الثلاثاء, مارس 14, 2023
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تقارير

تعديل وزاري مرتقب بالجزائر لإزاحة رمطان لعمامرة.. ماذا حدث بينه وبين الرئيس؟!

تسريبات أشارت إلى وجود صدام حقيقي بين رمطان لعمامرة وعبدالمجيد تبون بعد رفض الأخير لائحة السفراء والقناصل الجدد

كتب سالم حنفي
رمطان لعمامرة watanserb.com
رمطان لعمامرة
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وطن- كشف موقع “أفريكان إنتليجنس” الإستخباري عن تعديل وزاري مرتقب في الجزائر سيزيح عمود الدبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة من منصبه واستبداله بأمين عام الخارجية الجزائرية والذي كان مكلفا بملف “الصحراء” عمر بلاني.

وبحسب الموقع فإن أنباء استبدال رمطان لعمامرة الذي قضى في منصبة عاما وثمانية أشهر فقط، تأتي وسط أنباء أنباء عن تدهور الوضع الصحي له، في حين أشارت تسريبات أخرى إلى وجود صدام حقيقي بينه وبين الرئيس عبدالمجيد تبون.

غياب لفت الإنتباه

ولفت الموقع إلى “لعمامرة” متغيب منذ فترة طويلة عن واجهة الاحداث، مشيرا إلى أن ما عزز ذلك تغيبه مؤخرا عن حضو الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي احتضنته العاصمة المصرية القاهرة، حيث مثل الجزائر سفيرها في مصر عبد الحميد شبيرة، على الرغم من أن الاجتماع كان مخصصا لمواضيع مهمة منها الإعداد للقمة العربية المقبلة في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار الموقع إلى رمطان لعمامرة البالغ من العمر 71 عاما، والذي عُين فيها للمرة الثانية في يوليوز من سنة 2021، بعد أن كان يشغل المنصب نفسه ما بين سبتمبر 2013 ومايو 2017 في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مصابا بمرض عُضال يجعله غير قادر عن القيام بمهامه.

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توتر بين رمطان لعمامرة وعبدالمجيد تبون

ونوه الموقع أيضا إلى عدة تقارير زعمت أن أمر إبعاده مرتبطا بعلاقته المتشنجة مع الرئيس تبو، موضحا أن “لعمامرة” اختفى عن المشهد منذ شهر، والمرجح أن يكون السبب هو خلافه مع “محيط رئيس الجمهورية”، والذي برز بقوة من خلال رفض تبون لائحة السفراء والقناصل الجدد التي اقترحها بصفته وزيرا للخارجية والجالية.

المرشح الوحيد لمنصب وزير الخارجية الجزائري

وقال الموقع الاستخباري إن المرشح الوحيد لتعويض العمامرة ليس سوى الأمين العام لوزارة الخارجية، الذي أشرف “لعمامرة” على تنصيبه في موقعه الجديد في سبتمبر من العام الماضي، وهو الذي كان قد عُين قبل منصبه الجديد بعام في منصب المبعوث الجزائري الخاص المكلف بالدول المغاربية وملف الصحراء.

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وبحسب الموقع فإن “بلاني” قضى فترته في منصبه كمبعوث جزائري لملف الصحراء دون أي إنجاز سوى توجيه التصريحات المعادية للمغرب.

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تصريحات معادية للمغرب

وقال إن “بلاني” عاد بشكل مكثف مؤخرا، إلى إطلاق التصريحات وطلب المواقف المعادية مع المغرب، وهو ما جرى خلال لقائه بسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر توماس إيكارت، واصفا تحركات الرباط بـ”الإجراءات الأحادية والمناورات المفضوحة”، ثم كرر الأمر الأسبوع الماضي أثناء لقائه بالسفير الصيني لي جيان، وحينها وصف الموقف المغربي بـ” المتعنت واللامسؤول الذي يراهن على إدامة الوضع الحالي بتواطؤ دول معروفة وعبر عقد صفقات مشبوهة ومخجلة”.

واعتبر الموقع أن الجزائر ومن خلال تعيين عمر بلاني، على تركز على اسم يحمل عداء إيديولوجيًا للمغرب، والتي بدت وااضحة من خلال تصريحاته حول ملف الصحراء، الذي تدعي أنها ليست طرفا فيه، في حين أنها ستكون في مقدمة المحددات التي ستحكم التعديل الحكومي الجديد.

المصدرموقع "أفريكان إنتليجنس" الإستخباري، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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