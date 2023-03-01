الخميس, مارس 2, 2023
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حياتنا

بعد بدء هبة عبوك بإجراءات الطلاق.. محامية أشرف حكيمي تتحدث عن القضية!

موقع إسباني زعم ان أشرف حكيمي وهبة عبوك كانا ينويان الإنفصال والفضيحة سرعت بالأمر!

كتب سالم حنفي
قضية أشرف حكيمي وهبة عبوك watanserb.com
محامية أشرف حكيمي تتحدث عن القضية
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وطن- أكدت المحامية الفرنسية فاني كولين، على براءة موكلها لاعب نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي من التهمة المنسوبة إليه والمتعلقة باغتصابه لإحدى الفتيات في منزله يوم 25 فبراير/شباط الفائت.

وشددت فاني كولين في تصريحات لصحيفة “الصحيفة” المغربية على أن الاتهامات الموجهة لأشرف حكيمي “باطلة” تماما، مؤكدة على “اتزانه واستعداده التام لمواجهة القضاء”.

ولفتت المحامية الفرنسية إلى أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بالخروج ببيان إعلامي رسمي من قبل أشرف حكيمي للحديث عن القضية.

موقف باريس سان جيرمان من قضية أشرف حكيمي

ووسط تكتم شديد، أعرب النادي الفرنسي الشهير في تصريح خص به صحيفة “لو باريزيان” لفرنسية على دعم لاعبه أشرف حكيمي والوقوف بجانبه في الأزمة التي يمرّ بها، مؤكّداً أنّ “حكيمي” سيخوض تدريبات الفريق، اليوم الأربعاء.

موقف باريس سان جيرمان من قضية أشرف حكيمي
موقف باريس سان جيرمان من قضية أشرف حكيمي

باريس سان جيرمان يدعم أشرف حكيمي

وقال النادي للصحيفة: إن “النادي يدعم اللاعب الذي نفى بشدة الاتهامات ويثق في العدالة. باريس سان جيرمان مؤسسة تعزز الاحترام داخل وخارج الملعب”.

باريس سان جيرمان يدعم أشرف حكيمي
باريس سان جيرمان يدعم أشرف حكيمي

وأشارت كولين، في أول تواصل لها مع منبر إعلامي مغربي، على أنه لم يتقرر بعد خروج أي بلاغ رسمي في الموضوع للطرف المتهم في الملف، قائلة “في حال قررنا أن نتواصل مع الرأي العام في الموضوع، سنعاود الاتصال بكم”.

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وكانت يومية “لوباريزيان“، قد قالت، في تقرير لها، الاثنين، أن فتاة تبلغ من العمر 23 سنة، تتهم اللاعب المغربي أشرف حكيمي بمحاولة اغتصابها.

وتعود الواقعة، وفق التقرير نفسه، إلى نهاية الأسبوع المنصرم، حين توجهت الضحية المفترضة إلى مركز الشرطة في بلدية “نوجنت سور مارين”، لتقديم شكاية ضد حكيمي، قبل أن تتراجع عنها، غير أن النيابة العامة قررت تولي القضية وإحالتها على المختصين.

وروت الصحيفة الفرنسية المذكورة، أن “الشابة المعنية كانت قد تعرفت على حكيمي عبر الانستغرام في يناير الماضي، ويوم السبت الأخير قام بدعوتها إلى منزله في الوقت الذي كانت عائلته تقضي عطلة في دبي”.

ووفق الرواية نفسها، فإن “الأمور تطورت في منزل حكيمي إلى محاولة الأخير تجريد الفتاة من ملابسها والاعتداء عليها، قبل أن تركله بقوة وتهرب من المنزل”.

وفي سياق مرتبط بالقضية نفسها، زعمت وسائل إعلام إسبانية إن هبة عبوك، زوجة أشرف حكيمي، بدأت فعليا بإجراءات الطلاق بعد اتهام حكيمي بالاعتداء الجنسي على فتاة فرنسية واغتصابها في منزله.

هبة عبوك تطلب الطلاق من أشرف حكيمي

وقال موقع “إل سييري ديجيتال elcierredigital” الإسباني إن الممثلة الإسبانية من أصول عربية هبة عبوك وزوجها المغربي حكيمي كانا يفكران بالانفصال منذ فترة، موضحا أن قصة الاغتصاب المزعومة جاءت لتسرع العملية أكثر.

هبة عبوك تطلب الطلاق من أشرف حكيمي
هبة عبوك تطلب الطلاق من أشرف حكيمي

ولفت الموقع إلى أن دليل ذلك هو صمت هبة عبوك التام بعدما تم اتهام زوجها بالاغتصاب، مقارنة بما فعلته “جوانا سانز” زوجة “داني ألفيش” الذي يقبع في السجن عقب اتهامه بقضية مماثلة.

هبة عبوك وأشرف حكيمي
هبة عبوك وأشرف حكيمي
المصدرelcierredigital ،رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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1 تعليق

  1. هل تتكلمون عن اسرة من القديسين؟
    الزوجة لها علاقات قبل وبعد الزواج
    ولها افلام ترقى لمحتوى تخجل منه ميا خليفة
    وكذلك الرياضي المعني بقضية الاغتصاب
    هو صاحب علاقات متعددة ولا يحتاج ان يغتصب مدعية
    والقصة غريبة يبدو ان وراءها عشيق عربي ثري يحب الزوجة ويريد طلاقها
    ولهذا تم استدراج الزوج من قبل فتاة لعوب تبيع لمن يدفع اكثر
    ودبي مكان لقاءات الزوجة بالعشيق وكما ان باريس عنوان خيانة الزوج

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