مستشار ابن زايد يهين الشيخ أحمد الخليلي وعثمان الخميس بتغريدة جبانة!

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وطن – تعرض الأكاديمي البارز عبدالخالق عبدالله المقرب من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، لهجوم حاد بسبب تغريدة غامضة انتقد فيها شيخين خليجيين، على خلفية انتقادهما لمشروع البيت الإبراهيمي الذي دشنته أبو ظبي مؤخرا.

وقال عبدالله في تغريدة عبر تويتر: “رجل دين في أقصى شمال الخليج العربي ورجل دين آخر في أقصى جنوب الخليج العربي كلاهما عالق في الماضي يقودان إتباعهم باجتهادات فقهية تنتمي لعصور الظلام وتعطل حداثة المجتمعات الخليجية التي تركز على الحاضر وتتجه نحو المستقبل بفكر عقلاني وواقعي وعصري متسامح ومنفتح على العالم”.

رجل دين في اقصى شمال الخليج العربي ورجل دين آخر في اقصى جنوب الخليج العربي كلاهما عالق في الماضي يقودان اتباعهم باجتهادات فقهية تنتمي لعصور الظلام وتعطل حداثة المجتمعات الخليجية التي تركز على الحاضر وتتجه نحو المستقبل بفكر عقلاني وواقعي وعصري متسامح ومنفتح على العالم — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) March 5, 2023

عبدالله يقصد الشيخين الخليلي والخميس

لم يذكر الأكاديمي الإماراتي اسمي الشيخين، لكنه على الأرجح أنه يقصد الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي سلطنة عمان، والداعية الكويتي عثمان الخميس.

وكان الشيخ أحمد الخليلي، قد أصدر بيانا على تويتر قبل افتتاح البيت الإبراهيمي قال فيه: “كم روج المنهزمون أن الإسلام الحنيف هو قرين اليهودية والنصرانية، وحرصوا على أن يلزوا به معهما في قَرَن”.

واستشهد المفتي بآيات قرآنية في بيانه معتبرا أن هناك “تجاهل” لها، ولـ”ما جاء في نصوص القرآن من التحذير البالغ لهذه الأمة أن تتخذ اليهود والنصارى أولياء”، فيما لم يذكر مباشرة بالاسم البيت الإبراهيمي.

كم روج المنهزمون أن الإسلام الحنيف هو قرين اليهودية والنصرانية، وحرصوا على أن يلزوا به معهما في قَرَن، متجاهلين قول الله تعالى:(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ )، وما جاء في نصوص القرآن من التحذير البالغ لهذه الأمة أن تتخذ اليهود والنصارى أولياء. pic.twitter.com/zhAp78uAuK — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) February 16, 2023

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في حين سبق أن تحدث الداعية عثمان الخميس عن البيت الإبراهيمي أكّد فيه أن الأديان الثلاثة هي دين واحد، في حين أنه جاء في الحديث النبوي أنه “لا يسمع بي (سيدنا محمد محمد) يهودي ولا نصراني، ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا إذا كان من أهل الله”.

واستند إلى هذه الوقائع ليقول إن البيت الإبراهيمي كفر، كونهم يضعون الإنجيل المحرف والتوراة المحرفة ويقولون إنها سواء.

في عام 2021 حذّر الشيخ عثمان الخميس من #الإمارات التي وضعت تمثالًا لبوذا وبنت البيت الإبراهيمي! pic.twitter.com/qPsi8c5m01 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) February 28, 2023

هجوم حاد على الأكاديمي الإماراتي

اللافت أن تصريح عبدالخالق عبدالله عرَّضه لهجوم حاد من قبل الكثير من النشطاء، فقال جابر العذبة: “لماذا لا نراك يابروف ثور تفتي في شتى علوم الطب أو الهندسة أو أي علم من علوم حياة البشر .. ولكن إذا طرح الإسلام تقوم بسن سكاكين الانتقاد والأخذ والرد كأن الإسلام فيه ثغرات تريد حضرتك ملئها .. إنه مشروع تبني فكر الجهل الذي يدمّر العقول!”.

لماذا لا نراك يابروف ثور تفتي في شتى علوم الطب أو الهندسة أو أي علم من علوم حياة البشر .. ولكن إذا طرح الإسلام تقوم بسن سكاكين الانتقاد والأخذ والرد كأن الإسلام فيه ثغرات تريد حضرتك ملئها .. انه مشروع تبني فكر الجهل الذي يدمّر العقول! — جابر العذبة (@JAlathbi_Qtr) March 5, 2023

وكتب ناشط: “يقول الله سبحانه تعالى ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.. ) فالدين الاسلامي قد اكتمل له العقد فهو كامل لا نقص فيه ولا يحتاج لزمن يتطور فيه بحداثة فكر فهو فوق الافكار الناقصةكمال والتي هي من أفكار البشر”.

يقول الله سبحانه تعالى ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.. ) فالدين الاسلامي قد اكتمل له العقد فهو كامل لا نقص فيه ولا يحتاج لزمن يتطور فيه بحداثة فكر فهو فوق الافكار الناقصةكمال والتي هي من افكار البشر — A. R. ALMARRI 2014 UAE-DUBAI (@abdulra24206737) March 5, 2023

وغرد علي: “علماء الدين الله ذكرهم بالقرآن وقال عنهم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال أيضاً فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.. الدين كامل لا يحتاج حداثة وانفتاح ، الانفتاح يجب أن يكون منضبطاً مع الشرع و ليس العكس”.

علماء الدين الله ذكرهم بالقرآن و قال عنهم " انما يخشى الله من عباده العلماء" و قال ايضاً " فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون" الدين كامل لا يحتاج حداثه و انفتاح ، الانفتاح يجب ان يكون منضبطاً مع الشرع و ليس العكس — ‏ ‏عـ ـلـ ـي Alhammadi (@Alhammadi1060) March 6, 2023

وتفاعل أبو عماد: “يارجل إتقي الله في نفسك،”إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء،” لقد اتضح خبثك تجاه أمة الإسلام، ولم أجد حاليا عاقل يستمع لك إلا مظلم القلب، وكفى الله علماء المسلمين شرك.” اللهم أحفظ علماءنا وكن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا، اللهم من أراد علماءنا بسوء أو كيد فرد كيده في نحره”.

يارجل إتقي الله في نفسك،"إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء،" لقد اتضح خبثك تجاه أمة الإسلام، ولم أجد حاليا عاقل يستمع لك إلا مظلم القلب، وكفى الله علماء المسلمين شرك." اللهم أحفظ علماءنا وكن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا، اللهم من أراد علماءنا بسوء أو كيد فرد كيده في نحره. — أبو عماد (@dBQXHp9q4dZjKeg) March 5, 2023

وقال “أحمد”: “في يومٍ ما ستزور قبراً أشد ظلمة بإذن الله وخل انفتاحك وعقلانيتك تنفعك”.

في يومٍ ما ستزور قبراً أشد ظلمة بإذن الله وخل انفتاحك وعقلانيتك تنفعك — أحـمــد البــلــوشـي 🇴🇲 (@abusaid78) March 5, 2023

افتتاح بيت العائلة الإبراهيمية

يُشار إلى أنه تم افتتاح “بيت العائلة الإبراهيمية“، في فبراير الماضي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ويضم مسجدا للمسلمين، وكنيسة للمسيحيين، وكنيسا لليهود، وملتقى للتبادل المعرفي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام“.

أثارت هذه الخطوة جدلا واسعا، إذ اعتبر البعض، وبينهم رجال دين، أن المشروع يهدف إلى ابتداع دين جديد، وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك حين قالوا إنه بذلك إشارة إلى “اقتراب يوم القيامة”، في حين يعتبر مؤيدو هذا الصرح أنه منصة للتلاقي وردم الهوة ونشر السلام.