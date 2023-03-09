ابنة عمرو دياب ترفع مستوى الجرأة وتكشف ما تضعه على بطنها! (فيديو)

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وطن– رفعت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، مستوى الجرأة في فيديوهاتها الأخيرة، وظهرت بملابس أكثر إثارة.

بيرسينج البطن

وظهرت جنا عمرو دياب، بفيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة، في “انستجرام“، وهي ترتدي توباً رياضياً يكاد لا يغطي شيئاً من جسدها.

وبصدر وبطن مكشوفين، استكملت ابنة عمرو دياب إطلالتَها ببنطلون واسع وقبعة رياضية، ونظارات شمسية.

وتركت جنا دياب شعرها القصير منسدلاً على طريقة “الكيرلي”.

وكشفت ملابس جنا الفاضحة، وشوماً على ذراعيها، وثقباً في صرتها لوضع بيرسينج البطن.

وكانت جنا تتراقص على إحدى الأغاني التي كتبت كلماتها.

أغاني جنا

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وتكتب جنا أغاني باللغة الإنجليزية، وتشارك متابعيها الذين يتجاوز عددهم نصف مليون شخص، ما تكتبه، والذي يحتوي معظمه على كلمات بذيئة.

ونشرت جنا دياب فيديواً لأحدث أغنية كتبتها، وعلقت عليها: “كتبت هذه الأغنية بعنوان honey لصبي كنت أقابله.. لكن الأمور لم تنته على ما يرام”.

وكان من اللافت استخدام جنا أكثر من مرة عبارة “مضاجعة” في مقطع يقول: “حين نتضاجع، نحن نضاجعك أنت فقط”.

“أبدو عاهرة”

كما ظهرت سابقاً ترقص وتغني في الشارع كلمات بذيئة تقول فيها: “أعرف الآن أنني أبدو عاهرة، إنه عملي أن أقول كيف هو الأمر”.

وتتابع ابنة عمرو دياب الأغنية البذيئة: “لذا سأقول فقط، ما هذا، هل أنا محقة؟ هل أنا أبالغ؟ أريد أن أخرج من عقلي”.

كما شاركت جنا عمرو دياب، متابعيها، وصلة رقص لها برفقة صديقاتها، بطريقة جريئة.

رقصة ويكي هاو

وظهرت جنا دياب بالفيديو مع أربع فتيات أخريات، وهن يرقصن على أغنية أجنبية، قبل أن تعمد ابنة “الهضبة” إلى الاقتراب من الكاميرا، وعمل رقصة المؤخرة “ويكي هاو”.

وكانت ابنة عمرو دياب، قد تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد أحد أصدقائها، ونشرت صورة إباحية.

وشاركت جنا عمرو دياب متابعيها عبر “انستجرام“، أجواء احتفالها بعيد ميلاد صديقتها.

وكان لافتاً أن قالب الحلوى المخصص لعيد الميلاد، رسم عليه عضو ذكري.

وعبّر متابعو جنا عن غضبهم وصدمتهم من وصول جرأتها إلى هذا الحد. بينما كرر آخرون تساؤلاتهم حول رد فعل والدها تجاه تصرفاتها الجريئة.