للمرة الثانية.. كرة جديدة غريبة تظهر بأحد كهوف اليابان وتثير الهلع

وطن- أثار العثور على كرة غريبة ثانية بأحد الكهوف هلع اليابانيين، ويأتي ذلك بعد أسبوعين من العثور على كرة حديدية غريبة أخرى على شاطئ “إنشو” في مدينة هاماماتسو.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، إعلان اليابان مجدداً العثور على كرة حديدية ضخمة بأحد كهوف جزيرة تاكوناشيما عند ساحل كاميزو جنوب غرب البلاد.

A mysterious metal sphere of about 1.5 metres in diameter washed ashore in Japan.

A police bomb disposal unit was sent to the scene, and X-rays confirmed that the ball was hollow and there was no risk of an explosion.

But its purpose remains unknown. pic.twitter.com/lgxE9FvwC9

— NoComment (@nocomment) February 23, 2023