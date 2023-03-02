بعد حكيمي.. فضيحة جنسية للجزائري إلياس شتي وهذا ما اعتراف به في التحقيق

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وطن – كشفت وسائل إعلام عربية وغربية أن اللاعب الجزائري “إلياس شتي” لاعب نادي انجيه، سيقف أمام القضاء الفرنسي، في شهر أبريل المقبل، بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة، ويتزامن ذلك مع واقعة اللاعب المغربي أشرف حكيمي المتهم باغتصاب فتاة فرنسية في منزله.

وقال موقع “اكيب” إن الناقل الحصري للمعلومة موقع صحيفة “ouest france” قد اتصل بالمسؤولين عن ناديه “انجي” الفرنسي للاستفسار، حول القضية فكان الرد بأن اللاعب كان في “يوم راحة شخصية”.

وبدورها ذكرت صحيفة “Ouest-France” أن إلياس شتي، الظهير الأيسر في فريق أنجيه (28 عاماً) يشتبه في اعتدائه جنسياً على فتاة في ملهى ليلي، في أواخر شهر، يناير الماضي، خلال فترة التوقف الدولي التي تلت نهائيات كأس العالم “قطر 2022”.

وبحسب المصدر فإن إلياس شتي اعتدى على فتاة بعدما ارتاد ملهى ليلي في أنجفين، خلال فترة الانتقالات الشتوية التي شهدتها البطولة الفرنسية.

وتابع ذات المصدر مشيرًا إلى أن اللاعب البالغ من العمر 28 سنة، سيخضع للمحاكمة في، أبريل المقبل، وفقًا لإجراءات “المثول عند الاعتراف المسبق”.

هذا وأكدت الصحيفة أن نادي انجيه أكد صحة الادعاءات الموجهة للاعب الجزائري إلياس شتي.

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وأضافت بأن مدير التواصل بالنادي الفرنسي، سيتابع ما ستؤول إليه الأمور، والأحكام القضائية في الواقعة.

وذكر موقع الكرة الجزائري أن الياس شتي، اعترف بالتهمة الموجهة إليه أثناء التحقيق، بعدما رفعت ضده تهمة التحرش في ملهى ليلي في انجي.

الياس شتي يعترف بالتهمة الوجهة إليه أثناء التحقيق ، بعدما رفعت ضده تهمة التحر.ش في ملهى ليلي في انجي. [ @RMCsport] pic.twitter.com/xhGj4mzZi4 — Koora DZair 🇩🇿 (@Koora_DZair) March 2, 2023

من هو الجزائري إلياس شتي؟

وإلياس شتي مواليد 22 يناير 1995، هو لاعب كرة قدم جزائري يلعب في مركز الظهير الأيسر في نادي انجيه الفرنسي.

وأعلن نادي أنجيه الفرنسي تعاقده مع شتي القادم من الترجي التونسي في يوليو 2022 وحتى عام 2026.

حكيمي وشتي.. جرائم الاغتصاب تلاحق نجوم المغرب والجزائر

وتأتي فضيحة اللاعب الجزائري إلياس شتي، بعد أيام من فتح مكتب المدعي العام الفرنسي تحقيقاً مع نجم فريق باريس سان جيرمان المغربي، أشرف حكيمي، بتهمة الاغتصاب بحق فتاة تبلغ من العمر 24 عاماً، اتهمته بالاعتداء الجنسي عليها في منزله في “بولوني بيلانكور”، إحدى ضواحي باريس، نهاية الأسبوع الماضي.

واتهم أشرف حكيمي باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 24 عاماً، في منزله في بولوني بيلانكور، إحدآ ضواحي باريس، نهاية الأسبوع الماضي.

وظهرت المرأة يوم الأحد، 26 فبراير، في مركز للشرطة قرب العاصمة الفرنسية لتؤكد أنّ الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان البالغ من العمر 24 عامًا قد اغتصبها في الليلة السابقة، وفتحت النيابة العامة تحقيقاً بالاتهام.

وبحسب صحيفة “البايس EL PAÍS” الإسبانية، التقى حكيمي والفتاة الشاكية التي لم يتمّ الكشف عن هويتها، في 16 يناير عبر شبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام.