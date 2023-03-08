رونالدو في وصلة رقص غريبة وطريفة على متن طائرته الخاصة.. شاهد ردة فعل جورجينا!

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وطن – انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير وطريف للاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو من داخل طائرته الخاصة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد دخل نجم مانشستر يونايتد السابق في وصلة رقص بشكل طريف بمجرد دخوله الطائرة.

ووفقا للفيديو، فبينما كانت شريكة جورجينا رودريغيز جالسة داخل الطائرة وتنتظر صعود “رونالدو” لها قبل رحلة الطيران، فاجأها شريكها البرتغالي بدخول مفاجىء.

وما إن دخل “رونالدو” برفقة اثنين من مرافقيه، تفاعل بشكر كبير وطريف على أنغام الموسيقى التي كانت تعمل داخل الطائرة.

وقام “رونالدو” بأداء رقصته وهو يضحك بشدة حيث تفاعل معه مرافقيه الذين انتهجوا نفس النهج وقاما بالرقص معه، وسط ضحك وذهول جورجينا.

انضمام رونالدو لنادي النصر السعودي

يشار إلى أنه وبعمر 37، بدأ البرتغالي كريستيانو رونالدو رحلة الأمتار الأخيرة من مسيرته الأسطورية بعد قراره الانضمام إلى النصر السعودي في صفقة خيالية ستجعل النادي السعودي تحت الأضواء العالمية أكثر من أي وقت مضى.

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وأعلن نادي النصر في ديسمبر/كانون الأول الماضي تعاقده مع أفضل لاعب في العالم 5 مرات، حتى عام 2025 بصفقة مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو في الموسم.

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أصبحت مباريات النصر “عالمية” بكل ما تحمله الكلمة من معنى منذ انضمام كريستيانو رونالدو إلى الفريق السعودي في الميركاتو الشتوي، وباتت الأنظار كُلها مسلطة على كتيبة المدرب رودي جارسيا.

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر في الدوري السعودي؟

استهل رونالدو رصيده التهديفي أمام الفتح عندما هز الشباك من ضربة جزاء، في تعادل إيجابي مثير 2-2 بالجولة 15 من عمر الدوري السعودي.

جاء ذلك بعد مشاركة أولى في الفوز 1-0 على الاتفاق، والتي شهدت صيام رونالدو عن التسجيل.

وأحرز رونالدو ثاني أهدافه مع النصر خلال مباراة العالمي والوحدة، قبل أن ينهي المباراة مسجلا رباعية “سوبر هاتريك”، ليصل إلى 5 أهداف في الدوري السعودي.

وصام كريستيانو رونالدو عن التهديف في الفوز على التعاون 2-1، لكنه صنع هدفي فريقه في المباراة، قبل أن ينفجر مجددا بهاتريك جديد قاد به النصر للفوز على ضمك 3-0 في خامس مباريات الدون بالدوري السعودي.