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“للموت 3” يعود في رمضان 2023 بوجوه جديدة ومفاجآت غير متوقعة

ماغي بوغصن ودانييلا رحمة، ظهرتا في البوستر الرسمي "للموت3"، وهما عائمتان في البحر بثوبين أبيضين، بعدما شوهدتا في الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني تقفزان في البحر بسيارتهما هرباً من المسلحين.

فهمي الورغمي
كتب فهمي الورغمي
مسلسل للموت الجزء الثالث watanserb.com
مسلسل "للموت 3" سيُعرض طيلة شهر رمضان الفضيل عبر منصة “شاهد”

وطن – تستعد الفضائيات العربية لدخول طور جديد من المنافسات على نسب المشاهدات مع حلول شهر رمضان بعد أيام قليلة. منصات كثيرة أعلنت بالفعل برمجتمها الرمضانية وآخرهم شركة “أيغل فيلمز” التي رفعت حماسة الجمهور اللبناني والعربي لمشاهدة مسلسلها “للموت” في موسمه الثالث.

الجمهور ينتظر “للموت 3”

مسلسل “للموت 3″، سيُعرض طيلة شهر رمضان الفضيل عبر منصة “شاهد” ومحطات وفضائيات لبنانية وعربية، خاصة وأنه قادم على هذا الموسم بفخر الإنجازات التي أحرزها في الموسمين الماضيين.

“ما تخاف من الموت، خاف من الحياة”، كانت الافتتاحية التي اختارتها الشركة عبر البوستر الرسمي أول إعلان للجزء الثالث من المسلسل.

“للموت 3” مسلسل درامي بامتياز، من بطولة ماغي بوغصن ودانييلا رحمة، اللتين ظهرتا في البوستر معاً، وهما عائمتان في البحر بثوبين أبيضين، بعدما شوهدتا في الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني تقفزان في البحر بسيارتهما هرباً من المسلحين.

وفي ظل غياب ملحوظ للنجم السوري أحمد الأحمد، والنجم اللبناني باسم مغنية، ستحضر ثلة أخرى من نجوم التمثيل لبنانياً وعربياً، من بينهم ورد الخال، مهيار خضور، يامن الحجلي، كارول عبود.

بالإضافة لفادي أبي سمرا، رندة كعدي، وسام صباغ، أحمد الزين، دوجا حجازي، فايز قزق، سحر فوزي، ساشا دحدوح، ريان الحركة، والفتاة الصغيرة تولين أبو رجيلي، وغيرهم.

مسلسل “للموت” يجمع نجوم لبنان وسوريا

مسلسل للموت من تأليف الكاتبة نادين جابر، التي بدورها أعادت نشر البوستر على صفحاتها الرسمية، كما نشرت صورة تجمع ماغي ودانييلا من كواليس “للموت 3″.

مسلسل للموت الجزء الثالث
بوستر مسلسل للموت3

وسيكون هذا الجزء واعداً بأحداث شيّقة تنقل العمل إلى عالم آخر، لتكون التتمة قائمة على عنصر المفاجأة والتغييرات الجذرية التي ستظهرها كاميرا المخرج فيليب أسمر.

قصة مسلسل “للموت”

للموت مسلسل لبناني سوري مشترك درامي عرض في رمضان 2021. تدور أحداثه حول شابتين ريم وسحر، نشأتا في ظروف صعبة جراء تشردهما وعدم وجود عائلة لأي منهما.

ريم واسمها الأصلي وجدان وسحر الشابة التي تعرضت للإغتصاب من والدها تعيش كل منهما في الميتم وتهربان منه للتخلص من الفقر والماضي.

وتقومان بالاحتيال على الرجال الأثرياء من أجل المال والثروة لحين زواجها من هادي الشاب الثري وتبدأ بعدها الأحداث والصراعات.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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