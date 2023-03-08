الأربعاء, مارس 8, 2023
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لماذا فتح باب الطائرة وهي تُحلق في السماء أمر مستحيل.. الخبراء يجيبون!

فتح باب الطائرة من الداخل بينما تحلق في السماء، حدث قد يراه أي شخص في مقطع ترويجي لأحد أفلام "المهمة المستحيلة" لتوم كروز لكن من المستحيل رؤيته في الواقع فهو عمليََا، غير ممكن

كتب فهمي الورغمي
فتح باب الطائرة watanserb.com
فتح باب الطائرة
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وطن- يُرواد المسافر على متن أي طائرة حول العالم كابوس مخيف مفاده “ماذا لو قرر راكب ما لسبب معين فتح باب الطائرة من الداخل بينما تُحلق في السماء؟” لكن ماهو رأي الخبراء في ذلك.

هل يمكن فتح طائرة من الداخل بينما تحلق في السماء؟

بالنسبة لـ “دوغلاس موس” وهو المتخصص في سلامة وأمن الطيران فإن “الناس ليسوا أقوياء بما يكفي لفتح باب الطائرة وذلك بسبب الضغط الهائل الذي يثبت الباب في مكانه”.

وهو يرى أن كابينة الطائرة مضغوطة، مما يسمح للناس بالتنفس بشكل طبيعي حتى عند الطيران على ارتفاع 35000 قدم في الهواء، على حد قوله في مقابلة جمعته في وقت سابق مع “الواشنطن بوست“.

وبينما يستددرك موس قائلا “لكن عند الارتفاع، يكون هناك ما يصل إلى ثمانية أرطال من الضغط تدفع مقابل كل بوصة مربعة من داخل الطائرة أو أكثر من 1100 رطل مقابل كل قدم مربعة من الباب”.

يقول “بوب توماس”، الأستاذ المساعد في علوم الطيران بجامعة إمبري ريدل للطيران، في ذات اللقاء مع الصحيفة الأمريكية إن “الضغط الخالص وحده سيكون القوة المطلوبة لفتح الباب”.

بدوره، صرح “دينيس تاجر” الطيار بشركة أميركان إيرلاينز بأن “العبث بباب طائرة في الرحلة غير آمن وخطير ويشكل هجومًا على طائرة”.

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وتابع “دعني أكون واضحا: (محاولة فتح باب الطائرة في السماء) هو هجوم على طائرة من الداخل. على الرغم من أنه لن يكون ناجحًا بسبب الهندسة، إلا أنه لا يزال يمثل تهديدًا”.

ماذا يحدث إذا فتح باب الطائرة في الجو؟
ماذا يحدث إذا فتح باب الطائرة في الجو؟

الهندسة إذن تنفي إمكانية فتح باب الطائرة

فتح باب الطائرة أثناء الطيران يُعد أمرًا غير ممكن من الجانب التقني الهندسي، حيث يتم تصميم باب الطائرة ليكون مُوصدا بإحكام قبل الإقلاع، ويتم تعزيز عملية الإغلاق باستخدام ضغط الهواء داخل الطائرة، والذي يساعد في الحفاظ على الباب مغلقاً. ناهيك عن استخدام العديد من الأقفال والأدوات الأخرى التي تحول دون فتحه.

كذلك فإنه يتم تصميم نوافذ الطائرة لتكون صغيرة وغير قابلة للفتح. وتتألف هذه النوافذ عادةً من عدة طبقات من الزجاج والبلاستيك، وتم تصميمها لتحمي الركاب من الهواء البارد والضوضاء أثناء الطيران، كما تساعد في الحفاظ على الضغط داخل الطائرة.

كما أنه يتم تثبيت الباب والنوافذ بإحكام إلى هيكل الطائرة، ويتم تقوية هيكل الطائرة بمواد قوية ومتينة، والتي تمنع تشوه الهيكل أو فتح الأبواب والنوافذ أثناء الطيران. وبالتالي، يمكن القول بأنه من المستحيل فتح باب الطائرة والنوافذ خلال الطيران، وإذا تم ذلك، فإن ضغط الهواء في الطائرة سيجعل الشخص الذي حاول فتح الباب يتعرض لإصابة خطيرة ستُكلفه حياته، على الأغلب.

ومع ذلك، في حالة وجود خلل فني في الطائرة قد يؤدي إلى انخفاض الضغط داخل الطائرة أو تلف مواد الهيكل أو الأجزاء الأخرى،

المصدرالواشنطن بوست، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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