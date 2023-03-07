الثلاثاء, مارس 7, 2023
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حياتنا

دنيا بطمة بجاكيت منفوخ.. دخلت حمام المطعم وكشفت المستور! (شاهد)

كانت بطمة ترقص في السيارة مع خبير التجميل الخاص بها والذي سبق أن ذكرت صحيفة مغربية أنه رافقها في آخر عملية تجميل أجرتها

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة بجاكيت منفوخ.. دخلت حمام المطعم وكشفت المستور! (شاهد) watanserb.com
دنيا بطمة
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وطن- تجاهلت الفنانة المغربية دنيا بطمة، تهديدات طليقها المنتج البحريني محمد الترك لها بشكل مبطن، واستمرت بإحياء الحفلات وتلبية جميع المناسبات.

خلعت الجاكيت

وفي أحدث إطلالاتها، ارتدت دنيا بطمة ليجن أسود، مع توب بنفس اللون يكشف بطنها.

وغطت الفنانة المغربية المكشوف بجاكيت أسود منفوخ.

لكن بطمة لجأت إلى الحمام لتلتقط صوراً وفيديوهات نشرتها عبر خاصية القصص المصورة  في “انستجرام“.

وظهرت بطمة وقد خلعت الجاكيت وكشفت بطنها مرة أخرى، واتخذت وضعيات معينة في التصوير لإبراز مفاتنها.

رقص في السيارة

وبفيديوهات أخرى، كانت بطمة ترقص في السيارة مع خبير التجميل الخاص بها، والذي سبق أن ذكرت صحيفة مغربية أنه رافقها في آخر عملية تجميل أجرتها.

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وكان محمد الترك قد أثار الجدل بتدوينة رجح الناشطون أنها موجهة لطليقته الفنانة دنيا بطمة.

وكتب محمد الترك عبر “سناب شات“: “عندي أفكار لو أطبقها إبليس يصفق لي بس مو فاضي لكم”.

وتابع المنتج البحريني: “المهم نفسي ثم نفسي وطز في كل شي من بعد نفسي”.

تجميل جديد

وكان موقع “آش نيوز” المغربي قد كشف أن دنيا بطمة خضعت لعملية تجميل جديدة في إحدى العيادات المتخصصة في الدار البيضاء.

وأشار الموقع إلى أن دنيا بطمة أجرت عملية شفط دهون في منطقة البطن.

وقالت مصادر من عين المكان، أن الفنانة شوهدت داخل العيادة التي يقصدها المشاهير ومؤثرو مواقع التواصل الاجتماعي.

كما كشف المصدر أن بطمة لم تأت وحدها، بل رافقها خبير تجميل كان سيخضع لعملية في أنفه.

وأشار الموقع في الختام أن بطمة تغيرت جذرياً من ناحية الشكل بعد نهاية مسابقة “آراب آيدل”، التي كانت السبب في شهرتها.

فرنكشتاينة

حيث خضعت بطمة للعديد من العمليات التجميلية التي غيرت شكل وجهها وجسدها تماماً.

ولم يكتف الموقع بنشر الخبر، بل قامت صاحبته الإعلامية المغربية نور فوري بإعادة نشره عبر حساباتها على مواقع التواصل.

وكتبت نور: “دنيا بطمة هذه ستظل تخضع لعميات التجميل حتى تتحول إلى فرنكشتاينة”.

حب جديد

هذا وقد أثارت الفنانة المغربية ، شكوكاً حول ارتباطها، بعد نشرها فيديوهات تستعرض خلالها هدايا رومانسية وصلتها.

ووثّقت دنيا بطمة بفيديوهات نشرتها عبر خاصية الستوري، لحظة فتحها هدية كان بها ورد أحمر، وأكياس من متجر غوتشي.

وبفيديو آخر تبيّن أن إحدى الهدايا كانت حقيبة غوتشي التي تتراوح أسعارها ما بين 1000 و4 آلاف دولار أمريكي.

ومن اللافت أن الفنانة المغربية وضعت أغنية أجنبية رومانسية، في خلفية الفيديوهات في أثناء استعراض الهدايا.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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