بعد بدء هبة عبوك بإجراءات الطلاق.. محامية أشرف حكيمي تتحدث عن القضية!

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وطن- أكدت المحامية الفرنسية فاني كولين، على براءة موكلها لاعب نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي من التهمة المنسوبة إليه والمتعلقة باغتصابه لإحدى الفتيات في منزله يوم 25 فبراير/شباط الفائت.

وشددت فاني كولين في تصريحات لصحيفة “الصحيفة” المغربية على أن الاتهامات الموجهة لأشرف حكيمي “باطلة” تماما، مؤكدة على “اتزانه واستعداده التام لمواجهة القضاء”.

ولفتت المحامية الفرنسية إلى أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بالخروج ببيان إعلامي رسمي من قبل أشرف حكيمي للحديث عن القضية.

موقف باريس سان جيرمان من قضية أشرف حكيمي

ووسط تكتم شديد، أعرب النادي الفرنسي الشهير في تصريح خص به صحيفة “لو باريزيان” لفرنسية على دعم لاعبه أشرف حكيمي والوقوف بجانبه في الأزمة التي يمرّ بها، مؤكّداً أنّ “حكيمي” سيخوض تدريبات الفريق، اليوم الأربعاء.

باريس سان جيرمان يدعم أشرف حكيمي

وقال النادي للصحيفة: إن “النادي يدعم اللاعب الذي نفى بشدة الاتهامات ويثق في العدالة. باريس سان جيرمان مؤسسة تعزز الاحترام داخل وخارج الملعب”.

وأشارت كولين، في أول تواصل لها مع منبر إعلامي مغربي، على أنه لم يتقرر بعد خروج أي بلاغ رسمي في الموضوع للطرف المتهم في الملف، قائلة “في حال قررنا أن نتواصل مع الرأي العام في الموضوع، سنعاود الاتصال بكم”.

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وكانت يومية “لوباريزيان“، قد قالت، في تقرير لها، الاثنين، أن فتاة تبلغ من العمر 23 سنة، تتهم اللاعب المغربي أشرف حكيمي بمحاولة اغتصابها.

وتعود الواقعة، وفق التقرير نفسه، إلى نهاية الأسبوع المنصرم، حين توجهت الضحية المفترضة إلى مركز الشرطة في بلدية “نوجنت سور مارين”، لتقديم شكاية ضد حكيمي، قبل أن تتراجع عنها، غير أن النيابة العامة قررت تولي القضية وإحالتها على المختصين.

وروت الصحيفة الفرنسية المذكورة، أن “الشابة المعنية كانت قد تعرفت على حكيمي عبر الانستغرام في يناير الماضي، ويوم السبت الأخير قام بدعوتها إلى منزله في الوقت الذي كانت عائلته تقضي عطلة في دبي”.

ووفق الرواية نفسها، فإن “الأمور تطورت في منزل حكيمي إلى محاولة الأخير تجريد الفتاة من ملابسها والاعتداء عليها، قبل أن تركله بقوة وتهرب من المنزل”.

وفي سياق مرتبط بالقضية نفسها، زعمت وسائل إعلام إسبانية إن هبة عبوك، زوجة أشرف حكيمي، بدأت فعليا بإجراءات الطلاق بعد اتهام حكيمي بالاعتداء الجنسي على فتاة فرنسية واغتصابها في منزله.

هبة عبوك تطلب الطلاق من أشرف حكيمي

وقال موقع “إل سييري ديجيتال elcierredigital” الإسباني إن الممثلة الإسبانية من أصول عربية هبة عبوك وزوجها المغربي حكيمي كانا يفكران بالانفصال منذ فترة، موضحا أن قصة الاغتصاب المزعومة جاءت لتسرع العملية أكثر.

ولفت الموقع إلى أن دليل ذلك هو صمت هبة عبوك التام بعدما تم اتهام زوجها بالاغتصاب، مقارنة بما فعلته “جوانا سانز” زوجة “داني ألفيش” الذي يقبع في السجن عقب اتهامه بقضية مماثلة.