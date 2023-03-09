فيديو كارثي لمهاجر عراقي ينهال طعنا بالسكين على بريطاني لسبب عجيب

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وطن – حكمت محكمة بريطانية على شاب عراقي مهاجر يدعى محمد ريباز (28 عاماً) بالسجن 6 سنوات، بعد اتهامه بالتسبب بالأذى الجسدي لشاب بريطاني وحيازة سكين في مكان عام.

وأظهرت لقطات مأخوذة من كاميرا مراقبة نشرت، الخميس، شابا عراقيا وهو يطعن طالبا جامعيا بريطانيا في مدينة بورنموث جنوبي البلاد، بعد يأسه من الحصول على طلب اللجوء في المملكة المتحدة.

مهاجر عراقي يطعن شاب بريطاني في الشارع

وتمكن الشاب البريطاني الذي يدعى “أليس ويلر” من الهرب بعيدا، لكنه فقد وعيه بعدها، ليقوم أحد أصدقائه بالاتصال بالشرطة التي تمكنت من الوصول قبل فوات ابلأوان.

وأظهر اللقطات الشاب العراقي محمد، وهو يسحب سكين مطبخ من معطفه قبل أن يندفع إلى ظهر الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، ويطعنه في ظهره في وضح النهار.

ويمكن رؤية العراقي يقترب من الطالب قبل الهجوم بقليل، ويتحدث إليه لفترة وجيزة ويسأل عما إذا كان يعرف الكيك بوكسينغ قبل أن يتأرجح في وجهه.

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ونُقل الشاب المصاب ويلر بعدها إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية وبقي تحت الملاحظة لمدة خمسة أيام.

طعنه حتى ترحله السلطات لبلده العراق

واعتقلت الشرطة محمد بعدها بفترة وجيزة في مكان قريب من الحادث.

وأخبرهم لاحقا أنه طعن ويلر ليتم اعتقاله وترحيله إلى بلده الأم العراق بعد أن أصيب بخيبة أمل من العيش في فندق ممول من دافعي الضرائب واشتكى من عدم امتلاكه المال أو السماح له بالعمل.

وبحسب صحيفة “التلغراف” البريطانية فإن محمد ، الذي جاء إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني على متن قارب صغير، تم القبض عليه في مكان الحادث وأخبر الشرطة أنه هاجم ضحيته حتى يمكن إعادته إلى العراق.

ومَثلَ الرجل البالغ من العمر 28 عامًا ، والذي قضى سابقًا عقوبة بالسجن ، أمام محكمة ساوثهامبتون كراون بعد أن أقر بأنه مذنب في الأذى الجسدي الجسيم وحيازة أداة حادة بقصد الأذى.

وكشفت المحكمة أن ضحيته، وهو طالب في السنة الأولى بجامعة سولنت ، غاب عن امتحاناته ولا يزال يكافح من أجل النوم لأنه يعاني من القلق. وقال إنه فقد وعيه بعد الهجوم وتمكن صديق من الاتصال بالرقم 999 وضغط على جرحه حتى وصلت الشرطة.

وأضاف المصدر أن ويلر نُقل إلى المستشفى ، حيث خضع لعملية جراحية لإصابته بتهتك الرئة وبقي تحت الملاحظة لمدة خمسة أيام.

قال أندرو هيوستن ، المدعي العام ، إن محمد كان يعلم أن عليه فعل شيء لترحيله وتحدث إلى أشخاص يعرفون نظام الهجرة.

وتم تحذيره فيما سبق من الضرر الجنائي والضرب وسجن في مايو 2022 لمدة 12 أسبوعًا بسبب المضايقات العنصرية والمطاردة في منطقة ساوثهامبتون ديسمبر الماضي.

وقال ريتشارد توت إن العراقي محمد ، الذي كان يعيش في فندق في بورنماوث ، دورست ، كان “يبذل كل الجهود الممكنة لترحيله” وليس لديه عمل ولا مال.

وكان يعتقد ، كما قيل له ، أنه بحاجة إلى ارتكاب جريمة خطيرة بما فيه الكفاية ليتم ترحيله. وأضاف أنه يظهر كشخص ساذج للغاية. لقد شعر بالندم ، أو على الأقل الحزن”.