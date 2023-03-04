السبت, مارس 4, 2023
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الهدهد

الكويت: محكمة المرور تعاقب متهورا عرض حياة الآخرين للخطر بعد فيديو كارثي

الدولة سجلت 1734 حالة وفاة بسبب حوادث المرور خلال 5 سنوات

كتب خالد السعدي
محكمة المرور تعاقب متهورا watanserb.com
محكمة المرور الكويتية تعاقب متهورا عرض حياة الآخرين
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وطن– قضت محكمة المرور في دولة الكويت، بحبس قائد مركبة لمدة ثلاثة أشهر، ظهر بمقطع فيديو انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر استهتارا ورعونة والاصطدام عمدا بمركبتين، ما أسفر عن تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأصدرت وزارة الداخلية، بيانا أهابت فيه بضرورة الالتزام بقوانين وقواعد المرور، موضحة أنه في حال رصد أي أعمال مخالفة للقانون يُرجى الاتصال على هاتف الطوارئ “112” أو مراسلتها عبر تطبيق واتساب، على الرقم 99324092 حفاظا على سلامة ومرتادي الطرق.

جاء هذا البيان في أعقاب تداول مقطع فيديو يظهر قيام “سائق مركبة بحركات استعراضية بسيارته قبل أن يصطدم بمركبتين ويجنح على رصيف أحد الشوارع”، فيما شوهد بعض المارة وهم يحاولون مطاردته.

عدد ضحايا حوادث المرور في الكويت

يُشار إلى وزارة الداخلية في الكويت، أعلنت على لسان وكيلها المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، عن تسجيل 1734 حالة وفاة بسبب حوادث المرور خلال 5 سنوات.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمناسبة أسبوع المرور الخليجي، قبل أيام، أن العام 2022 سجل انخفاضاً طفيفاً في نسبة الوفيات نتيجة الحوادث المرورية، بلغت 322 حالة، مقابل 323 في عام 2021، مبيناً أن الوفيات وصل عددها في عام 2020 إلى 352 حالة، و334 حالة في 2019، في حين وصلت إلى 403 حالات في 2018.

دعوة لسن قانون جديد لمخالفات المرور

وأشار إلى أن “قانون مخالفات المرور الحالي في الكويت لا يصلح، حيث مضى عليه عشرات السنين، والآن الأوضاع والطرق تغيرت وعدد السيارات في زيادة”، داعياً مجلس الأمة لإقرار قانون جديد بهدف الحد من الحوادث والوفيات.

وأكَّد أن “جميع دول الخليج غلظت العقوبات والمخالفات المرورية، وكانت النتيجة لديهم انخفاض نسبة الوفيات والحوادث المرورية”.

وأفاد بأن مجموع المخالفات المرورية في الكويت خلال العام 2022 بلغ 4 ملايين و237 ألفاً و454 مخالفة.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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