كندة حنا بقميص نوم مثير يعرّضها لهجوم كبير! (شاهد)

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وطن – نشرت الفنانة السورية كندة حنا صوراً جديدة، بقميص نوم، الأمر أثار جدلاً وتعليقاتٍ تنتقدها من الجمهور.

كندة حنا بقميص نوم!

ونشرت كندة حنا صورها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، والتي بدت فيها بقميص نوم، متعمدةً كشف ساقيها بطريقةٍ جريئة. حسب وصف الجمهور

وظهرت الفنانة السورية في صورةً أخرى وهي تجلس على كرسي بذات القميص، وبطريقة اعتبرها المتابعة “مثيرة”.

View this post on Instagram A post shared by Kinda Hanna Hanna (@kindahannaofficial)

وجاء في تعليقات الجمهور، قول أحدهم: “ترا وشك حلو مافي داعي لعرض اجزاء تانيه من جسدك ..ونحن منحترم ومنحب البيعرضو فنهون بادب بس ازا كان في شي غير قلت الادب مع احترامي فنحت مناخدها على نحو تاني وشكرا لتفهمك”.

وكتب آخر: “بتنزل بملابس النوم انتي متزوجة المتابعين شي!؟”.

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وعلّق متابع بقوله:”كنت اكبر وارقى من هيك خليكي محافظه على كندا الراقيه”.

كندة حنـا في مسلسل ظل

وشاركت الفنانة كنـدة حنّا في مسلسل “ظل” الى جانب الفنان الكبير جمال سليمان، من إخراج محمود كامل، وتأليف زهير رامي الملا، وانتاج مفيد الرفاعي.

View this post on Instagram A post shared by Kinda Hanna Hanna (@kindahannaofficial)

وعبّر الجمهور عن إعجابه بدور الفنانة في المسلسل، وقال متابع: “صراحة من اكثر الشخصيات يلي حبيتها بالمسلسل وهذا الدور كتير انظلم لانه الناس ما فهمو انه “ألين” عندها مشاكل بالنطق … انا فهمتها انه هي بتعاني من هالمشكلة بس شفت كتير انتقادات من الناس وما فهمو انه الدور هيك … أبدعتي بالدور كندا ياريت نضل نشوفك اكتر بالاعمال الموديرن لانه الك اشتياق وعملتي كتير اعمال بيئة شامية”.

كما جاء في تعليقٍ آخر: “تُصنف هذا الممثله الى اضخم الممثلات في كل شيء، ادوار، حوارت، اختيارات، كل شي فعلاً الفنانة الوحيده اللي ما شهدت لها اي سقطه في تاريخها الفني، بحييك على هذا الاتزان الفني، والاداء المتطور، اللي بيخليني اثق في اي دور تختاره انه سيكون شي اجدد من الذي قبله بكل ما يحمله المعنى”.