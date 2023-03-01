الأربعاء, مارس 1, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدكاتب سعودي يزعم بالأدلة: المسجد الأقصى موجود في مكة وليس في القدس
الهدهد

كاتب سعودي يزعم بالأدلة: المسجد الأقصى موجود في مكة وليس في القدس

هذه ليست المرة الأولى التي يزعم فيها أن المسجد الأقصى موجود في أرض الحجاز في السعودية

كتب شيراز ماضي
المسجد الاقصى السعودية watanserb.com
المسجد الاقصى المبارك
- Advertisement -

وطن – أثار الكاتب السعودي صالح الفهيد، حالة من الجدل، بعد حديثه المزعوم عن أنَّ المسجد الأقصى موجود في مكة المكرمة وليس في مدينة القدس.

وظهر الكاتب السعودي، في مقطع فيديو، قال فيه إنه من القضايا الشائكة والحساسة والمعقدة، قضية الموقع الحقيقي للمسجد الأقصى، وهل هو المسجد الموجود الآن بالقدس والمتعارف عليه إسلاميا، أم أن المسجد الأقصى الحقيقي يقع على بعد 20 كيلو مترا من مكة باتجاه مدينة الطائف.

ووصف هذه القضية بأنها من المسكوت عنها لأسباب تتعلق بالصراع مع اليهود، والصراع الدولي حول القدس، موضحا أنّ أول من طرح الأدلة على وجود المسجد الأقصى قرب مدينة مكة هو العالم الواقدي وساق الأدلة في بحث على ذلك.

وأشار إلى أنّ المفكر المصري يوسف زيدان أعاد طرح القضية، قبل سنوات قليلة، وقال إن المسجد الأقصى الحقيقي، هو قرب مكة، متحدثا أيضا عن أن علماء أزهريين أكدوا هذا الأمر من خلال بحوث علمية.

ولخص الكاتب هذه البحوث، قائلا إنّه قرب مدينة مكة، كان يوجد مسجدان صغيران، يذهب لهما النبي محمد صلى الله عليه وسلم بداية الدعوة يختلي فيهما، (مسجد أدنى، مسجد أقصى)، والمسجد الأقصى هو الذي عرج فيه الرسول، ويبعد حوالي 20 كيلو مترا من مكة.

وزعم الكاتب السعودي، أنَّ المسجد الأقصى بالقدس لم يتم بناؤه إلا بعد 63 عاما من هجرة الرسول، وقال إنه عندما فتح عمر بن الخطاب القدس، لم يشأ أن يصلى في كنيستها، خوفا من أن يتبعه المسلمون فينشأ نزاع مع المسيحيين، فخرج وصلى خارج الكنيسة.

- Advertisement -

وتابع: “لو كان هناك مسجد أقصى لكان أولى بالخليفة عمر بن الخطاب أن يصلي فيه، ولكن لم يكن هناك مسجد بالقدس حتى فتحها المسلمون”.

ومثل هذه المزاعم لا يتم ترديدها للمرة الأولى، ففي وقت سابق قال الكاتب والناقد السوري نبيل فياض عبر صفحته في “فيسبوك” إنّ المسجد الأقصى موجود في أرض الحجاز في المملكة العربية السعودية.

وزعم أن المسجد يقع في منطقة تسمى “الجِعرانة” وهي تقع شمال مدينة مكة بـ29 كيلومتراً، وفي وادي العدوة القصوى التي ما زال اسمها يستعمل حتى اليوم.

وأشار فياض إلى ضرورة ملاحظة أن المسجد الأقصى الموجود في مدينة القدس بُني في عهد عبد الملك بن مروان عام 72 هجرية ولم يكن موجود في زمن النبي محمد.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
اقرأ أيضاً
حياتنا

صور حصرية للقصر الأغلى ثمناً في البرتغال الذي يقوم ببنائه كريستيانو رونالدو (شاهد)

الهدهد

تعليق إماراتي على فتوى سعودية أحرجت أبو ظبي بسبب مشروع بيت العائلة الإبراهيمية

تقارير

النائب العام السعودي يطالب بإعدام 10 قضاة بتهمة “الخيانة العظمى”.. تفاصيل صادمة!

الهدهد

نشروا لها مقطع شذوذ جنسي.. قصة الفتاة المشهورة التي يطالب السعوديون بالقبض عليها (فيديو)

حياتنا

“اتضح زيف جمالها”.. هند القحطاني بدون فلتر والتجاعيد تُحرجها (فيديو)

حياتنا

كريم بنزيما قادم للدوري السعودي.. الصحفي خالد الشنيف يفجر المفاجأة! (شاهد)

حياتنا

لقاء ناري بين مايك تايسون وكريستيانو رونالدو عقب نزال الحقيقة بالدرعية (شاهد)

الهدهد

الأميرة نور بنت عاصم وإطلالة مميزة مع زوجها السعودي وحفيد الملكة إليزابيث

حياتنا

فستان مفتوح الصدر.. رهف الحربي وإطلالة جريئة بكأس السعوية للفروسية

الهدهد

مراسل قناة إسرائيلية يتسلل لقبر النبي وما فعله يفجر موجة غضب (فيديو)

الهدهد

عبور خاطئ لسيدة أو تهور السائق.. فيديو لحادث مروري بالسعودية يثير جدلا

تقارير

السعودية تتحدى قرار محكمة أمريكية بشأن استدعاء مسؤول سعودي!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إيلون ماسك يعود ليتربع على عرش أغنى إنسان على وجه الأرض بهذا الرقم من المليارات!

مادة سامة قادمة من البوسنة تغزو الجزائر والسلطات تستنفر.. ماذا يحدث؟

الشابة خيرة ترتدي الحجاب وتمسك المصحف وتقسم على هذا الأمر! (فيديو)

لوفيغارو: أكثر 5 أسباب شيوعًا للرّفض أثناء مقابلة العمل

تقرير يكشف عن الحديث الذي دار بين رونالدو الظاهرة وميسي  في حفل ذا بيست (صور)

القادم أسوأ بكثير..بنك سوسيتيه جنرال يتوقع سعراً مرعباً لـ الجنيه المصري نهاية العام الجاري!

بنطلون ابنة عمرو دياب يسقط ويكشف عن “تاتو” في منطقة حساسة (فيديو)

داء السكري: تناول الفاكهة والخضراوات من هذا اللون يقلل من مخاطر إصابتك به

وفاة الإعلامي السوري مصطفى عبدالله.. نعى نفسه قبل رحيله بكلمات مؤثرة

العثور على مومياء عمرها أكثر من 600 عام في حقيبة عامل توصيل

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC