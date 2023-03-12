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رياضة

سيناريوهات مُعقدة أمام تأهل الأهلي المصري إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي صعب الأمر على نفسه في حسم التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تأهل الأهلي في دوري أبطال أفريقيا watanserb.com
تأهل الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
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وطن- صعب فريق الأهلي المصري مهمته في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بعد الخسارة الثانية أمام صن داونز الجنوبي الأفريقي، بخماسية ثمينة مقابل هدفين مع نهاية الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات.

وفي حال أراد الأهلي المصري (المارد الأحمر)، العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، فإنه سيواجه سيناريوهات شبه صعبة عليه. لخطف بطاقة التأهل على حساب الهلال السوداني.

وكان الأهلي وصيف النسخة الماضية، قد تعثر بالخسارة الأولى خارج أرضه، أمام الهلال السوداني وصيف مجموعته الثانية، بهدف نظيف دون مقابل. كما وتعادل قبل أن يخسر في مباراة الإياب أمام صن داونز.

كما ولم يحقق الأهلي سوى الفوز في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، على القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة دون رد.

الأهلي المصري
الأهلي المصري

سيناريوهات تأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وفق سيناريوهات محللي كرة القدم، فإن على الأهلي المصري في حال أراد التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، أن يفوز في المباراتين ضد الهلال والقطن. كما وانتظار فوز صن دوانز على الهلال السوداني.

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أما السيناريو الأخر، هو فوز الأهلي المصري في المباراتين المتبقيتين له مع ختام منافسات دور المجموعات أمام الهلال والقطن، وتعادل الهلال وصن داونز، ولكن بشرط أن يحقق الأهلي فارق أهداف أعلى من الهلال السوداني.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كما وجاء ترتيب مجموعة الأهلي في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، مع ختام منافسات الجولة الرابعة، فيما يلي:

صن دوانز الجنوبي الأفريقي 10 نقاط.

الهلال السوداني 9 نقاط.

تأهل الأهلي
تأهل الأهلي

الأهلي المصري 4 نقاط.

القطن الكاميروني بدون أي من النقاط.

وسيلتقي فريق الأهلي الجريح في منافسات دوري أبطال أفريقيا، الجمعة. أمام القطن الكاميروني، في منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات على ملعب (رومدي اديجا).

المصدروطن + دوري أبطال أفريقيا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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