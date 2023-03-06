الإثنين, مارس 6, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدمستشار ابن زايد يهين الشيخ أحمد الخليلي وعثمان الخميس بتغريدة جبانة!
الهدهد

مستشار ابن زايد يهين الشيخ أحمد الخليلي وعثمان الخميس بتغريدة جبانة!

عبدالخالق عبدالله تعرض لهجوم حاد بسبب تصريحاته التي هاجم فيها الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي سلطنة عمان، والداعية الكويتي عثمان الخميس

كتب خالد السعدي
عبدالخالق عبدالله يهاجم الشيخ الخليلي والخميس watanserb.com
الأكاديمي البارز عبدالخالق عبدالله المقرب من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
- Advertisement -

وطن – تعرض الأكاديمي البارز عبدالخالق عبدالله المقرب من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، لهجوم حاد بسبب تغريدة غامضة انتقد فيها شيخين خليجيين، على خلفية انتقادهما لمشروع البيت الإبراهيمي الذي دشنته أبو ظبي مؤخرا.

وقال عبدالله في تغريدة عبر تويتر: “رجل دين في أقصى شمال الخليج العربي ورجل دين آخر في أقصى جنوب الخليج العربي كلاهما عالق في الماضي يقودان إتباعهم باجتهادات فقهية تنتمي لعصور الظلام وتعطل حداثة المجتمعات الخليجية التي تركز على الحاضر وتتجه نحو المستقبل بفكر عقلاني وواقعي وعصري متسامح ومنفتح على العالم”.

عبدالله يقصد الشيخين الخليلي والخميس

لم يذكر الأكاديمي الإماراتي اسمي الشيخين، لكنه على الأرجح أنه يقصد الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي سلطنة عمان، والداعية الكويتي عثمان الخميس.

وكان الشيخ أحمد الخليلي، قد أصدر بيانا على تويتر قبل افتتاح البيت الإبراهيمي قال فيه: “كم روج المنهزمون أن الإسلام الحنيف هو قرين اليهودية والنصرانية، وحرصوا على أن يلزوا به معهما في قَرَن”.

واستشهد المفتي بآيات قرآنية في بيانه معتبرا أن هناك “تجاهل” لها، ولـ”ما جاء في نصوص القرآن من التحذير البالغ لهذه الأمة أن تتخذ اليهود والنصارى أولياء”، فيما لم يذكر مباشرة بالاسم البيت الإبراهيمي.

- Advertisement -

في حين سبق أن تحدث الداعية عثمان الخميس عن البيت الإبراهيمي أكّد فيه أن الأديان الثلاثة هي دين واحد، في حين أنه جاء في الحديث النبوي أنه “لا يسمع بي (سيدنا محمد محمد) يهودي ولا نصراني، ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا إذا كان من أهل الله”.

واستند إلى هذه الوقائع ليقول إن البيت الإبراهيمي كفر، كونهم يضعون الإنجيل المحرف والتوراة المحرفة ويقولون إنها سواء.

هجوم حاد على الأكاديمي الإماراتي

اللافت أن تصريح عبدالخالق عبدالله عرَّضه لهجوم حاد من قبل الكثير من النشطاء، فقال جابر العذبة: “لماذا لا نراك يابروف ثور تفتي في شتى علوم الطب أو الهندسة أو أي علم من علوم حياة البشر .. ولكن إذا طرح الإسلام تقوم بسن سكاكين الانتقاد والأخذ والرد كأن الإسلام فيه ثغرات تريد حضرتك ملئها .. إنه مشروع تبني فكر الجهل الذي يدمّر العقول!”.

وكتب ناشط: “يقول الله سبحانه تعالى ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.. ) فالدين الاسلامي قد اكتمل له العقد فهو كامل لا نقص فيه ولا يحتاج لزمن يتطور فيه بحداثة فكر فهو فوق الافكار الناقصةكمال والتي هي من أفكار البشر”.

وغرد علي: “علماء الدين الله ذكرهم بالقرآن وقال عنهم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال أيضاً فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.. الدين كامل لا يحتاج حداثة وانفتاح ، الانفتاح يجب أن يكون منضبطاً مع الشرع و ليس العكس”.

وتفاعل أبو عماد: “يارجل إتقي الله في نفسك،”إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء،” لقد اتضح خبثك تجاه أمة الإسلام، ولم أجد حاليا عاقل يستمع لك إلا مظلم القلب، وكفى الله علماء المسلمين شرك.” اللهم أحفظ علماءنا وكن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا، اللهم من أراد علماءنا بسوء أو كيد فرد كيده في نحره”.

وقال “أحمد”: “في يومٍ ما ستزور قبراً أشد ظلمة بإذن الله وخل انفتاحك وعقلانيتك تنفعك”.

افتتاح بيت العائلة الإبراهيمية

يُشار إلى أنه تم افتتاح “بيت العائلة الإبراهيمية“، في فبراير الماضي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ويضم مسجدا للمسلمين، وكنيسة للمسيحيين، وكنيسا لليهود، وملتقى للتبادل المعرفي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام“.

أثارت هذه الخطوة جدلا واسعا، إذ اعتبر البعض، وبينهم رجال دين، أن المشروع يهدف إلى ابتداع دين جديد، وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك حين قالوا إنه بذلك إشارة إلى “اقتراب يوم القيامة”، في حين يعتبر مؤيدو هذا الصرح أنه منصة للتلاقي وردم الهوة ونشر السلام.

المصدروكالة أنباء الإمارات + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

فيديو رائج للداعية عثمان الخميس.. هل يجب إخراج الزكاة على الذهب الذي ترتديه المرأة؟

الهدهد

مقرب من ابن زايد يعلق على التقارب مع بشار الأسد وكاتبة سورية تفضح تناقضه

الهدهد

تعليق إماراتي على فتوى سعودية أحرجت أبو ظبي بسبب مشروع بيت العائلة الإبراهيمية

الهدهد

“ممكن زوجتك تموت قبلك”.. عثمان الخميس يثير جدلا بنصيحة في مجلس ديني

الهدهد

عبدالخالق عبدالله: لو لم تمتلك الإمارات سوى دولار لاقتسمته مع مصر

الهدهد

كاتب سعودي يحذر الإمارات بأن المملكة قادرة على إسقاط عرشها وتقزيم دورها!

الهدهد

“ردح رخيص”.. أكاديمي إماراتي يدخل على خط الحرب الإعلامية السعودية المصرية

الهدهد

رد ناري لمحامية كويتية على عثمان الخميس بسبب “راتب الزوجة”

الهدهد

زيارة وزير الخارجية الإماراتي لدمشق.. مقرب من ابن زايد يتهم الأسد بالبطش بالسوريين

الهدهد

تهنئة المسيحيين بأعيادهم.. الإفتاء المصرية تنخرط في جدل الحلال والحرام بـ”تغريدة نارية”

الهدهد

محمد العيسى: لا يوجد نص يمنع التهنئة بالكريسماس.. وعثمان الخميس يرد (فيديو)

الهدهد

مستشار محمد بن زايد يسخر من الإسلام بسبب الحقد على مونديال قطر ويثير غضبا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رئيس ناميبيا يهزيء السفير الألماني على الهواء بسبب الصينيين! (شاهد)

أمراض القلب: 10 علامات ينبغي ألا تتجاهلها..

كندة حنا بقميص نوم مثير يعرّضها لهجوم كبير! (شاهد)

عامل توصيل طلبات وضع شاكيرا في ورطة وأجبرها على طلب المساعدة من شقيقها

تغييرات بالجملة في تشكيلة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري

الكويت تعتمد دواء جديدا لسرطان الثدي وسعر صادم للإبرة

أشرف حكيمي.. رسائل غامضة بين ضحية الاغتصاب وصديقها تثير شكوك المحققين!

4 أطعمة ومشروبات يمكن أن تبقيك مستيقظًا في الليل

السودان: الدولار يواصل رحلة الصعود غير المسبوقة في البنوك ويسجل هذا الرقم!

أحلام ترتدي ساعة بسعر فلكي من أجل “شيخة دبي”! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC