بنطلون ابنة عمرو دياب يسقط ويكشف عن “تاتو” في منطقة حساسة (فيديو)

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وطن– أدت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، أغنيتها التي قامت بكتابتها، مرة أخرى بطريقة مثيرة للجدل.

ونشرت جنا عمرو دياب، فيديواً عبر حسابها على “انستجرام“، وهي تؤدي أغنية honey التي كتبتها، مرتدية ملابس واسعة.

حيث ظهرت ابنة عمرو دياب بتوب بني بأكمام طويلة، مع بنطلون جينز واسع.

وما لفت أنظار المتابعين، أنّ جنا كانت تمسك بنطلونها أكثر من مرة، وكأنه على وشك السقوط، عدا كلمات أغنيتها البذيئة.

أمسكوا البنطلون

كما كشف البنطلون الذي كاد يسقط، عن وضع ابنة عمرو دياب، لـ”تاتو” في مكان حساس بجسدها.

وجاء في تعليقات المتابعين: “حد يمسك البنطلون….امسكو البنطلوون”.

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وكتب آخر ساخراً: “امسكي البنطلون هيقع”.

ونوّهت متابعة إلى بذاءة الكلمات قائلة: “اسمعوا الاغنيه وترجموها وكلها عيب وكلماتها كله عيب”.

وسأل متابع لجنا: “انتي بتمسكي في اي تحت ي فنانة”.

وقالت أخرى: “ارفعي بنطلونك يا ساحسلو”.

كلمات إباحية

وتكتب جنا أغاني باللغة الإنجليزية، وتشارك متابعيها الذين يتجاوز عددهم نصف مليون شخص، ما تكتبه، والذي يحتوي معظمه على كلمات بذيئة.

ونشرت جنا دياب فيديواً لأحدث أغنية كتبتها، وعلقت عليها: “كتبت هذه الأغنية بعنوان honey لصبي كنت أقابله.. لكن الأمور لم تنته على ما يرام”.

وكان من اللافت استخدام جنا أكثر من مرة عبارة “مضاجعة” في مقطع يقول: “حين نتضاجع، نحن نضاجعك أنت فقط”.

“أبدو عاهرة”

كما ظهرت سابقاً ترقص وتغني في الشارع كلمات بذيئة تقول فيها: “أعرف الآن أنني أبدو عاهرة، إنه عملي أن أقول كيف هو الأمر”.

وتتابع ابنة عمرو دياب الأغنية البذيئة: “لذا سأقول فقط، ما هذا، هل أنا محقة؟ هل أنا أبالغ؟ أريد أن أخرج من عقلي”.

جاتوه العضو الذكري

وكانت ابنة عمرو دياب، قد تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد أحد أصدقائها، ونشرت صورة إباحية.

وشاركت جنا عمرو دياب متابعيها عبر “انستجرام“، أجواء احتفالها بعيد ميلاد صديقتها.

وكان لافتاً أن قالب الحلوى المخصص لعيد الميلاد، رسم عليه عضو ذكري.

وعبّر متابعو جنا عن غضبهم وصدمتهم من وصول جرأتها إلى هذا الحد. بينما كرر آخرون تساؤلاتهم حول رد فعل والدها تجاه تصرفاتها الجريئة.