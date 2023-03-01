الأربعاء, مارس 1, 2023
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غسالة، فرن، غسالة صحون.. في أي وقت يجب استخدام هذه الأجهزة لخفض الاستهلاك؟

"يمكن الطهي على الساعة 8 مساءً أو الطهي على موقد كهربائي بدلاً من الفرن..."

كتب معالي بن عمر
استخدام الأجهزة الكهربائية watanserb.com
استخدام الأجهزة الكهربائية
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وطن-للحد من فاتورة الكهرباء، قدم مدير شبكة نقل الكهرباء الفرنسية، نصائح تحدد على وجه الخصوص وقت استخدام الأجهزة المنزلية.

ومن أجل تقليل استهلاك الكهرباء، هناك بعض الإجراءات البسيطة للغاية، التي يمكن أن تجنّبنا ارتفاع فاتورة الاستهلاك، على سبيل المثال، يمكنك استخدام أجهزتك المنزلية في أوقات معينة، وفقًا لما نشرته مجلة “فام أكتيال” الفرنسية في تقريرها.

تجنب ذروة الاستهلاك في أوقات معينة

في بداية ديسمبر، أعلنت RTE أن “استهلاك الكهرباء انخفض بنسبة 6٪ مقارنة بالعام العادي”. وإذا كانت هذه الإشارات إيجابية إلى حد ما، فذلك لأن الطقس كان معتدلاً للغاية في أكتوبر ونوفمبر في فرنسا، بحسب ما أورده مدير الكهرباء. وإذا كانت تكاليف الكهرباء في شهر ديسمبر معتدلة، فقد تكون أعلى بكثير مع بداية العام الجديد، حسبما ترجمته “وطن“.

خطأ نرتكبه جميعًا في المطبخ ويتسبب في ارتفاع فاتورة الغاز أو الكهرباء بنسبة 25٪.

غسل الأطباق
غسل الأطباق

وللحد من مخاطر الانقطاع، قامت شركة RTE بتحليل فترتين زمنيتين حيث يكون الاستهلاك المنزلي هو الأعلى. في أيام الأسبوع، تكون هذه المواعيد من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 14:00 ظهرًا ومن الساعة 18:00 مساءً حتى الساعة 20:00 مساءً. خلال هذه الفترات، يوصي المدير بالحد من استخدام الأجهزة المنزلية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

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ما هي الأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكا للطاقة؟

هل تستهلك ثلاجتك أكثر من الغلاية أو آلة صنع القهوة؟ في الحقيقة، تستهلك جميع الأجهزة-في منزلك التي تستخدم وضع التدفئة- الطاقة أكثر من الأجهزة الأخرى. كماتعمل ثلاجتك بمتوسط ​​طاقة سنوية تتراوح من 20 إلى 70 واط عندما تحتاج الغلاية إلى 700 إلى 2500 واط للتشغيل وآلة صنع القهوة من 600 إلى 1500 واط.

وبالتالي، من بين الأجهزة الأكثر استهلاكا للطاقة: المسخنات الحرارية والمشعات الكهربائية ومضخة الحرارة والفرن وخزان المياه وسخان المياه والميكروويف ،والمقلاة الكهربائية والغلاية وصانع القهوة والروبوت متعدد الوظائف والمحمصة الكهربائية وغطاء الشفاط وغسالة والمجفف وغسالة صحون والمكواة ومجفف شعر.

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

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قم بتشغيل الفرن الخاص بك بعد الساعة 20:00 مساءً أو حاول الطبخ على موقد كهربائي

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على الرغم من استهلاكها العالي، من الصعب جدًا الاستغناء عن هذه الأجهزة. لذلك توصي RTE بأن يكون لدى المستخدمين تطبيق Ecowatt للجوال، والذي يسمح لهم بالتحقق من حالة الشبكة في الوقت الفعلي. وبفضل هذا التطبيق، يمكنك توقع حدوث مشكلات قبل 3 أيام، وبالتالي يمكن غسل الملابس أو بدء تشغيل غسالة الأطباق بعد الساعة 1 ظهرًا أو بعد الساعة 8 مساءً. كما يوضح مدير الكهرباء، أنه يمكن الطهي على الساعة 20:00 مساءً أو الطهي على موقد كهربائي بدلاً من الفرن.

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المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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