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حياتنا

حياة الفهد لا تسمح بالإغراء واستثارة الغرائز.. أسرار وكواليس “قرة عينك”(فيديو)

الممثلة الكويتية حياة الفهد تحرص على التزام جميع العاملين معها في مسلسلاتها ولا تسمح للممثلات بارتداء ملابس قصيرة أو ضيقة

كتب خالد الأحمد
حياة الفهد مسلسل قرة عينك watanserb.com
الفنانة الكويتية حياة الفهد
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وطن– تطلّ الفنانة الكويتية “حياة الفهد” على جمهورها في الموسم الرمضاني هذا العام، بمسلسل يحمل عنوان: “قرة عينك”، من تأليف محمد شمس وعلي شمس، وإخراج سعود بوعبيد.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي بقالب من التشويق، وفيه تقدّم الفنانة القديرة دوراً جديداً في شخصية سيدة تتورط بأحد المشاكل التي تُدخلها السجن. وتصبح وراء القضبان بسبب قضية ما.

وظهرت حياة الفهد في الإعلان الترويجي للمسلسل بثوبها الأبيض الذي يُظهرها خلف القضبان لتقضي عقوبتها، وتتعرض للمحاكمة على تلك الجريمة.

أحرص على أن يكون لباس الممثلات معي محتشماً ومحترماً

وفي لقاء معها عبر برنامج “ليالي الكويت” على قناة “الكويت الأولى“، حول المسلسل وقضايا أخرى، قالت الفنانة الكويتية، إن أول ما تحرص عليه في المشاركين معها بأعمالها أن يكون لديهم التزام وصدق، ولكونها تقدّم عملاً واحداً فقط في العام، تتمنى أن لا يكون الممثلون معها مشاركين في عدة أعمال كي لا يضيع المشاهد.

كما تحرص على طبيعة اللباس بالنسبة للممثلات، فهي لا تفضل أن ترتدي الممثلات ملابس قصيرة أو ضيقة.

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مبيّنةً أنّ من شروط اللباس معها أن يكون محترماً ومحتشماً، لافتة إلى أنها صريحة في هذا الشأن مع من تعمل معهم. لأن من يرى هذه الأعمال أُسَر وأطفال، حسب وصفها.

قراءة النص ضرورة

ولفتت الفنانة الكويتية حياة الفهد، إلى أنها توصي الممثلين الآخرين المشاركين في أعمالها، بقراءة النص جيداً، فقد تكون فيه جمل غير مقبولة وعليهم أن لا يقولوها بدعوى الالتزام بالنص.

موضحة أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين الممثل والكاتب على التعديل في بعض الأحيان، أما الاستسلام للمكتوب، فهو أمر غير صحيح.

وكشفت أنها كانت في السابق تجلس مع الممثلين والكادر الفني عامة في قراءة طاولة وتعديل، ويتم قراءة حلقتين أو ثلاث كل يوم، أما الآن فلم يعد هناك وقت حتى لقراءة النص في المنزل.

ونوّهت حياة الفهد إلى أن شخصيتها هذا العام في مسلسلها القادم في رمضان “قرة عينك”، مختلفة عن أعمالها السابقة.

وأشارت إلى أنها عمدت إلى أن يكون مظهرها في الإعلان الترويجي مختلفاً، إذ قررت هذا العام تغيير نمط الشخصية من الشخصية الدرامية إلى الكوميدية.

وقالت الفنانة الكويتية، إن عملها الجديد مستنبط من قصة حقيقية، ولكن في إطار كوميدي، وستلعب دور سيدة تدعى “كلثم” يتم سَجنها ظلماً 30 عاماً، ثم تخرج بعدها من السجن لتواجه الواقع.

ويضمّ مسلسل “قرة عينك” إلى جانب حياة الفهد، العديدَ من النجمات، حيث ستشاركها البطولة كلٌّ من سعاد علي، وريم عبدالله، بثينة الرئيسي، وشيماء علي.

ويذكر أن حياة الفهد تحرص على التواجد في كل موسم رمضاني، حيث شاركت في العام الماضي بشخصية سلطانة في مسلسل “سنوات الجريش”.

وفي عام 2021، أثارت كثيراً من الجدل من خلال مسلسل “مارغريت”، الذي جسّدت فيه دور سيدة بريطانية تعيش في الكويت وتتعايش مع الحياة هناك.

المصدريوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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