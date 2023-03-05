الأحد, مارس 5, 2023
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حياتنا

لن تصدق ما ستراه عيناك…امرأة تلف رأسها بزاوية 180 درجة (فيديو)

حصد الفيديو على أكثر من 7 ملايين مشاهدة حتى الآن

كتب ايمان الباجي
لن تصدق ما ستراه عيناك...امرأة تلف رأسها بزاوية 180 درجة (فيديو) watanserb.com
تتمتع المرأة بموهبة مذهلة ومرونة غير عادية
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وطن- لوسائل التواصل الاجتماعي عديد المزايا حيث أنها تساهم في ترفيه مستخدميها بطريقة ممتعة.

في بعض الأحيان، نصادف مقاطع فيديو وصور تظهر مواهب ومهارات استثنائية. ومرات أخرى نشاهد مقاطع غريبة وعجيبة لو لم تسجلها الكاميرات لما صدقها أحد.

فيديو نادر الحدوث

في الفترة الأخيرة، أثار مقطع فيديو، نادر الحدوث، لامرأة تدير رأسها 180 درجة ضجة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث يكشف المرونة المذهلة التي تتمتع بها المرأة.

في المقطع الذي نشره موقع “news18” ، شوهدت امرأتان تقفان بجانب بعضهما البعض بين معدات التمرين. يوثق الفيديو إحداهما تقف على مستوى أعلى وتقوم بتدوير رأس المرأة الأخرى حتى تلتف 180 درجة في مشهد صادم.

تمت مشاركة الفيديو على الحساب الرسمي لـViral Uncensored TV على تويتر. ويقول التعليق على المنشور: “لا يمكن أن يكون هذا حقيقي!”.

أثار دهشة المستخدمين

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حصد مقطع الفيديو  على أكثر من 7 ملايين مشاهدة، حتى الآن، حيث ترك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تعليقاتهم تحت المنشور معبرين عن دهشتهم.

كتب أحد المستخدمين: “هذه المرأة بومة مقنعة”، وعلق مستخدم آخر: “مهما كانت هذه المسابقة، فإنها حتما ستفوز.”

فيما أضاف أحد الأشخاص:”كيف تكتشف أنه يمكنك القيام بذلك؟”

لقد أذهل هذا الفيديو الجمهور وتم تداوله على نطاق واسع عبر الإنترنت. ويُظهر الفيديو أيضًا أن المرأة تعاني من الألم أثناء تدوير رأسها، ومن غير المعروف حتى الآن أين تم تصوير المقطع.

المصدرموقع news18، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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