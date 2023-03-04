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رياضة

تشكيلة برشلونة ضد فالنسيا والموعد في الدوري الإسباني الممتاز

منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة برشلونة ضد فالنسيا watanserb.com
تشكيلة برشلونة ضد فالنسيا
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وطن- يستضيف فريق برشلونة المواجهة القوية المرتقبة أمام خفافيش فالنسيا على ميدان ملعب الكامب نو، الأحد، في منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وستنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا في منافسات الدوري الممتاز (الليغا)، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا

كما ستكون المباراة عند الساعة الخامسة والربع مساءً، بتوقيت القدس الشريف ومصر، ولكن  بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، ستكون المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون عند الساعة الرابعة والربع مساءً.

تدريبات برشلونة
تدريبات برشلونة

تشكيلة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني تشافي المباراة القوية أمام منافسه الضيف فالنسيا، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة: جول كوندي، ماركوس ألونسو، رونالد أراخو، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط:  فرانك كيسييه، فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس.

مركز الهجوم: رافينيا دياز، جافي، فيران توريس.

وسيغيب عن المباراة، الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبيلي وبيدري، بسبب الإصابات.

معلق مباراة برشلونة وفالنسيا

وسيعلق على أحداث مباراة برشلونة وفالنسيا في منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني الممتاز، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية الناقل الحصري لمنافسات الموسم الجاري في الوطن العربي وشمال أفريقيا، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

وكان فريق برشلونة (البلوغرانا) قد تعثّر بالخسارة خارج ميدانه في الجولة الماضية أمام ألميريا، بهدف نظيف دون مقابل، على عكس الفريق المنافس فالنسيا الذي حقق الفوز بذات النتيجة على ريال سوسيداد.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 59 نقطة، كما أتى الفريق المنافس فالنسيا (الخفافيش)، في المركز الـ18 من الترتيب برصيد 23 نقطة للموسم الحالي.

تدريبات فالنسيا
تدريبات فالنسيا
المصدروطن + نادي برشلونة + نادي فالنسيا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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