5 أشياء سيلاحظها الضيوف بمنزلك عندما يأتون لزيارتك!

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وطن– يلاحظ الضيوف دائماً عندما يأتون للزيارة أشياء معينة وهي التي تحدد مباشرة إذا كانوا يشعرون بالراحة في ضيافتكِ أم لا.

وإذا كنت تريد حقًا ترك انطباع جيد، اكتشف معنا 5 أشياء يجب مراعاتها دائماً قبل وصول الضيوف، وفقا لما أكده موقع “yahoo“.



الرائحة



الرائحة هي أول ما يجذب الضيوف. بمجرد أن تفتح لضيوفك الباب، سيلاحظون أول شي الرائحة المتواجدة فيه.

يوصي الخبراء بتهوية المنزل مسبقاً للسماح بدخول الهواء النقي إذا كانت هناك رائحة كريهة. وإذا لزم الأمر، استخدام الشموع المعطرة لخلق جو أكثر متعة.

يوصي كذلك بتجنب العطور والروائح الثقيلة. بدلًا من ذلك، جرب شيئًا مثل رائحة أو الفانيليا أو إكليل الجبل أو الزعتر أو الريحان.

ألوان المنزل

اللون الذي يراه الضيوف لأول مرة عند دخولهم يمكن أن يترك لهم انطباعًا عامًا عن منزلك.

تقول ياسمين السنيورة، مصممة الديكور في شركة Opendoor:”عادةً ما تعطي الألوان الهادئة إحساسًا بالراحة والهدوء، بينما تعطي الألوان الأخرى جمالية تصميم أكثر تنوعا.”

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فاللون الأحمر، على سبيل المثال، يظهر الثقة ويخلق شعورًا بالحيوية. أما اللون الأخضر فيخلق التوازن والاسترخاء، بينما يعطي اللون الأصفر السعادة والتفاؤل.

نظافة المنزل

قبل وصول الضيوف، من الضروري التأكد من أن الأثاث وديكور البيت في المكان المناسب.



بعد ذلك، حاول تنظيف المطبخ، وإزالة الغبار، وتنظيف الأرضية بالمكنسة الكهربائية. كل من هذه المهام ستجعل منزلك يبدو منتعشًا – مما سيجعل الضيوف يشعرون بالراحة.

الفوضى

إذا كان لديك أكوام من الأشياء في كل مكان، فسيشعر الشخص الذي سيزورك بعدم الارتياح.

والحل سهل هنا، كل ما عليك فعله هو إلقاء الأشياء التي لا تستخدمها أو لا تحتاجها في سلة المهملات أو التبرع بها.

ومن الطرق الأخرى للتحكم في فوضى المنزل تتمثل في إنشاء حاويات تخزين مخصصة لأنواع مختلفة من العناصر ووضعها بشكل استراتيجي في جميع أنحاء المنزل.

الإضاءة المنزلية



مثلما يؤثر اللون على مزاجنا، يمكن للإضاءة كذلك في المنزل أن تؤثر بشكل مباشر على الحالة النفسية والمزاج،

إذا كان الضوء الطبيعي أي ضوء النهار ينعكس في منزلك، فتأكد من رفع الستائر أثناء الزيارات النهارية لجعل المساحة مفعمة بالدفء والضيافة.



وإذا لم يكن الضوء الطبيعي موجوداََ، ينصح بوضع المصابيح ذات الألوان الدافئة حتى تتمكن من الحفاظ على المظهر الجمالي الجميل. وقد يحدث هذا فرقاً كبيراً في الإنطباع العام حول منزلك.