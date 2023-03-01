الأربعاء, مارس 1, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدفيديو رائج للداعية عثمان الخميس.. هل يجب إخراج الزكاة على الذهب الذي...
الهدهد

فيديو رائج للداعية عثمان الخميس.. هل يجب إخراج الزكاة على الذهب الذي ترتديه المرأة؟

فتاوى عثمان الخميس دائما ما تثير حال من الجدل

كتب خالد السعدي
فتاوى عثمان الخميس watanserb.com
الداعية الكويتي عثمان الخميس
- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو للداعية الكويتي عثمان الخميس، أجاب فيه على سؤال يقول هل يلزم إخراج الزكاة على الذهب الذي ترتديه المرأة.

وقال عثمان الخميس، مُجيباً على السؤال، إن هناك خلافا بين أهل العلم على “الذهب الملبوس”، على قولين اثنين، أحدهما مشهور في قول الجمهور وهو أن الذهب الملبوس يعتبر من المقتنيات الخاصة وبالتالي لا زكاة عليه.

وأضاف: “في مذهب أبي حنيفة لم تجب فيه الزكاة، واختار المشايخ ابن تيمية والباز والألباني أنها تجوب الزكاة في الذهب المعد للاستخدام”.

وتابع: “الصحيح في هذا الأمر والعلم عند الله هو قول الجمهور أنه لا تجوب الزكاة في الذهب المعد للاستخدام لأنه يكون مثل السيارات والملابس باعتبارها أمورا خاصة”.

فتاوى عثمان الخميس تثير جدلا

ودائما ما تثير فتاوى عثمان الخميس، حالة كبيرة من الجدل، بينها فتوى صدرت مؤخرا بعدم جواز نشر النساء لصورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولو غطين شعورهن.

- Advertisement -

وقال عثمان الخميس، في هذا الصدد: “لا يجوز للمرأة أن تضع صورتها على تويتر والإنستغرام”.

ومؤخرا أيضا، قال الخميس، إنه لا يؤيد أبداً سفر البنات للدراسة بالخارج دون محرم، ودعا إلى أنّ سفر الفتاة للدراسة يجب أن يرافقها والدها أو أخوها أو زوجها أو عمها.

وكان الخميس، قد أثار حالة من الجدل بعدما وجه نصيحة لسيدة اشترطت على زوجها أن يكتب نصف المنزل باسمها حتى تعود له.

وقال عثمان الخميس مخاطبا الشخص الذي سأله: “لا أنصحك أن تكتب لها شيئا.. لا أقول حراما.. لكن قل لها سأوفر لكِ السكن وتعيشين معززة مكرمة”.

وأضاف مواصلا حديثه مع من سأله: “حق الزوجة في البيت يكون مثل حق البنات.. وبعد وفاتك هي ستأخذ الثمن والبنات يأخذن الثلثين وهكذا”.

وتابع: “قولها أيضا ممكن تموتي قبلي.. لكن هذه أموالك ويحق لك فعل بها ما تشاء”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

“ممكن زوجتك تموت قبلك”.. عثمان الخميس يثير جدلا بنصيحة في مجلس ديني

الهدهد

رد ناري لمحامية كويتية على عثمان الخميس بسبب “راتب الزوجة”

الهدهد

تهنئة المسيحيين بأعيادهم.. الإفتاء المصرية تنخرط في جدل الحلال والحرام بـ”تغريدة نارية”

الهدهد

محمد العيسى: لا يوجد نص يمنع التهنئة بالكريسماس.. وعثمان الخميس يرد (فيديو)

الهدهد

“هل عثمان الخميس أعظم قدرا من آل رسول الله؟”.. باحث كويتي يثير جدلا

الهدهد

“سفر البنات للدراسة بالخارج”.. عثمان الخميس يثير جدلا كبيرا بتصريح لافت (شاهد)

الهدهد

وسيم يوسف يهاجم الداعية الكويتي عثمان الخميس بفيديو مصارعة الجن والإنس!

الهدهد

بسبب الشيطان.. داعية كويتي شهير يثير جدلا بفتوى غريبة عن جروبات واتساب

الهدهد

عثمان الخميس: شيرين أبو عاقلة ليست شهيدة وتعامل معاملة الكفار

الهدهد

براءة الداعية عثمان الخميس من تهمة الإساءة للشيعة

الهدهد

الداعية الكويتي عثمان الخميس للمطبعين العرب: اتقوا الله واسحبوا سفرائكم

الهدهد

بسبب هذه الفيديو جنّ جنون الإمارات من الداعية الكويتي عثمان الخميس!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حسب دراسة حديثة: المشي لمدة 11 دقيقة يومياََ يمكن أن يقلل من فرص الوفاة المبكرة

رئيس الاتحاد الفرنسي المُقال لوجريه يندم على فعلته مع زيدان.. ماذا قال؟!

أول ظهور لـ ميغان ماركل منذ نشر سلسلة هاري الوثائقية.. روجت لمشروب سحري (شاهد)

الملك تشارلز يُكشر عن أنيابه بقرار صادم بحق الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل!

نادين نجيم في لحظات حميمية بمكان خاص مع خطيبها (شاهد)

كريم بنزيما يرد على تتويج ميسي بجائزة “ذا بيست” لعام 2022 بالأرقام (صور)

غسالة، فرن، غسالة صحون.. في أي وقت يجب استخدام هذه الأجهزة لخفض الاستهلاك؟

منزل أشرف حكيمي وهبة عبوك بكل تفاصيله.. هنا وقعت جريمة الاغتصاب المزعومة (شاهد)

صُنع في عام 1300..كرسي تتويج الملك تشارلز يخضع للترميم قبيل استخدامه في الحفل التاريخي

مقرب من ابن زايد يعلق على التقارب مع بشار الأسد وكاتبة سورية تفضح تناقضه

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC