عبارة مكونة من 3 كلمات يستخدمها الأشخاص الأذكياء عاطفيًا للتوقف عن الإفراط في التفكير والمضي قدمًا

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وطن-لا جرم أن روّاد الأعمال يحتاجون إلى أسلوب خاص ومنهج معيّن لاتخاذ القرار حتى ولو كان الظرف صعبًا أو معقّدًا. وفي الحقيقة، فإن عملية توظيف طاقم عمل على سبيل المثال، تستدعي أن يكون لقائد العمل خبرة كبيرة في المجال لاختيار أفضل المترشّحين. ولكن، للأسف أحيانًا، تتم مراجعة الطلبات عدة مرات، وإجراء المقابلة بعد المقابلة، بحيث يشعر المدير بالشلل والشك.

ووفق ما نشره موقع “سان إي ناتيرال” الفرنسية، فإن تعلّم أسلوب رائع يمكن أن يساعد كثيرًا في اتخاذ القرارات، وذلك يعتمد على تقنية الذكاء العاطفي والقدرة على فهم وإدارة العواطف، حيث تساعد هذه الطريقة على التفكير واتخاذ القرارات بشكل أكثر فعالية.

و يمكن تلخيص هذه التقنية في ثلاث كلمات بسيطة؛ “السعي نحو التجربة”.

فماذا يعني السعي نحو التجربة؟ وكيف يمكن أن تساعدك هذه الطريقة على التوقف عن التفكير الزائد والمضي قدمًا واتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع؟

في الواقع، قد يبدو الأمر بسيطًا، لكن يميل الكثير من الناس إلى التفكير كثيرًا قبل اتخاذ القرار. وقد يقضون ساعات أو أيامًا أو حتى شهورًا في تقييم الإيجابيات والسلبيات، بالإضافة إلى النظر في جميع الخيارات الممكنة والخوف من عواقب أفعالهم.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الإفراط في التفكير يمكن أن يشلّ عملية التفكير تمامًا على المدى البعيد. كما يمكن للناس أن يعلقوا في حالة من الشك، غير قادرين على اتخاذ القرار والمضي قدمًا. ناهيك أنه يمكن أن يكون هذا ضارًا بشكل خاص في سياق الأعمال، حيث يجب اتخاذ القرارات بسرعة للحفاظ على كفاءة الأعمال والقدرة التنافسية.

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وهذا هو الأسلوب الذي يمكن أن يساعد في الإقدام على التجربة دون خوف:

البحث في الموضوع: خذ الوقت الكافي لفهم الموقف بشكل كامل، والنظر في جميع الخيارات الممكنة والتعرف على وجهات النظر المختلفة. يمكن أن يساعد ذلك في توضيح الخيارات المتاحة والقضاء على الخيارات غير القابلة للتطبيق.

تحديد المشكلة الأساسية: من المهم أن تفهم ما إذا كانت المشكلة هي شيء يمكنك التحكم فيه. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون من الأفضل المضي قدمًا. إذا كان الأمر كذلك، فكر في قائمة من الخيارات.

تضييق القائمة: بمجرد أن يكون لديك قائمة بالخيارات، من المهم تضييقها. قد تكون الخيارات الكثيرة مربكة ويمكن أن تجعل اتخاذ القرار أكثر صعوبة. حاول تضييق القائمة إلى ثلاثة خيارات.

وازن بين الإيجابيات والسلبيات: اذكر إيجابيات وسلبيات كل خيار. يمكن أن يساعدك ذلك في تقييم كل خيار بموضوعية أكبر وتجنب التأثير على مشاعرك.

حدد موعدًا نهائيًا: من المهم عدم ترك عملية صنع القرار تطول، بحيث يجب أن تحدد موعدًا نهائيًا وواقعيًا لاتخاذ قرار وتطبيقه.

جرب: اختر خيارك المفضل وتصرف وفقًا لذلك. تعامل مع هذا القرار كتجربة. إذا نجحت في طريقة تطبيقك لخيارك، يمكنك دائمًا تطبيقة والقيام بالتجربة من الأول.

وتذكر، إذا سارت التجربة بشكل خاطئ، يمكنك دائمًا تغيير رأيك. كما يمكنك الآن الانتقال إلى الخطة “ب” بثقة أكبر. وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فلا يزال بإمكانك التجربة مرة أخرى. أنت تجمع البيانات والخبرة التي ستساعدك على اتخاذ قرار أفضل في المرة القادمة التي تواجه فيها موقفًا مشابهًا.

وبالطبع، اعتمادًا على أهمية القرار، يمكن أن تكون المخاطر كبيرة. هذا هو السبب في أنك تكون عالقًا في التفكير في المقام الأول. وتذكر أن الوقت يمكن أن يكون أكثر قيمة من المال، لذا فإن العجز عن المضي قدمًا يمكن أن يكون مكلفًا، بحيث ينبغي أن تتصرّف.