بعد رقص المعلاية.. امرأة بملابس مخلة في شوارع عُمان تثير جدلا (شاهد)

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وطن – أثارت صورة متداولة لامرأة بملابس غير محتشمة في أحد شوارع العاصمة العمانية مسقط، الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين استنكروا انتشار مثل تلك المشاهد في السلطنة قُبيل شهر رمضان الفضيل.

امرأة بملابس مثيرة في شوارع مسقط

وأطلت المرأة بجينز أزرق اللون، وقميص نسائي مضلع، كشف عن مفاتنها، بينما أسدلت شعرها ووقفت لالتقاط بعض الصور رفقة أحد مرافقيها وكان رجلا.

ويظهر في الصورة المرأة واقفة في أحد مواقف السيارات أمام بعض المحلات التجارية، فيما بدا أنها تعمل على تصوير إعلان ترويجي أو مقطع لنشره عبر حساباتها على السوشيال ميديا، حسب ما توقع البعض في تعليقاتهم عبر منصة تويتر.

وجاءت تلك التعليقات على اختلافها، لتؤكد رفض الكثيرين لانتشار مثل تلك المشاهد في السلطنة.

فكتب مغرد يقول: “إلى اين عماننا الحبيبة نغار على هذا الامر الفاحشة ظاهرة علنًا ؟ من اعطاءهم فرصة هؤلاء ؟ هذا بلدي عمان او بلد غربيه يجب على الجهات المعنية التحرك في هذا الامر لقد ازعجنا جدًا”.

إلى اين عماننا الحبيبة نغار على هذا الامر الفاحشة ظاهرة علنًا ؟

من اعطاءهم فرصة هؤلاء ؟

هذا بلدي عمان 🇴🇲

او بلد غربيه

يجب على الجهات المعنية التحرك في هذا الامر لقد ازعجنا جدًا جدا. — قم لصلاتك لتنعم حياتك (@moh53073504) March 14, 2023

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بينما قال آخر “ما فهمت ويش المشكلة، مع ان الصورة غير واضحة، هذه الاشكال نشوفها يومياً في الشوارع والاسواق والموج خصوصاً، وصرنا ما نفرق بين المحلي والاجنبي”.

ما فهمت ويش المشكلة، مع ان الصورة غير واضحة، هذه الاشكال نشوفها يومياً في الشوارع والاسواق والموج خصوصاً، وصرنا ما نفرق بين المحلي والاجنبي — صقر ~ عمان (@SaqarOman19) March 14, 2023

وفي الأثناء، اعتبر مغرد آخر أن الصورة ليست في عمان بالأساس.

وقال مخاطبا مغردة نشرتها: “احذفي التغريدة هذه الصورة ما في عمان أصلاً واضحة قديمة وشكلها في الكويت سياراتهم.. حاشرات نفسكن شيء في عمان بس ماهذا مستور شويه”.

حذفي التغريدة هذه الصورة ما في عمان أصلاً واضحة قديمة وشكلها في الكويت سياراتهم.. حاشرات نفسكن شيء في عمان بس ماهذا مستور شويه — مآل #العامرات⛰️ (@dffd_1992) March 14, 2023

الصوت الناقد بين المتفاعلين، كان حاضرا هو الآخر بقوله: “تريدو تطور ومثل الدول الاخرى لازم ترضو باللي جالس يحصل ولا ما فيه حد بيجيكم ، هذه ضريبه التطور”.

تريدو تطور ومثل الدول الاخرى لازم ترضو باللي جالس يحصل ولا ما فيه حد بيجيكم ، هذه ضريبه التطور — mood (@moh_aldeeb) March 14, 2023

انتقادات، شاركها مغرد آخر قال عبر حسابه على تويتر ” هذي قلنا إنها بلا دين ولا أخلاق ولا أدب بالمعنى الأصح ما عندها وازع يردعها..”.

وتابع ” لكن العتب كل العتب على بنات عُمان (طبعاً من غير تعميم) أحوالهن وأمورهن وأوضاعهن في الأماكن العامة والأسواق والشوارع والحدائق أيام الاحتفالات الوطنية والمهرجانات العامة… ما أنتم أدرى به وأعلم”.

هذي قلنا إنها بلا دين ولا أخلاق ولا أدب

بالمعنى الأصح ما عندها وازع يردعها.. لكن العتب كل العتب على بنات عُمان (طبعاً من غير تعميم)

أحوالهن وأمورهن وأوضاعهن في الأماكن العامة والأسواق والشوارع والحدائق أيام الاحتفالات الوطنية والمهرجانات العامة… ما أنتم أدرى به وأعلم .. — ابن عُمان (@OmaniOmani9999) March 14, 2023

يشار هنا أنه لم يتسنَّ لـ “وطن” التثبت بشكل منفصل من أصل الصورة وتاريخ نشرها، وإنما ينقل هذا المقال بعض ردود الأفعال حول الصورة المنتشرة.

سلطنة عمان ترفض الانحلال الأخلاقي

ويُعتبر المجتمع العماني من أكثر المجتمعات العربية حفاظًا على العادات والتقاليد الراسخة والقيم الاجتماعية، ويتميز بالتسامح والاحترام المتبادل بين أفراده، وهو مجتمع محافظ على تراثه وتقاليده ويولي اهتمامًا كبيرًا للحفاظ عليها.

ويرفض العمانيون التخلي عن أي جزء من هويتهم وثوابتهم الثقافية، وأكد الكثيرون منهم في الفترة الأخيرة على رفضهم لبعض العادات التي تروج للانحلال الأخلاقي، شأن رقصة المعلاية النسائية الشعبية.

الرقص الشرقي في مصر يقابله رقص المعلاية في الخليج كلها رقصات تراثية اصيلة يجب المحافظة عليها وترسيخها في الاجيال الجديدة دون خجل فهو فن استمر لمئات السنين . pic.twitter.com/8jfcqxr8zV — فيصل (@openmindsaudii) May 10, 2021

رقصة المعلاية في سلطنة عمان

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان في الأشهر الأخيرة، حملة واسعة بعد انتشار هاشتاغ لمنع رقصة المعلاية، وأعيد من خلاله نشر فيديوهات كثيرة للرقصة. وقال ناشطون إن هذا النوع من الرقص يحمل “إيحاءات جنسية” تنافي الثقافة المحلية.

ورقـصـة المُعلّاية أو أم علّاية، هي فن شعبي راقص يقام في الأفراح الشعبية، لكنه أصبح منذ سنوات غير مرغوب فيه بسبب طريقة ممارسته، حيث تقع تأديته بحضور نساء، مع وجود مغنيات، أو حاضرات للتشجيع والدعم أو التقاط الأموال التي يرميها الحاضرون، ومعظمهم رجال.

هاذء المعلايه رقص الامارات مشروع نقش الحناء يريدون يغزون اليمن بهاذي الدعارات تف عليكم يا سفله pic.twitter.com/tH68n5C8IA — يماني وفتخر (@uDZjxzJsZpMPNUk) August 26, 2019

تقوم رقـصة المعـلاية على الحركات السريعة لأجزاء معينة من الجسد: الأرداف والمؤخرة، وتتناغم الرقـصة عادةً مع أغانٍ شعبية فلكلورية محلية، وعادة ما تتصدر هذه الرقصة الحفلات في الأوساط الشعبية.

كل ماسبق، عبر كثيرون من العمانيين عن رفضهم القاطع له، مؤكدين على أن نهضة السلطنة يجب أن تكون على كل المستويات ليس فقط الاقتصادي والاجتماعي، بل أيضا على مستوى الموروث الثقافي.