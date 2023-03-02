الخميس, مارس 2, 2023
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حدث نادر في سلطنة عمان بولاية العامرات وتفاعل واسع (فيديو)

أمر نادر الحدوث أن تتساقط الثلوج بشكل كثيف في ولاية العامرات بمحافظة مسقط في سلطنة عمان

كتب فهمي الورغمي
ثلوج ولاية العامرات watanserb.com
تفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تساقط الثلوج على ولاية العامرات
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وطن – اكتست ولاية “العامرات” بمحافظة مسقط بالأبيض، الخميس 2 مارس، بعد تقلبات مناخية أدت لاحقا لتساقط البَرَد على مناطق واسعة في المنطقة، وسط احتفاء شعبي بالثلوج التي يُعتبر من النادر مشاهدتها في معظم ولايات السلطنة.

الثلوج تغطي ولاية العامرات

وشارك ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور بديعة وثقت مشاهد جميلة لمنازل وأرياف في ولاية “العامرات” وقد اكتست بالأبيض الناصع بعد موجة بَرَد دامت لساعات.

وأظهر مقطع فيديو شاركته صفحة شبكة “الريح للطقس” عبر منصة تويتر، الثلوج وقد غيرت المشهد العام لطبيعة ولاية العامرات، حيث تزينت الطرقات والمرتفعات وكذلك أسطح المنازل بالثلوج، في مشهد قل مشاهدته في محافظات السلطنة منذ سنوات.

ويعتبر تهاطل الثلوج في “ولاية العامرات”، حدثا نادرا الحصول في السنوت الأخيرة، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا حوله بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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حيث علق “إبراهيم الهجرصي” قائلا “يعتبر حدث نادر في ولاية العامرات كميات البرد كثيفة ، أصبحت الجبال بيضاء وكأنها في دولة أوربية”.

وقال “سيف” في سياق متصل: “مشيئة الله فوق كل شي ، لم يكن اي تحذير من الارصاد فقط قبل أيام تنبؤ بتأثرنا منخفض جوي ، ولكن ولله الحمد الخيرات فوق المتوقعه وأماكن كانت خارج نطاق التاثير ولله الحمد”.

فيما قال آخر مازحا: ” العامرات تعيش احلى ايام حياتها”.

تقلبات مناخية في سلطنة عمان

وعلى غرار الثلوج، هطلت أمطار غزيرة على عدد من ولايات سلطنة عمان، الخميس. ففي محافظة شمال الباطنة هطلت امطار بين المتوسطة والغزيرة على ولايات صحار ولوى وشناص وصحم، سالت على إثرها الشعاب والأودية.

استقبل العمانيون الأمطار التي تخلل هطولها تساقط لحبات البرد، بكثير من الاستبشار والسعادة، خاصة وأن هذه التقلبات الجوية قد تزامنت على عدد من المناطق و المحافظات.

محافظة مسقط، هي الأخرى كانت شاهدة على هطول أمطار غزيرة على ولاية العامرات مع تساقط لحبات البرد مع هطول امطار متوسطة على عدد من المناطق في ولاية السيب.

وسجلت محافظة مسندم هطول للأمطار بين المتوسطة والزيرة في ولاية دبا ونيابة ليما وعدد من المناطق المجاورة للنيابة. كما تم تسجيل هطول للأمطار في محافظة جنوب الباطنة وتحديدا في ولاية نخل.

وكانت النشرة اليومية للأرصاد الجوية العمانية، قد ذكرت أن الأجواء بالنسبة ليوم غد الجمعة ستكون غائمة على المحافظات الشمالية مع فرص هطول أمطار متفرقة وتشكل للسحب الركامية على جبال الحجر.

كما سيُؤدي ذلك لهطول أمطار متفرقة رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب المنخفضة والضباب آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان ، مع فرص لتطاير الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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