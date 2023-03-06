الإثنين, مارس 6, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناكندة حنا بقميص نوم مثير يعرّضها لهجوم كبير! (شاهد)
حياتنا

كندة حنا بقميص نوم مثير يعرّضها لهجوم كبير! (شاهد)

ظهرت الفنانة السورية كندة حنا في صورةً أخرى وهي تجلس على كرسي بذات القميص، وبطريقة اعتبرها المتابعة "مثيرة".

كتب أنس السالم
كندة حنا بقميص النوم watanserb.com
كندة حنا بقميص النوم
- Advertisement -

وطن – نشرت الفنانة السورية كندة حنا صوراً جديدة، بقميص نوم، الأمر أثار جدلاً وتعليقاتٍ تنتقدها من الجمهور.

كندة حنا بقميص نوم! 

ونشرت كندة حنا صورها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، والتي بدت فيها بقميص نوم، متعمدةً كشف ساقيها بطريقةٍ جريئة. حسب وصف الجمهور

كندة حنا بقميص النوم
كندة حنّا بقميص النوم

وظهرت الفنانة السورية في صورةً أخرى وهي تجلس على كرسي بذات القميص، وبطريقة اعتبرها المتابعة “مثيرة”.

وجاء في تعليقات الجمهور، قول أحدهم: “ترا وشك حلو مافي داعي لعرض اجزاء تانيه من جسدك ..ونحن منحترم ومنحب البيعرضو فنهون بادب بس ازا كان في شي غير قلت الادب مع احترامي فنحت مناخدها على نحو تاني وشكرا لتفهمك”.

وكتب آخر: “بتنزل بملابس النوم انتي متزوجة المتابعين شي!؟”.

- Advertisement -

وعلّق متابع بقوله:”كنت اكبر وارقى من هيك خليكي محافظه على كندا الراقيه”.

 

كندة حنـا في مسلسل ظل 

وشاركت الفنانة كنـدة حنّا في مسلسل “ظل” الى جانب الفنان الكبير جمال سليمان، من إخراج محمود كامل، وتأليف زهير رامي الملا، وانتاج مفيد الرفاعي.

وعبّر الجمهور عن إعجابه بدور الفنانة في المسلسل، وقال متابع: “صراحة من اكثر الشخصيات يلي حبيتها بالمسلسل وهذا الدور كتير انظلم لانه الناس ما فهمو انه “ألين” عندها مشاكل بالنطق … انا فهمتها انه هي بتعاني من هالمشكلة بس شفت كتير انتقادات من الناس وما فهمو انه الدور هيك … أبدعتي بالدور كندا ياريت نضل نشوفك اكتر بالاعمال الموديرن لانه الك اشتياق وعملتي كتير اعمال بيئة شامية”.

كما جاء في تعليقٍ آخر: “تُصنف هذا الممثله الى اضخم الممثلات في كل شيء، ادوار، حوارت، اختيارات، كل شي فعلاً الفنانة الوحيده اللي ما شهدت لها اي سقطه في تاريخها الفني، بحييك على هذا الاتزان الفني، والاداء المتطور، اللي بيخليني اثق في اي دور تختاره انه سيكون شي اجدد من الذي قبله بكل ما يحمله المعنى”.

المصدررصد وطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

سلافة معمار تصدم السوريين بعد ظهورها بروب الاستحمام في أحضان ممثل لبناني! (فيديو)

حياتنا

مشهد مُرعب.. كندة حنا مضرجة بدمائها وملقاة أرضاً! (فيديو)

حياتنا

عبدالمنعم عمايري وكندا حنا بمشهد حميمي غير مألوف في الدراما السورية.. وهجوم شرس!

حياتنا

كندا حنا تثير ضجة بما ارتدته في أحدث ظهور! (شاهد)

حياتنا

“شاهد” قصيّ خولي يضرب النجمة كندة حنّا

حياتنا

هذه حقيقة انسحاب احدى أبرز فنانات مسلسل“باب الحارة”

حياتنا

باسم ياخور يقتل ثلاثة حراس فرنسيين!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رئيس ناميبيا يهزيء السفير الألماني على الهواء بسبب الصينيين! (شاهد)

مستشار ابن زايد يهين الشيخ أحمد الخليلي وعثمان الخميس بتغريدة جبانة!

أمراض القلب: 10 علامات ينبغي ألا تتجاهلها..

عامل توصيل طلبات وضع شاكيرا في ورطة وأجبرها على طلب المساعدة من شقيقها

تغييرات بالجملة في تشكيلة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري

الكويت تعتمد دواء جديدا لسرطان الثدي وسعر صادم للإبرة

أشرف حكيمي.. رسائل غامضة بين ضحية الاغتصاب وصديقها تثير شكوك المحققين!

4 أطعمة ومشروبات يمكن أن تبقيك مستيقظًا في الليل

السودان: الدولار يواصل رحلة الصعود غير المسبوقة في البنوك ويسجل هذا الرقم!

أحلام ترتدي ساعة بسعر فلكي من أجل “شيخة دبي”! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC