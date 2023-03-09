الخميس, مارس 9, 2023
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حياتنا

فيما يلي العادات التي يجب اتباعها لتكون أكثر إنتاجية وفقًا لجامعة هارفارد

"حاول أن تكون منشغلاً في الصباح الباكر..."

كتب معالي بن عمر
الإنتاجية في العمل watanserb.com
الإنتاجية في العمل
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وطن-هل تريد زيادة الإنتاجية؟ ماذا لو طبقت هذه النصائح الثلاث التي أوصت بها جامعة هارفارد المرموقة؟ إليك ما يجب فعله لتكون أكثر فعالية.

نشرت صحيفة “سوسوار” البلجيكية، تقريرًا سلّطت من خلاله الضوء على جامعة هارفارد التي تعدّ واحدة من أشهر المؤسسات التعليمية في العالم. مُشيرةً إلى بعض دراساتها التي كشفت عن أكثر الرياضات فاعلية لتعزيز وظائف العقل أو الشيء الذي يجعلنا سعداء أكثر. أما في الآونة الأخيرة، رفعت الجامعة الحجاب عن الأشياء الصحيحة التي يجب القيام بها ليكون المرء أكثر إنتاجية، خاصة في الصباح، ومن أهم هذه الإجراءات؛ هي اختيار الوقت المناسب لاتخاذ القرارات السليمة.

اكتشف أكثر الأوقات إرهاقًا في اليوم وفقًا للدراسة:

  • حدد موعدًا للإستيقاظ مبكر

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه في قسم “التنمية الشخصية” بجامعة هارفارد، يتعلم الطلبة أنه ينبغي ألاّ نتبع عادو واحدة في حياتنا، بل يجب أن يكون هناك ثلاث عادات جيدة لزيادة الإنتاجية. وهي كالآتي: الدافع السليم وجرعة جيدة من الطاقة، والرغبة في إنجاز الأشياء مع إجهاد وتوتر أقل.

وأول شيء جيد يجب فعله؛ هو ضبط المنبه في الصباح، في وقت مبكر إن أمكن ذلك. ستتاح لك بعد ذلك الفرصة لتنظيم يومك والقيام بمهام معينة، بالإضافة إلى أخذ الوقت الكافي للاستمتاع بوجبة الإفطار دون تسرع. علاوة على ذلك، يجب أن يكون لوجبة الفطور مكان في روتينك اليومي، فقد ثب أنها أفضل وجبة يجب ألا تتخطاها، لكي تبدأ يومك براحة أكبر.

جامعة هارفارد..هذا هو النشاط المثالي لفقدان الوزن وتعزيز الصحة العقلية

الاستيقاظ مبكراً watanserb.com
الاستيقاظ مبكراً
  • كن نشيطًا

من الضروري محاربة نمط الحياة المستقرة والخمول، ولهذا، توصي جامعة هارفارد بشدة بعدم البقاء ثابتًا. ستكون في حالة نفسية جيّدة، ما سيعزز إنتاجيتك، فعندما نتحرك، يفرز الجسم الإندورفين، والمعروف عنه أنه هرمون الرفاهية. وفي الواقع، لا يتعلق الأمر بممارسة الرياضة أ, التعرق في صالة الألعاب الرياضية على الساعة 6 صباحًا، بل يتعلق بالمشي أو ركوب الدراجة إلى العمل.

بالطبع، لا شيء يمنعك من ممارسة الجري في الصباح الباكر إذا كان لديك الدافع أو الوقت الكافي. ولا شكّ أنه بفضل الإندورفين، يصبح الدماغ أكثر استرخاءً. تشير الدراسات إلى أنه سيساعد أيضًا في زيادة جودة ومتوسط ​​العمر المتوقع.

جامعة هارفارد.. هناك شيء واحد فقط يمكن أن يجعلنا سعداء حقًا

  • تغذية العقل
    ماذا عن محاولة الانشغال في الصباح الباكر؟ تنصح جامعة هارفارد بقراءة كتاب أو فتح صحيفة أو كتابة رغباتك اليومية على الورق أو الأهداف التي تريد تحقيقها. إنها طريقة تساهم في بقائك منشغلاً ونشيطًا، إنه أسلوب مفيد لزيادة إنتاجيتك. سيسمح لك هذا باتخاذ القرارات بشكل أسرع.
تنصح جامعة هارفارد بقراءة كتاب
تنصح جامعة هارفارد بقراءة كتاب

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المصدرسوار-ترجمة وتخرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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