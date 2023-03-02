دنيا بطمة بإطلالة غريبة جداً.. هل خضعت لعمليات تجميل جديدة؟ (فيديو)

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وطن– أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، شكوكاً حول خضوعها لعمليات تجميل جديدة في وجهها.

وجه غريب

تولدت تلك الشكوك حين نشرت دنيا بطمة مقاطع عبر خاصية القصص المصورة في “انستجرام“، ظهرت فيها بشكل غريب.

بدت أبعاد وجه دنيا بطمة، مختلفة عما كانت عليه قبل أيام، وحدة ذقنها أصبحت أقل ظهوراً.

وتقبل البعض تحول دنيا بطمة بعد التجميل، لكن آخرون رأوا أنها أصبحت مهووسة وانحرفت بوصلتها عن الفن. وأصبح جل تركيزها على شكلها خوفاً من استعادة ملامحها الحقيقية قبل التجميل.

مسيطرة

هذا وقد وجهت دنيا رسالة جديدة لطليقها المنتج البحريني محمد الترك.

ونشرت دنيا فيديو لإيموجي بابتسامة صفراء، مع أغنية “مسيطرة” للفنانة لميس كان.

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وكانت بطمة من أوائل النجمات اللواتي واكبن عمليات التجميل لدرجة أنها أصبحت شخصاً آخر بعد سنوات من ظهورها الأول في برنامج “ستار أكاديمي“.

ومن أبرز العمليات التي خضعت دنيا لها، تصغير اللثّة وحصولها على ابتسامة هوليود من خلال تقنية تبييض الأسنان.

عمليات تجميل

كما قامت الفنانة بحقن شفاهها بالفيلر للحصول على شفاه ممتلئة وبارزة.

إلى جانب ذلك، كانت أبرز عملية تجميل لدنيا بطمة هي تصغير الأنف وتنحيفه بشكل واضح، وحقن البوتوكس في الوجه لجعله بمظهر مشدود واخفاء اي خطوط رفيعة. وتقنية تكساس التي غيرت شكل وجهها من رفيع للغاية إلى وجه ممتلئ مستدير.

وخضعت الفنانة أيضاً إلى حقن بروفايلو profhilo لنضارة البشرة.

ولم يقف التغير في دنيا إلى هذا الحد، بل أصبحت مواصفات جسدها مختلفة 180 درجة عن طبيعتها التي ظهرت بها أول مرة.

ورغم أنها لا تعترف بما حدث، واكتفت بالقول أنها تمارس الرياضة وتشرب الكثير من الماء. لكن البعض أرجع تغير دنيا بطمة لعمليات نحت الجسم.

وما يعزز ذلك، أن دنيا تظهر عادة بخصر منحوت وأجناب أكثر استدارة، وجسم ممتلئ.

وجه مثلث

وقبل أسابيع فقط، لاحظ المتابعين أن وجه دنيا بطمة أصبح مثلث الشكل، ما فتح باب السخرية والانتقادات ضدها.

وانضمّ محمد الترك، إلى قائمة الساخرين من طليقته، ونشر صورة عبر حسابه على “سناب شات“، تُظهر وجهاً مرسوماً على قدم، وشكل الذقن مثلث.

وكتب طليق دنيا بطمة في تعليقه: “يخرب بيت المصمم.. تكفون بموت من التصاميم صاحب التصميم يتواصل معاي للأهمية”.