وجبة الإفطار: إليك 5 أطعمة يجب ألا تتناولها عند الاستيقاظ من النوم

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وطن-لا شكّ في أن وجبة الإفطار المتوازنة ضرورية لاستئناف يومك بشكل جيد. لكن هناك بعض الأطعمة الحلوة للغاية التي نستهلّ بها يومنا وتضرّ بصحتنا دون إداكنا لذلك، كما لا ينصح بها.

وفقًا لدراسة أجراها مركز الأبحاث لدراسة ظروف المعيشة ومراقبتها (Crédoc) نُشرت بتاريخ مايو 2021، يعتقد 86٪ من الفرنسيين أنه من المهم أن يبدأوا يومهم بوجبة إفطار جيدة، ويخصصون 15 دقيقة في المتوسط ​​لذلك. حيث أن الوجبة الأولى في اليوم مهمة حقًا، لأنها تزودنا بطاقة لبداية اليوم بنشاط وحيوية.

ويُذكر أنه في فرنسا، يتناول الأشخاص الحلويات ويُدرجون في نظامهم الغذائي الصباحي أطعمة على غرار: الخبز المحمص بالزبدة مع المربى والحبوب والمعجنات والعصير والحلوى.لكن هل تعلم أن بعض هذه الأطعمة لا ينصح بها على الإطلاق، لأنها حلوة للغاية ومرتفعة السعرات الحرارية. لذكل، ينبغي أن تحذر من ذروة نسبة السكر في الدم والشعور بالجوع الذي لا يمكن التحكم به في الساعة 11 صباحًا.

وفيما يلي استعرضت مجلة “أوفيمينا” الفرنسية، الأطعمة التي يجب تجنّبها عند الاستيقاظ من النوم.

1 / خبز ساندويتش ابيض

الخبز المحمص هو طعام الإفطار. دقيقة في المحمصة ، طبقة رقيقة من الزبدة (مملحة بالطبع) وكل شيء جاهز. إلا أن جميع أنواع الخبز ليست متساوية. خبز الساندويتش الأبيض ، خلافا للاعتقاد السائد ، لا يوفر الألياف أو العناصر الغذائية أو الفيتامينات. ومع ذلك ، فهو يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات. النتيجة: يتم هضمه بسرعة كبيرة. من الأفضل اختيار خبز شطائر القمح الكامل أو شريحة من خبز الحبوب الكاملة الطازجة أو الحبوب أو دقيق الجاودار. يمكنك تجميد شرائح الخبز وإخراج الشرائح كل يوم تحمص فيه.

2 / عصائر الفاكهة الصناعية

إنه مغري للغاية ، عصير الفاكهة في الصباح لتناول الإفطار. جرعة من الفيتامينات لبدء اليوم بشكل صحيح. ومع ذلك … تحتوي العصائر الصناعية على نسبة منخفضة من الفيتامينات (لقد تبخر فيتامين سي منذ فترة طويلة ، على عكس ما قد يعتقده المرء) والألياف. بالإضافة إلى ذلك ، يضاف السكر أحيانًا بالإضافة إلى السكر الموجود بالفعل في الفاكهة بشكل طبيعي. هذه هي حالة رحيق الفاكهة. هذه تحتوي فقط على 25 إلى 50٪ من عصير الفاكهة المركز ، والماء والسكر ، والكثير من السكر. باختصار كوب من العصير عند الاستيقاظ وهو مباشرة ذروة سكر الدم الشهيرة. من الأفضل شربه في نهاية الوجبة أو بالأحرى أثناء النهار. ننصحك باستبدال العصائر بفاكهة طازجة تجلب لك المزيد من الفيتامينات (والألياف) وتملأ شعورك بالشبع.

3 / معجنات

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إذا تم تصنيف الرغيف الفرنسي على أنه أحد تراث اليونسكو ، فإن المعجنات هي أيضًا جزء من كنز الطهي الوطني لدينا. كرواسان ، خبز بالزبيب ، ملفوف ، خبز سويسري … هناك شيء للجميع. ولكن إذا أحببناهم كثيرًا ، فلا نعلم دائمًا أن لديهم نسبة عالية من الزبدة وأيضًا نسبة عالية من الصوديوم. وهو ليس جيدًا حقًا لصحتك. كن على علم ، مع ذلك ، أن خبز الزبيب هو واحد من أقل المعجنات من حيث السعرات الحرارية ، تمامًا مثل البريوش. جرب وصفة مارميتون محلية الصنع اللذيذة!

4 / حبوب

تمتلئ أرفف السوبر ماركت بحزم الحبوب المغرية للغاية. لكنهم أصدقاء مزيفون. الحبوب مليئة بالسكريات السيئة وغير مرضية للغاية. بعضها ، أكثر من البعض الآخر ، عبارة عن قنابل حقيقية لنسبة السكر في الدم والسعرات الحرارية. تم اختيار علامتين تجاريتين للحبوب من قبل 60 مليون مستهلك في عام 2022. وهما Trésor Kellog’s و Frosties. من الأفضل اختيار الموسلي ولكن ليس فقط أي موسلي. اختر واحدة تحتوي على فواكه وليس شوكولاتة. يمكنك أيضًا تجربة الشوفان الملفوف.

5 / زبادي بالفواكه

يُنصح بتناول أحد منتجات الألبان على الإفطار. تجنب الزبادي بالفواكه ، فهي حلوة جدًا. تفضل الزبادي اليوناني أو السكاير وأضف ، على سبيل المثال ، الجرانولا و / أو الفاكهة. لتحليته ، اختر شراب الصبار على السكر الأبيض الكلاسيكي.