العنب الأخضر أو الأسود أو الأحمر..أيهما أفضل لصحتك؟

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وطن– يعتبر العنب من الفواكه الأكثر شهرة بمذاقه اللذيذ وفوائده العظيمة والصحية للجسم. وهناك أنواع عديدة منه مثل العنب الأسود والأحمر والأخضر، فأيهما أفضل لصحتك؟

وقال موقع “healthshots” إن العنب يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن والألياف والأحماض الدهنية. كما تعتبر هذه الفاكهة صحية لبشرتك وقلبك وأوعيتك الدموية.

وهنالك العديد من أنواع العنب والذي يختلف بشكل رئيسي باللون، وتوصي أخصائية التغذية المعروفة، أفني كول بالتركيز على العنب الأحمر أو الأسود أكثر من الأخضر.

العنب الأخضر

العنب الأخضر، المعروف أيضًا باسم العنب الأبيض أو الأصفر، هو أكثر أنواع العنب شيوعًا.

هذا العنب له نكهة حلوة ويستخدم في مجموعة متنوعة من الوصفات، بما في ذلك السلطات والعصائر والمخبوزات.

وفقًا للبحث، يحتوي كوب واحد من العنب الأخضر على 104 سعرة حرارية تقريبًا، و 1.4 جرامًا من البروتين، و 0.2 جرامًا من الدهون، و 27.3 جرامًا من الكربوهيدرات.

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وترى خبيرة التغذية أن العنب الأخضر مصدر جيد لفيتامين سي وفيتامين ك والبوتاسيوم.

فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة التي تدعم وظائف المناعة وصحة الجلد، بينما يلعب فيتامين ك دورًا مهمًا في تخثر الدم وصحة العظام. أما البوتاسيوم فهو مهم للتحكم في ضغط الدم ودعم صحة القلب.

العنب الأسود

العنب الأسود، المعروف أيضًا باسم العنب الأرجواني، له نوع حلو وغالبًا ما يستخدم في إنتاج النبيذ الأحمر بسبب محتواه العالي من التانين.



كوب واحد من العنب الأسود يحتوي على حوالي 104 سعرة حرارية، 1.1 جرام من البروتين، 0.2 جرام من الدهون، و 27.3 جرام من الكربوهيدرات.

العنب الأسود صحي لأنه مصدر جيد لفيتامين ج وفيتامين ك مثل العنب الأخضر.

ومع ذلك، فهو يحتوي أيضًا على ريسفيراترول، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تم ربطها بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل الالتهابات، وتحسين صحة القلب، والحماية من أنواع معينة من السرطان.

العنب الأحمر

العنب الأحمر، له نكهة حلوة ويستخدم بشكل شائع في سلطات الفاكهة والمربيات. كما أنه يستخدم في إنتاج النبيذ الأحمر، على غرار العنب الأسود.

كوب واحد من العنب الأحمر يحتوي على حوالي 104 سعرة حرارية، 1.1 جرام من البروتين، 0.2 جرام من الدهون، و 27.3 جرام من الكربوهيدرات.

العنب الأحمر مصدر جيد لفيتامين سي وفيتامين ك وريسفيراترول، على غرار العنب الأسود.

ما هو لون العنب الأكثر صحة؟

في حين أن جميع أنواع العنب الثلاثة تقدم فوائد غذائية متشابهة، فإن العنب الأسود والعنب الأحمر يحتوي كل منهما على مادة الريسفيراترول أكثر من العنب الأخضر.

يحتوي العنب الأسود والأحمر على ثلاثة أنواع من البوليفينول تسمى حمض الفينول والفلافونويد والريسفيراترول

وتم ربط الريسفيراترول بفوائد صحية مختلفة، بما في ذلك تقليل الالتهاب وتحسين صحة القلب والحماية من أنواع معينة من السرطان.

لذلك، يقدم العنب الأسود والعنب الأحمر فوائد صحية أكثر بقليل من العنب الأخضر.