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هذا هو السبب الذي يجعل المرأة تعاني من الصداع النصفي أكثر خلال فترات الدورة الشهرية

"عند انقطاع الطمث تقل أوجاع الصداع النصفي لدى بعض المرضى..."

كتب معالي بن عمر
الصداع النصفي watanserb.com
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وطن-تعاني  النساء من الصداع النصفي بشكل أكبر في فترة الحيض، لأن مستويات الببتيد المرتبط بالجينات (CGRP) تكون أعلى في هذه الفترة بالتحديد.

و بحسب ما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي. يعاني 11 مليون شخص في فرنسا، من الصداع النصفي؛ وهو  ألم أو إحساس نابض، وعادةً ما يقتصر على أحد جانبي الرأس. ووفقًا للتأمين الصحي الفرنسي، تعاني النساء منه مرتين إلى ثلاث مرات أكثر من الرجال. أما بالنسبة للإناث، تميل النوبات إلى الظهور والتركيز في وقت قريب من الحيض، لاسيما عندما تكون أيضًا أكثر حدة، وينطبق الشيء نفسه في بداية انقطاع الطمث. وفي كثير من الحالات، تتحسن الأعراض أثناء الحمل كما تقل وتيرة الصداع النصفي بعد انقطاع الطمث،

CGRP، وهو ببتيد عصبي يوسع الأوعية الدموية في الدماغ

قال علماء من جامعة برلين (ألمانيا): “لقد عرف الباحثون منذ فترة طويلة أن هناك صلة بين التقلبات الهرمونية والصداع النصفي، ولكن معرفة كيف تؤدي هذه التغييرات إلى حدوث الصداع النصفي، أمر لا يزال غير واضح”. وهذا هو السبب في أنهم قرروا إجراء دراسة، نُشرت نتائجها في مجلة Neurology.

وفي هذا السياق، ركز الفريق على الببتيد العصبي؛ وهو الببتيد المرتبط بجين الكالسيتونين (CGRP)”. إنها مادة طبيعية في الجسم. وعندما يصاب الشخص بالصداع النصفي، يتم إطلاق مستويات متزايدة، ما يؤدي إلى توسيع الأوعية الدموية في الدماغ بشكل كبير. وقالت بيانكا رافاييلي مؤلفة البحث في بيان: “هذا يسبب التهابًا، قد يكون أحد أسباب الصداع الشديد”.

معظم المصابين بالصداع النصفي لا يتناولون الدواء الصحيح.. إليكم الحل

الصداع النصفي والدورات الشهرية: تمت متابعة 180 امرأة

كجزء من العمل، قام المؤلفون بتجنيد 180 امرأة يعانين من الصداع النصفي ولديهن دورة شهرية منتظمة، ويعانين من الصداع وتناولن وسائل منع الحمل عن طريق الفم أو يعانين من الصداع بعد انقطاع الطمث. بالتفصيل، كان على المتطوعين الذين لديهم دورة شهرية منتظمة القيام بزيارتين طبيتين، واحدة خلال فترة الدورة الشهرية والأخرى خلال فترة التبويض.

ولقد تم فحص النساء اللواتي يتلقين حبوب منع الحمل في وقت الفترة الخالية من الهرمونات وبين الأيام 7 و 14 من تناول الهرمون. تثم تم فحص المرضى بعد سن اليأس مرة واحدة في وقت عشوائي. وأوضحت الدراسة: “تم أخذ عينات من البلازما والسوائل المسيلة للدموع في كل زيارة لتحديد مستويات CGRP”.

“مرضى الصداع النصفي يطلقون المزيد من CGRP”

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عندما تمت مقارنة البيانات مع تلك الخاصة بالنساء اللواتي لم يعانين من الصداع، اتضح أن المشاركان المصابات بالصداع النصفي لديهم تركيزات أعلى من CGRP في البلازما والسوائل المسيلة للدموع في أثناء الحيض. وأوضحت بيانكا رافايلي: “هذا يعني أنه عندما تنخفض مستويات هرمون الاستروجين مباشرة قبل بداية الدورة الشهرية، فإن النساء المصابات بالصداع النصفي يطلقن المزيد من CGRP. وهذا يمكن أن يفسر سبب تعرض هؤلاء المرضى لمزيد من النوبات قبل وأثناء الدورة الشهرية”.

في المقابل، لم تكن هناك تقلبات في مستويات هرمون الاستروجين بين النساء اللواتي يتناولن وسائل منع الحمل عن طريق الفم وبعد انقطاع الطمث.

وخلص الباحثون إلى أنه “يجب تأكيد هذه البيانات من خلال دراسات أكبر، لكن نتائجنا تشير إلى أن إطلاق CGRP يعتمد على الحالة الهرمونية لدى البشر، كما هو الحال في الحيوانات. إن انقطاع الطمث يوفر بالفعل الراحة لبعض مرضى الصداع النصفي. ولكن كما تظهر دراستنا، بعض النساء يعانين من الصداع النصفي حتى في غياب أي تقلب هرموني”.

وأضافوا: “نشك في أن العمليات الأخرى في الجسم تلعب دورًا في إثارة النوبات. في هؤلاء المرضى. بعد كل شيء، CGRP ليس الببتيد الالتهابي الوحيد الذي يمكن أن يسبب نوبة الصداع النصفي”.

أبرز الخدع المنتشرة حول علاجات الصداع النصفي على الانترنت.. لا تصدقها!

المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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