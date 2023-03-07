الثلاثاء, مارس 7, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهد"يا ريتهم ماتوا".. سوزان نجم الدين تثير جدلا واسعا بتصريح عن متضرري...
الهدهد

“يا ريتهم ماتوا”.. سوزان نجم الدين تثير جدلا واسعا بتصريح عن متضرري زلزال سوريا

تصريح سوزان نجم الدين عن متضريي زلزال سوريا أثار امتعاض البعض فيما دافع عن مقصدها آخرون

كتب خالد السعدي
سوزان نجم الدين زلزال سوريا watanserb.com
الفنانة السورية سوزان نجم الدين
- Advertisement -

وطن – أثارت تصريحات للفنانة السورية سوزان نجم الدين، عن المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير الماضي، حالة من الجدل، بعدما تمنت الموت للمتضررين ليكون أكثر رحمة بمن فقدوا ذويهم.

وقالت سوزان في مقطع فيديو مقتضب، من مقابلة إعلامية لها، إن الزلزال خلّف دمارا شاملا، وأن هناك أسرا سورية تدمرت بشكل كامل.

وأضافت: “فيه أسر فِضِل منها ناس وراح منها ناس.. فاللي عاشوا أصعب من اللي ماتوا.. يا ريتهم ماتوا”.

يُشار إلى أن هذا التصريح أدلت به سوزان نجم الدين لموقع القاهرة 24، أثناء مشاركتها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

- Advertisement -

أثارت تصريحات الفنانة السورية حالة من الجدل، وقوبلت بتصريحات متباينة بين مؤيد ومعارض.

فقال ناشط: “اللي اختشوا ماتوا.. عشان هيك بتصرح”.

فيما وصفتها الناشطة دونا الزعيم بأنها ثقيلة الدم.

وكتب براء: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وغردت وفاء: “حتى تمثيل التعاطف مش زابط معها”.

لكن محمد رأى: “قالت ليتهم ماتوا يمكن تقصد أن الموت أهون لهم من ظروفهم الصعبة.”.

وغرد العنزي: “واضح قصدها وهي صادقه الاحياء هم اللي يتعذبون الله يلطف بنا وبهم”.

وكتبت “أم عائشة”: “هي قصدها او ماتوا اهون ولا عايشين بدون اهل”.

يُشار إلى أنه في أعقاب زلزال سوريا المدمر، حرصت سوزان نجم الدين، على التبرع بالدم وفتح باب منزل والدها لمتضرري زلزال سوريا.

وانتشر صورٌ لعدد من الفنانين السوريين من بينهم الفنانة سوزان نجم الدين أثناء التبرع بالدم لمتضرري زلزال سوريا.

كما أعلنت سوزان نجم الدين، استقبال الأسر والأهالي المتضررين من الزلزال في منزل والدها، وقالت عبر حسابها على إنستغرام: “أحبائي السوريين المتضررين من الزلزال في كل بقاع سوريا أبواب منزل والدي المرحوم نجم الدين الصالح مفتوحة لاستقبالكم حينما تشاؤون”.

وأضافت: “عدة منازل أخرى نضعها أنا وأهل مدينتي تحت تصرفكم، كذلك يستقبلكم فندق دريكيش السياحي الكامل بكامل الجهوزية منذ هذه اللحظة، لكل من يرغب بالإقامة في العناوين المذكورة أعلاه يرجى التواصل على الرقم التالي: 095190021”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Suzan Najm Aldeen (@suzannajmaldeen)

ومر شهر على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر 6 فبراير الماضي، وكان قويا جدا إلى درجة أنه وُصف بـ” زلزال القرن”، وقد تسبب الزلزال في مصرع نحو 6 آلاف سوري، و45963 قتيلا في تركيا.

المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

أهوال سوريا لم تنتهِ.. غضب الطبيعة يطارد متضرري الزلزال ويقتلع الخيام (لقطات مفزعة)

الهدهد

سوريات بملابس مثيرة فوق أنقاض الزلزال.. جلسة تصوير تغضب السوريين

الهدهد

“ادفع علشان نفحص”.. بشار الأسد يستفز المتضررين من الزلزال بقرار غريب

الهدهد

بعض المصلين لم يتركوا صلاتهم.. فيديو من داخل أحد المساجد يوثق لحظة زلزال سوريا

الهدهد

عناصر تابعة لأسماء الأسد تعتدي على مصابي الزلزال وتسحلهم بالمستشفيات

الهدهد

مدى الحياة..كويتية تتكفل “بطفل الموزة” السوري الناجي من الزلزال بمعجزة

الهدهد

بينهم الطفلة شام.. متلازمة “هرس الأطراف” مأساة تُلاحق ناجين من زلزال سوريا

حياتنا

ملابس داخلية وأغراض غير لائقة.. فضيحة التبرعات المقدمة لتركيا وسوريا تثير الغضب! (فيديو)

الهدهد

بعد 12 يوما تحت الأنقاض.. سوري يستغيث من أجل شربة ماء وإنقاذ أطفاله الثلاثة

الهدهد

أسرة سورية فرت من الحرب ونجت من الزلزال لكن الموت بلغها في النهاية

الهدهد

الجزائر ترسل بيبسي وكوكولا لضحايا زلزال سوريا.. صورة متداولة تثير الجدل ما حقيقتها؟!

الهدهد

زلزال سوريا.. هل طلبت أنجيلينا جولي تبني الطفلة المولودة تحت الأنقاض ورُفض طلبها؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد واقعة هروب العسكري.. إحصاءات صادمة عن غزو المخدرات للكويت

ضحية سعد لمجرد تكشف الكلمة التي أثارت جنونه فقام بعضها ولكمها بجنون! (فيديو)

عثمان الخميس برفقة فنانات بدون حجاب.. فيديو أشعل مواقع التواصل.. ما القصة؟ (شاهد)

ابن سلمان يدعم فوز “أردوغان”.. CNBC تكشف كواليس الوديعة السعودية بـ5 مليارات دولار!

مدة غياب رونالد أراوخو عن برشلونة بعد طرده بالبطاقة الحمراء

واتساب يعلن عن ميزة جديدة لحماية مستخدميه من المكالمات المزعجة

لحرق الدهون… تعرف على أفضل وقت لممارسة الرياضة بحسب العلم

سلمى حايك تكشف سراً ورثته عن جدتها حافظ على جمالها في سن الـ56 دون عمليات تجميل! (فيديو)

طلب ممارسة الجنس معها وتوأمها معاً..فضيحة نيمار من لاعبة كرة طائرة شهيرة (شاهد)

يرأسها وزير الخارجية.. تعرف على التشكيل الجديد للحكومة القطرية بعد الأمر الأميري

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC