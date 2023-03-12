الأحد, مارس 12, 2023
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تقارير

ديفيد هيرست: قيس سعيد “دكتاتور رديء” وهذا هو السبيل الوحيد لإنقاذ تونس

الصحفي البريطاني ديفيد هيرست اعتبر أن قيس سعيد دكتاتور غير قادر على مسايرة التحركات والتغيرات السياسية المتسارعة في الشرق الأوسط

كتب باسل النجار
قيس سعيد watanserb.com
قيس سعيد
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وطن- علق الصحفي البريطاني، ديفيد هيرست، على الوضع الذي آلت إليه تونس تحت حكم الرئيس قيس سعيد، وأكد أنه في الوقت الذي كان من المتوقع أن تكون تونس، وهي مهد الربيع العربي، منارة للتغير السلمي في الشرق الأوسط، أصبحت في غضون سنة ونصف قطبا جاذبا لليمين المتطرف بعنصريته ضد المهاجرين، والاستبداد ضد المعارضين والحكم الفردي بعيدا عن كل المؤسسات الديمقراطية الوسيطة.

قيس سعيد يقضي على الديمقراطية التونسية

أصبحت الديمقراطية في تونس، بعد أكثر من 11 عاما على اندلاع موجات الربيع العربي وسقوط نظام الديكتاتور السابق زين العابدين بن علي، مهددة بشكل وجودي في ظل حكم قيس سعيد، يقول الصحفي البريطاني “ديفيد هيرست” في مقاله المنشور عبر موقع “ميدل إيست آي” الذي يرأس تحريره.

وتساءل هيرست: “هل سيسمح التونسيون لأنفسهم بأن يصبحوا عبيدا مرة أخرى لحاكم مستبد يجلس داخل قصر قرطاج؟”.

وأضاف: “لقد انقلبت تونس رأساً على عقب. كل ما مثله هذا البلد الصغير قبل عقد مضى بات اليوم مقلوباً. حينذاك، تفاخر جيشها ‏بأنه لا يتدخل في السياسة ولا في الأعمال، أما اليوم فالجيش لديه من ضباطه وزيران داخل الحكومة، أحدهما يحمل حقيبة الصحة والآخر يحمل حقيبة الزراعة، ‏ويضع يده على مساحات واسعة من الأرض”.

كما لفت الكاتب البريطاني المتخصص في الشؤون السياسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أنه “قبل عقد مضى كانت في تونس حكومة ائتلافية وأحزاب سياسية تخلوا عن السلطة طواعية، وكان فيها دستور يضمن الفصل الأساسي في السلطات بين الحكومة والبرلمان والمحاكم. كان رؤساء الوزراء يتمتعون ‏بصلاحيات لا يتمتع بها الرؤساء، وكانت تنظم انتخابات دورية بنسب إقبال تضفي صدقية على النتيجة”.

لكن ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، عندما استولى قيس سعيد على كل السلطات بعدما أغلق البرلمان وعزل رئيس الحكومة ووضع يده على القضاء، أصبحت تونس تحت حكم الرجل الواحد هو قيس سعيد، “رئيس بصلاحيات لا حدود لها، ولكن بشرعية صفر” على حد قول ديفيد هيرست.

قيس سعيد يقضي على الديمقراطية التونسية
قيس سعيد يقضي على الديمقراطية التونسية

هناك أمل لو اجتمع التونسيون ضد دكتاتورية سعيد

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كما يصف “هيرست” ما حدث في تونس منذ انقلاب سعيد في 2021 وحكمه لتونس منذ تلك الفترة، بأنه “عبارة عن حادث مروري بالسرعة البطيئة، ولكن لن يضيع كل شيء لو أن التونسيين اجتمعوا”، على حد قوله.

الكاتب البريطاني عبر كذلك عن التناقض الصارخ الذي أصبحت عليه سياسات الدول العربية منذ ثورات الربيع العربي قائلا: “كم تبدو الأمور غريبة بعد مرور عشر سنين على سحق انتفاضات الربيع العربي.وها هي المملكة العربية السعودية، الممول الرئيسي للانقلاب في مصر عام 2013، تقف من القاهرة على طرفي نقيض، والبلدان يشتبكان في حرب إعلامية شاملة”.

“وها هي الإمارات العربية المتحدة ترفع الحظر الذي كان مفروضاً على الجزيرة القطرية وعلى المواقع الإخبارية التي تمولها دولة قطر. وتتجاوب الجزيرة مع ذلك بجعل محتواها الخاص بأبوظبي ودبي أكثر ودية. وها هي تركيا تحصل على استثمارات بقيمة 10 مليار دولار من الإمارات، وبقيمة 5 مليار دولار من السعودية”، يتابع هيرست.

إلا أن الأغرب من ذلك على حد قول ديفيد هيرست “هي تونس، وهي التي كانت قبل عقد من الزمن ليس فقط الشرارة التي أطلقت الثورات، بل وكذلك منارة للتحول السلمي من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، وها هي اليوم تدار من قبل دكتاتور رديء. وأقصد بكلمة رديء أنه شخص يجعل دكتاتوراً مثل بورقيبة أو مثل زين العابدين بن علي يبدوان متزنين بالمقارنة به”.

المصدرموقع ميدل إيست آي، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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