الدم يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الشرياني والسمنة ومرض السكري، وهو أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب الطبيبة. ومن المهم التفريق بين كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة وبين البروتين الدهني منخفض الكثافة.

أفضل طريقة للوقاية من ارتفاع الكوليسترول أو علاجه بشكل طبيعي؛ هي اتباع نظام غذائي متوازن، حيث كشفت طبيبة القلب الأمريكية إليزابيث كلوداس، عن الأطعمة الأربعة التي يمكن أن تعزز فرط كوليسترول الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية التي تنجم عنه، مع اقتراح حلول بديلة.

احذر من اللحوم الحمراء والأطعمة المعالجة

سلطت طبيبة القلب الضوء على اللحوم الحمراء كعامل يؤدي إلى تفاقم فرط كوليسترول الدم. يجب استهلاك شرائح اللحم مرة واحدة في الأسبوع. ومن ناحية أخرى، يجب حظر اللحوم المصنعة مثل لحم الخنزير المقدد والنقانق والسلامي المصنفة على أنها مواد مسرطنة من قبل منظمة الصحة العالمية بسبب الصوديوم والدهون المشبعة، إلا في حالات نادرة.

وإذا كنت لا تستطيع الاستغناء عن اللحوم، تقترح إليزابيث كلوداس إعطاء الأفضلية للحوم الخالية من الدهون، دون المبالغة في تناولها، وقالت: تذكر أن الدواجن تحتوي أيضًا على الدهون المشبعة، وتجنب اللحوم الحمراء لا يعني بالضرورة أنه يجب عليك أن تزيد من استهلاكك للدجاج”.

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وأضافت” أفضل بديل؛ هي الأسماك ذات اللحم الأبيض مثل سمك الهلبوت، وسمك القد أو سمك القاروص، والمحار. وقد يزيد الجمبري من نسبة الكوليسترول في الدم، ولكن طالما أنك لا تُفرط في استهلاكه فسيوفر لك البروتين الذي تحتاجه”.

الأطعمة المقلية والحلويات

بالإضافة إلى اللحوم، أشارت طبيبة القلب إلى الأكلات المقلية، وحذّرت من تناولها بشكل دائم، حيث غالبًا ما تكون عالية من حيث السعرات الحرارية وبالتالي ينبغي تجنّب تناولها. بدلاً من ذلك، تقترح طهي البطاطس في الماء بدلاً من الزيت. نفس الشيء بالنسبة للملفوف أو البروكلي.

وختمت المجلة بالقول، إن الكعك والمعجنات من الأطعمة التي تحتوي على السعرات الحرارية العالية والدهون والسكر، لذا تؤكد طبيبة القلب في هذا الصدد: “إن هذه المكونات هي السبب الرئيسي لفرط كوليسترول الدم. والحل الوحيد هو أن تطبخ بنفسك للتحكم في كمية ونوع الدهون والسكر الذي تستخدمه”.