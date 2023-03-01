كاتب سعودي يزعم بالأدلة: المسجد الأقصى موجود في مكة وليس في القدس

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وطن – أثار الكاتب السعودي صالح الفهيد، حالة من الجدل، بعد حديثه المزعوم عن أنَّ المسجد الأقصى موجود في مكة المكرمة وليس في مدينة القدس.

وظهر الكاتب السعودي، في مقطع فيديو، قال فيه إنه من القضايا الشائكة والحساسة والمعقدة، قضية الموقع الحقيقي للمسجد الأقصى، وهل هو المسجد الموجود الآن بالقدس والمتعارف عليه إسلاميا، أم أن المسجد الأقصى الحقيقي يقع على بعد 20 كيلو مترا من مكة باتجاه مدينة الطائف.

ووصف هذه القضية بأنها من المسكوت عنها لأسباب تتعلق بالصراع مع اليهود، والصراع الدولي حول القدس، موضحا أنّ أول من طرح الأدلة على وجود المسجد الأقصى قرب مدينة مكة هو العالم الواقدي وساق الأدلة في بحث على ذلك.

وأشار إلى أنّ المفكر المصري يوسف زيدان أعاد طرح القضية، قبل سنوات قليلة، وقال إن المسجد الأقصى الحقيقي، هو قرب مكة، متحدثا أيضا عن أن علماء أزهريين أكدوا هذا الأمر من خلال بحوث علمية.

ولخص الكاتب هذه البحوث، قائلا إنّه قرب مدينة مكة، كان يوجد مسجدان صغيران، يذهب لهما النبي محمد صلى الله عليه وسلم بداية الدعوة يختلي فيهما، (مسجد أدنى، مسجد أقصى)، والمسجد الأقصى هو الذي عرج فيه الرسول، ويبعد حوالي 20 كيلو مترا من مكة.

وزعم الكاتب السعودي، أنَّ المسجد الأقصى بالقدس لم يتم بناؤه إلا بعد 63 عاما من هجرة الرسول، وقال إنه عندما فتح عمر بن الخطاب القدس، لم يشأ أن يصلى في كنيستها، خوفا من أن يتبعه المسلمون فينشأ نزاع مع المسيحيين، فخرج وصلى خارج الكنيسة.

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وتابع: “لو كان هناك مسجد أقصى لكان أولى بالخليفة عمر بن الخطاب أن يصلي فيه، ولكن لم يكن هناك مسجد بالقدس حتى فتحها المسلمون”.

كاتب سعودي يفجر مفاجأة : #المسجد_الأقصى في #مكة وليس في القدس.. آمل الا يجي احد غدا ويقول أن #المسجد_النبوي في العراق وليس في المملكة😂😂 pic.twitter.com/racFWnHjU9 — ماذا يجري؟ (@KSA_happening) February 28, 2023

ومثل هذه المزاعم لا يتم ترديدها للمرة الأولى، ففي وقت سابق قال الكاتب والناقد السوري نبيل فياض عبر صفحته في “فيسبوك” إنّ المسجد الأقصى موجود في أرض الحجاز في المملكة العربية السعودية.

وزعم أن المسجد يقع في منطقة تسمى “الجِعرانة” وهي تقع شمال مدينة مكة بـ29 كيلومتراً، وفي وادي العدوة القصوى التي ما زال اسمها يستعمل حتى اليوم.

وأشار فياض إلى ضرورة ملاحظة أن المسجد الأقصى الموجود في مدينة القدس بُني في عهد عبد الملك بن مروان عام 72 هجرية ولم يكن موجود في زمن النبي محمد.