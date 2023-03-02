حدث نادر في سلطنة عمان بولاية العامرات وتفاعل واسع (فيديو)

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وطن – اكتست ولاية “العامرات” بمحافظة مسقط بالأبيض، الخميس 2 مارس، بعد تقلبات مناخية أدت لاحقا لتساقط البَرَد على مناطق واسعة في المنطقة، وسط احتفاء شعبي بالثلوج التي يُعتبر من النادر مشاهدتها في معظم ولايات السلطنة.

الثلوج تغطي ولاية العامرات

وشارك ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور بديعة وثقت مشاهد جميلة لمنازل وأرياف في ولاية “العامرات” وقد اكتست بالأبيض الناصع بعد موجة بَرَد دامت لساعات.

ولاية #العامرات اليوم غير 🤩 شوفوا البرد كيف ع الجبال ما شاء الله

مقطع متداول pic.twitter.com/we4BOKd7jZ — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) March 2, 2023

وأظهر مقطع فيديو شاركته صفحة شبكة “الريح للطقس” عبر منصة تويتر، الثلوج وقد غيرت المشهد العام لطبيعة ولاية العامرات، حيث تزينت الطرقات والمرتفعات وكذلك أسطح المنازل بالثلوج، في مشهد قل مشاهدته في محافظات السلطنة منذ سنوات.

ويعتبر تهاطل الثلوج في “ولاية العامرات”، حدثا نادرا الحصول في السنوت الأخيرة، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا حوله بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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حيث علق “إبراهيم الهجرصي” قائلا “يعتبر حدث نادر في ولاية العامرات كميات البرد كثيفة ، أصبحت الجبال بيضاء وكأنها في دولة أوربية”.

يعتبر حدث نادر في ولاية #العامرات كميات البرد كثيفة ، أصبحت الجبال بيضاء وكأنها في دولة أوربية … pic.twitter.com/vHHTkzAA0j — إبراهيم الجهضمي (@AboAlhajras1) March 2, 2023

وقال “سيف” في سياق متصل: “مشيئة الله فوق كل شي ، لم يكن اي تحذير من الارصاد فقط قبل أيام تنبؤ بتأثرنا منخفض جوي ، ولكن ولله الحمد الخيرات فوق المتوقعه وأماكن كانت خارج نطاق التاثير ولله الحمد”.

مشيئة الله فوق كل شي ، لم يكن اي تحذير من الارصاد فقط قبل أيام تنبؤ بتأثرنا منخفض جوي ، ولكن ولله الحمد الخيرات فوق المتوقعه وأماكن كانت خارج نطاق التاثير ولله الحمد ،، — سيــف 🇴🇲 (@Saif____44) March 2, 2023

فيما قال آخر مازحا: ” العامرات تعيش احلى ايام حياتها”.

العامرات تعيش احلى ايام حياتها😂 — .♡ (@_bansi19) March 2, 2023

تقلبات مناخية في سلطنة عمان

وعلى غرار الثلوج، هطلت أمطار غزيرة على عدد من ولايات سلطنة عمان، الخميس. ففي محافظة شمال الباطنة هطلت امطار بين المتوسطة والغزيرة على ولايات صحار ولوى وشناص وصحم، سالت على إثرها الشعاب والأودية.

من قلب الحدث عاصفة بردية على ولاية #العامرات pic.twitter.com/Uqin1HulkA — الشبكة العمانية المجتمعية (@Smucat_OCN) March 2, 2023

استقبل العمانيون الأمطار التي تخلل هطولها تساقط لحبات البرد، بكثير من الاستبشار والسعادة، خاصة وأن هذه التقلبات الجوية قد تزامنت على عدد من المناطق و المحافظات.

محافظة مسقط، هي الأخرى كانت شاهدة على هطول أمطار غزيرة على ولاية العامرات مع تساقط لحبات البرد مع هطول امطار متوسطة على عدد من المناطق في ولاية السيب.

وسجلت محافظة مسندم هطول للأمطار بين المتوسطة والزيرة في ولاية دبا ونيابة ليما وعدد من المناطق المجاورة للنيابة. كما تم تسجيل هطول للأمطار في محافظة جنوب الباطنة وتحديدا في ولاية نخل.

الأرصاد العمانية: استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد على 6 محافظات.https://t.co/4COWX3inS9 #بوابة_الأخبار #عمان pic.twitter.com/ea2cZWIXNl — بوابة الأخبار | bawabaanews (@bawabaanews) March 2, 2023

وكانت النشرة اليومية للأرصاد الجوية العمانية، قد ذكرت أن الأجواء بالنسبة ليوم غد الجمعة ستكون غائمة على المحافظات الشمالية مع فرص هطول أمطار متفرقة وتشكل للسحب الركامية على جبال الحجر.

كما سيُؤدي ذلك لهطول أمطار متفرقة رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب المنخفضة والضباب آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان ، مع فرص لتطاير الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.