للمرة الثانية.. كرة جديدة غريبة تظهر بأحد كهوف اليابان وتثير الهلع

تم العثور على الكرة الضخمة بأحد كهوف جزيرة تاكوناشيما عند ساحل كاميزو جنوب غرب البلاد

وطن- أثار العثور على كرة غريبة ثانية بأحد الكهوف هلع اليابانيين، ويأتي ذلك بعد أسبوعين من العثور على كرة حديدية غريبة أخرى على شاطئ “إنشو” في مدينة هاماماتسو.

كرة غريبة جديدة تظهر في كهف باليابان

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، إعلان اليابان مجدداً العثور على كرة حديدية ضخمة بأحد كهوف جزيرة تاكوناشيما عند ساحل كاميزو جنوب غرب البلاد.

A mysterious metal sphere of about 1.5 metres in diameter washed ashore in Japan. A police bomb disposal unit was sent to the scene, and X-rays confirmed that the ball was hollow and there was no risk of an explosion. But its purpose remains unknown. pic.twitter.com/lgxE9FvwC9 — NoComment (@nocomment) February 23, 2023

وقال موقع “373news” نقلاً عن مسؤولي البلدة، أن الكرة الحديدية يبلغ قطرها حوالي 1.5 متر، ويُعتقد أنها نفس النوع الذي تم العثور عليه على ساحل محافظة شيزوكا في منتصف فبرايرالماضي.

وعثر داخل “كهف البحر” ، على حفرة في الصخر نحتتها الأمواج. كما تم العثور على عدد كبير من زجاجات البولي ايثيلين وعوامات بلاستيكية يعتقد أنها تم إحضارها عند ارتفاع المد.

وفقًا لسوسومو توكودا (57 عامًا) ، رئيس جمعية توكونوشيما التعاونية لمصايد الأسماك ، فإن الكرة االحديدية هي في الواقع عوامة للشعاب المرجانية تسمى “payao” غالبًا ما تجرفها الأعاصير. ومع ذلك ، لا يتم استخدامها في توكونوشيما ، ويقال إنها من “الأنواع الغريبة”.

وكانت امرأة يابانية عثرت على كرة حديدية مجهولة قطرها 1.5 متر بأحد سواحل مدينة هاماماتسو، فاتصلت بالشرطة التي أتت وطوقت المكان ومنعت الاقتراب من المنطقة ريثما يتم فحص الجسم الغريب.

وأظهر مقطع فيديو وجود كرة ضخمة، على شاطئ بحسب ما أفادت وكالات محلية.

ووفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، يبلغ قُطر الكرة حوالي 1.5 متر، وقد جرفتها الأمواج على شاطئ إنشو في مدينة هاماماتسو على ساحل المحيط الهادئ في البلاد.

وجرى رصد الكرة، ذات اللون البُني الفاتح، لأول مرة بواسطة سيدة يابانية أثناء خروجها في نزهة بالشاطئ.

خبراء متفجرات لفحص الكور الغريبة

وأبلغت السيدة الشرطة بالأمر، حيث قام الضباط بتطويق المنطقة، واستدعوا خبراء متفجرات يرتدون ملابس واقية؛ لفحصها بعناية.

وتم استبعاد المخاوف من أنه قد يكون لغمًا شاردًا بعد أن استخدم الخبراء تقنية الأشعة السينية لفحص الجزء الداخلي للجسم ووجدوا أنه كان مجوفًا.

وبسبب وجود مقبضين مرتفعين على سطح الكرة رجح الخبراء إنها ربما تكون عوامة إرساء طفت على سطح البحر. وجرفتها الأمواج على شاطئ إنشو في مدينة هاماماتسو على ساحل المحيط الهادئ في البلاد.

وأشعلت اللقطات التلفزيونية التي بثت لهذه الكرة زوبعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أنها أتت بعد فترة وجيزة من إعلان اليابان أنها “تشتبه بشدة” في العديد من بالونات التجسس الصينية التي حلقت فوق أراضيها خلال السنوات الأخيرة.