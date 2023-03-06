نهاية موسم نيمار مع باريس سان جيرمان بعد إصابته القوية

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وطن- خرج النجم البرازيلي نيمار جونيور31 عاماً، من حسابات تشكيلة باريس سان جيرمان الفرنسي حتى نهاية الموسم الجاري، بعد إصابته القوية.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية، بأن البرازيلي نيمار سيغيب 4 شهور قادمة عن صفوف باريس سان جيرمان، بعد توصية الطاقم الطبي بإجراء عملية جراحية على مستوى الكاحل الأيمن، بسبب التكرار من الإصابة في ذات المنطقة.

غياب نيمار ل4 شهور عن باريس سان جيرمان

وأضافت تلك الوسائل، بأن لاعب باريس سان جيرمان نيمار، سيقوم بإجراء عملية جراحية في مشفى “اسبيتار” في العاصمة القطرية (الدوحة).

وانضم البرازيلي نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان (البي أس جي)، في صيف عام 2017. قادماً من صفوف نادي برشلونة الإسباني، بصفقة قياسية بلغت 200 مليون يورو.

I'll come back stronger 🙏 pic.twitter.com/VBTH9MME02 — Neymar Jr (@neymarjr) March 6, 2023

كما وأشارت تقارير صحفية، بأن إدارة باريس سان جيرمان تفكر بشكل جدي في الاستغناء عن خدمات النجم البرازيلي نيمار، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة. نتيجة لتراجع مستواه وتكرار الإصابات للاعب.

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وينتهي عقد اللاعب نيمار مع نادي باريس سان جيرمان، في صيف عام 2027.

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان، أمام منافسه بايرن ميونخ، الأربعاء، في إياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ميدان ملعب ( أليانز أرينا).

وكان باريس سان جيرمان قد تلقى الخسارة في مباراة الذهاب على ميدانه. أمام الفريق المنافس بايرن ميونخ بهدف نظيف دون مقابل.

ويعتلي الفريق الباريسي صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز. برصيد 63 نقطة، كما وبفارق 8 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني في الترتيب برصيد 55 نقطة لهذا الموسم.