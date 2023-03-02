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بعد حكيمي.. فضيحة جنسية للجزائري إلياس شتي وهذا ما اعتراف به في التحقيق

الجزائري إلياس شتي لاعب نادي انجيه الفرنسي اعترف في التحقيقات باعتدائه جنسياً على فتاة في ملهى ليلي أواخر يناير الماضي

كتب خالد الأحمد
إلياس شتي اعتداء جنسي watanserb.com
الجزائري إلياس شتي لاعب نادي انجيه
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وطن – كشفت وسائل إعلام عربية وغربية أن اللاعب الجزائري “إلياس شتي” لاعب نادي انجيه، سيقف أمام القضاء الفرنسي، في شهر أبريل المقبل، بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة، ويتزامن ذلك مع واقعة اللاعب المغربي أشرف حكيمي المتهم باغتصاب فتاة فرنسية في منزله.

وقال موقع “اكيب” إن الناقل الحصري للمعلومة موقع صحيفة “ouest france” قد اتصل بالمسؤولين عن ناديه “انجي” الفرنسي للاستفسار، حول القضية فكان الرد بأن اللاعب كان في “يوم راحة شخصية”.

وبدورها ذكرت صحيفة “Ouest-France” أن إلياس شتي، الظهير الأيسر في فريق أنجيه (28 عاماً) يشتبه في اعتدائه جنسياً على فتاة في ملهى ليلي، في أواخر شهر، يناير الماضي، خلال فترة التوقف الدولي التي تلت نهائيات كأس العالم “قطر 2022”.

وبحسب المصدر فإن إلياس شتي اعتدى على فتاة بعدما ارتاد ملهى ليلي في أنجفين، خلال فترة الانتقالات الشتوية التي شهدتها البطولة الفرنسية.

وتابع ذات المصدر مشيرًا إلى أن اللاعب البالغ من العمر 28 سنة، سيخضع للمحاكمة في، أبريل المقبل، وفقًا لإجراءات “المثول عند الاعتراف المسبق”.

هذا وأكدت الصحيفة أن نادي انجيه أكد صحة الادعاءات الموجهة للاعب الجزائري إلياس شتي.

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وأضافت بأن مدير التواصل بالنادي الفرنسي، سيتابع ما ستؤول إليه الأمور، والأحكام القضائية في الواقعة.

وذكر موقع الكرة الجزائري أن الياس شتي، اعترف بالتهمة الموجهة إليه أثناء التحقيق، بعدما رفعت ضده تهمة التحرش في ملهى ليلي في انجي.

من هو الجزائري إلياس شتي؟

وإلياس شتي مواليد 22 يناير 1995، هو لاعب كرة قدم جزائري يلعب في مركز الظهير الأيسر في نادي انجيه الفرنسي.

وأعلن نادي أنجيه الفرنسي تعاقده مع شتي القادم من الترجي التونسي في يوليو 2022 وحتى عام 2026.

حكيمي وشتي.. جرائم الاغتصاب تلاحق نجوم المغرب والجزائر

وتأتي فضيحة اللاعب الجزائري إلياس شتي، بعد أيام من فتح مكتب المدعي العام الفرنسي تحقيقاً مع نجم فريق باريس سان جيرمان المغربي، أشرف حكيمي، بتهمة الاغتصاب بحق فتاة تبلغ من العمر 24 عاماً، اتهمته بالاعتداء الجنسي عليها في منزله في “بولوني بيلانكور”، إحدى ضواحي باريس، نهاية الأسبوع الماضي.

واتهم أشرف حكيمي باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 24 عاماً، في منزله في بولوني بيلانكور، إحدآ ضواحي باريس، نهاية الأسبوع الماضي.

وظهرت المرأة يوم الأحد، 26 فبراير، في مركز للشرطة قرب العاصمة الفرنسية لتؤكد أنّ الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان البالغ من العمر 24 عامًا قد اغتصبها في الليلة السابقة، وفتحت النيابة العامة تحقيقاً بالاتهام.

وبحسب صحيفة “البايس EL PAÍS” الإسبانية، التقى حكيمي والفتاة الشاكية التي لم يتمّ الكشف عن هويتها، في 16 يناير عبر شبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام.

المصدرOuest-France + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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