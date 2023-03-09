فيما يلي العادات التي يجب اتباعها لتكون أكثر إنتاجية وفقًا لجامعة هارفارد

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وطن-هل تريد زيادة الإنتاجية؟ ماذا لو طبقت هذه النصائح الثلاث التي أوصت بها جامعة هارفارد المرموقة؟ إليك ما يجب فعله لتكون أكثر فعالية.

نشرت صحيفة “سوسوار” البلجيكية، تقريرًا سلّطت من خلاله الضوء على جامعة هارفارد التي تعدّ واحدة من أشهر المؤسسات التعليمية في العالم. مُشيرةً إلى بعض دراساتها التي كشفت عن أكثر الرياضات فاعلية لتعزيز وظائف العقل أو الشيء الذي يجعلنا سعداء أكثر. أما في الآونة الأخيرة، رفعت الجامعة الحجاب عن الأشياء الصحيحة التي يجب القيام بها ليكون المرء أكثر إنتاجية، خاصة في الصباح، ومن أهم هذه الإجراءات؛ هي اختيار الوقت المناسب لاتخاذ القرارات السليمة.

اكتشف أكثر الأوقات إرهاقًا في اليوم وفقًا للدراسة:

حدد موعدًا للإستيقاظ مبكر

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه في قسم “التنمية الشخصية” بجامعة هارفارد، يتعلم الطلبة أنه ينبغي ألاّ نتبع عادو واحدة في حياتنا، بل يجب أن يكون هناك ثلاث عادات جيدة لزيادة الإنتاجية. وهي كالآتي: الدافع السليم وجرعة جيدة من الطاقة، والرغبة في إنجاز الأشياء مع إجهاد وتوتر أقل.

وأول شيء جيد يجب فعله؛ هو ضبط المنبه في الصباح، في وقت مبكر إن أمكن ذلك. ستتاح لك بعد ذلك الفرصة لتنظيم يومك والقيام بمهام معينة، بالإضافة إلى أخذ الوقت الكافي للاستمتاع بوجبة الإفطار دون تسرع. علاوة على ذلك، يجب أن يكون لوجبة الفطور مكان في روتينك اليومي، فقد ثب أنها أفضل وجبة يجب ألا تتخطاها، لكي تبدأ يومك براحة أكبر.

كن نشيطًا

من الضروري محاربة نمط الحياة المستقرة والخمول، ولهذا، توصي جامعة هارفارد بشدة بعدم البقاء ثابتًا. ستكون في حالة نفسية جيّدة، ما سيعزز إنتاجيتك، فعندما نتحرك، يفرز الجسم الإندورفين، والمعروف عنه أنه هرمون الرفاهية. وفي الواقع، لا يتعلق الأمر بممارسة الرياضة أ, التعرق في صالة الألعاب الرياضية على الساعة 6 صباحًا، بل يتعلق بالمشي أو ركوب الدراجة إلى العمل.

بالطبع، لا شيء يمنعك من ممارسة الجري في الصباح الباكر إذا كان لديك الدافع أو الوقت الكافي. ولا شكّ أنه بفضل الإندورفين، يصبح الدماغ أكثر استرخاءً. تشير الدراسات إلى أنه سيساعد أيضًا في زيادة جودة ومتوسط ​​العمر المتوقع.