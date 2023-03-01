فيديو رائج للداعية عثمان الخميس.. هل يجب إخراج الزكاة على الذهب الذي ترتديه المرأة؟

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وطن – انتشر مقطع فيديو للداعية الكويتي عثمان الخميس، أجاب فيه على سؤال يقول هل يلزم إخراج الزكاة على الذهب الذي ترتديه المرأة.

وقال عثمان الخميس، مُجيباً على السؤال، إن هناك خلافا بين أهل العلم على “الذهب الملبوس”، على قولين اثنين، أحدهما مشهور في قول الجمهور وهو أن الذهب الملبوس يعتبر من المقتنيات الخاصة وبالتالي لا زكاة عليه.

وأضاف: “في مذهب أبي حنيفة لم تجب فيه الزكاة، واختار المشايخ ابن تيمية والباز والألباني أنها تجوب الزكاة في الذهب المعد للاستخدام”.

وتابع: “الصحيح في هذا الأمر والعلم عند الله هو قول الجمهور أنه لا تجوب الزكاة في الذهب المعد للاستخدام لأنه يكون مثل السيارات والملابس باعتبارها أمورا خاصة”.

هل على الذهب الملبوس زكاة؟ .

.#عثمان_الخميس pic.twitter.com/FYeQFrnCSu — د. عثمان محمد الحمد الخميس (@othmanalkamees) February 28, 2023

فتاوى عثمان الخميس تثير جدلا

ودائما ما تثير فتاوى عثمان الخميس، حالة كبيرة من الجدل، بينها فتوى صدرت مؤخرا بعدم جواز نشر النساء لصورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولو غطين شعورهن.

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وقال عثمان الخميس، في هذا الصدد: “لا يجوز للمرأة أن تضع صورتها على تويتر والإنستغرام”.

الشيخ د.عثمان الخميس: لا يجوز للمرأة أن تضع صورتها على تويتر والانستغرام. pic.twitter.com/weoBGzIV8y — المجلس (@Almajlliss) November 4, 2020

ومؤخرا أيضا، قال الخميس، إنه لا يؤيد أبداً سفر البنات للدراسة بالخارج دون محرم، ودعا إلى أنّ سفر الفتاة للدراسة يجب أن يرافقها والدها أو أخوها أو زوجها أو عمها.

فيديو / الشيخ د.عثمان الخميس: لا أؤيد سفر البنات للدراسة في الخارج بدون محرم يتواجد معها هناك. pic.twitter.com/AsNi7f1Br7 — المجلس (@Almajlliss) November 16, 2022

وكان الخميس، قد أثار حالة من الجدل بعدما وجه نصيحة لسيدة اشترطت على زوجها أن يكتب نصف المنزل باسمها حتى تعود له.

وقال عثمان الخميس مخاطبا الشخص الذي سأله: “لا أنصحك أن تكتب لها شيئا.. لا أقول حراما.. لكن قل لها سأوفر لكِ السكن وتعيشين معززة مكرمة”.

وأضاف مواصلا حديثه مع من سأله: “حق الزوجة في البيت يكون مثل حق البنات.. وبعد وفاتك هي ستأخذ الثمن والبنات يأخذن الثلثين وهكذا”.

وتابع: “قولها أيضا ممكن تموتي قبلي.. لكن هذه أموالك ويحق لك فعل بها ما تشاء”.