الخميس, مارس 9, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناابنة عمرو دياب ترفع مستوى الجرأة وتكشف ما تضعه على بطنها! (فيديو)
حياتنا

ابنة عمرو دياب ترفع مستوى الجرأة وتكشف ما تضعه على بطنها! (فيديو)

تكتب جنا أغاني باللغة الإنجليزية يحتوي معظمها على كلمات بذيئة

كتب رفيف عبدالله
ابنة عمرو دياب ترفع مستوى الجرأة وتكشف ما تضعه على بطنها! (فيديو) watanserb.com
جنا دياب
- Advertisement -

وطن– رفعت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، مستوى الجرأة في فيديوهاتها الأخيرة، وظهرت بملابس أكثر إثارة.

بيرسينج البطن

وظهرت جنا عمرو دياب، بفيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة، في “انستجرام“، وهي ترتدي توباً رياضياً يكاد لا يغطي شيئاً من جسدها.

وبصدر وبطن مكشوفين، استكملت ابنة عمرو دياب إطلالتَها ببنطلون واسع وقبعة رياضية، ونظارات شمسية.

وتركت جنا دياب شعرها القصير منسدلاً على طريقة “الكيرلي”.

وكشفت ملابس جنا الفاضحة، وشوماً على ذراعيها، وثقباً في صرتها لوضع بيرسينج البطن.

وكانت جنا تتراقص على إحدى الأغاني التي كتبت كلماتها.

أغاني جنا

- Advertisement -

وتكتب جنا أغاني باللغة الإنجليزية، وتشارك متابعيها الذين يتجاوز عددهم نصف مليون شخص، ما تكتبه، والذي يحتوي معظمه على كلمات بذيئة.

ونشرت جنا دياب فيديواً لأحدث أغنية كتبتها، وعلقت عليها: “كتبت هذه الأغنية بعنوان honey لصبي كنت أقابله.. لكن الأمور لم تنته على ما يرام”.

وكان من اللافت استخدام جنا أكثر من مرة عبارة “مضاجعة” في مقطع يقول: “حين نتضاجع، نحن نضاجعك أنت فقط”.

“أبدو عاهرة”

كما ظهرت سابقاً ترقص وتغني في الشارع كلمات بذيئة تقول فيها: “أعرف الآن أنني أبدو عاهرة، إنه عملي أن أقول كيف هو الأمر”.

وتتابع ابنة عمرو دياب الأغنية البذيئة: “لذا سأقول فقط، ما هذا، هل أنا محقة؟ هل أنا أبالغ؟ أريد أن أخرج من عقلي”.

كما شاركت جنا عمرو دياب، متابعيها، وصلة رقص لها برفقة صديقاتها، بطريقة جريئة.

رقصة ويكي هاو

وظهرت جنا دياب بالفيديو مع أربع فتيات أخريات، وهن يرقصن على أغنية أجنبية، قبل أن تعمد ابنة “الهضبة” إلى الاقتراب من الكاميرا، وعمل رقصة المؤخرة “ويكي هاو”.

وكانت ابنة عمرو دياب، قد تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد أحد أصدقائها، ونشرت صورة إباحية.

وشاركت جنا عمرو دياب متابعيها عبر “انستجرام“، أجواء احتفالها بعيد ميلاد صديقتها.

وكان لافتاً أن قالب الحلوى المخصص لعيد الميلاد، رسم عليه عضو ذكري.

وعبّر متابعو جنا عن غضبهم وصدمتهم من وصول جرأتها إلى هذا الحد. بينما كرر آخرون تساؤلاتهم حول رد فعل والدها تجاه تصرفاتها الجريئة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

ابنة عمرو دياب تؤدي رقصة المؤخرة وملابسها الداخلية تنكشف! (فيديو)

حياتنا

بنطلون ابنة عمرو دياب يسقط ويكشف عن “تاتو” في منطقة حساسة (فيديو)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تتحدث عن الصورة الإباحية لأول مرة! (شاهد)

حياتنا

حبيب ابنة عمرو دياب يختبئ من البرد في أحضانها (فيديو)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تلمس نفسها بطريقة بذيئة وتتحدث عن “المضاجعة”! (فيديو)

حياتنا

ابنة عمرو دياب غاضبة من العقوبة والتحذير بعد صورتها البذيئة! (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تستعرض أردافها بالرقص الهستيري بـ”الهوت شورت”! (فيديو)

حياتنا

ابنة عمرو دياب في صور حميمية مع حبيبها بمناسبة عيد الحب (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تصف نفسها بـ”العاهرة” وحجم بطنها يثير الشكوك! (فيديو)

حياتنا

بعد الصورة الإباحية.. ابنة عمرو دياب تستفز متابعيها بلقطات جديدة مبتذلة! (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تصدم متابعيها بصورة إباحية على قالب حلوى عيد الميلاد (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب في الحمام بصور مثيرة وحركة “بذيئة” أغضبت الجمهور (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

التعرق أثناء النوم..متى يستدعي الذهاب إلى الطبيب؟

قيمته أكثر من 32 مليون يورو.. بن أفليك وجينيفر لوبيز يعيشان في منزل بـ7 غرف نوم و13 حماماً (صور)

هدايا “ابن سلمان” الفاخرة لزوجة “بولسونارو” تشعل البرازيل ودي سيلفا يأمر بتحقيق عاجل!

توماس مولر يستفز ميسي بهذا التعليق بعد الفوز عليه في دوري الأبطال (صور)

دنيا بطمة برسائل غامضة وفيديو من المسجد النبوي! (شاهد)

فير أوبزيرفر: السيسي يخدع صندوق النقد ليملأ كروش الجنرالات والاقتصاد سيواصل السقوط!

فيما يلي العادات التي يجب اتباعها لتكون أكثر إنتاجية وفقًا لجامعة هارفارد

فضيحة كايل ووكر الجنسية تُهدده بعقوبة السجن لعامين (فيديو)

هبة عبوك.. أول صورة لها بعد فضيحة الاغتصاب..هكذا ظهرت وأكدت شائعات الطلاق! (شاهد)

ممثلة إباحية تشيد بحكمة قيس سعيد الذي يمثل أملاً للشباب.. خبر يغزو صفحات مؤيدة للديكتاتور!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC