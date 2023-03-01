الأربعاء, مارس 1, 2023
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رياضة

الصراع مُشتعل بين الدحيل والعربي على الصدارة .. ترتيب الدوري القطري 2023

الدحيل يتصدر دوري نجوم قطر بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف العربي

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري القطري 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري القطري 2023
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وطن- يتصدر فريق الدحيل جدول ترتيب الدوري القطري 2023، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف العربي، قبيل بداية منافسات الجولة ال16.

وشهدت منافسات الجولة ال15 الماضية، فوز فريق العربي على المرخية بهدفين نظيفين دون مقابل، كما وفوز الغرافة على الشمال بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.

أبرز نتائج مباريات الجولة ال15 من الدوري القطري

كما وتعثر الوكرة أمام أم صلال بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف، وفوز الأهلي القطري على السد بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

الدوري القطري
الدوري القطري

كما وستبدأ منافسات الجولة ال16 من الدوري القطري للدرجة الممتازة (نجوم قطر)، الخميس، بمواجهة الشمال وقطر، كما وستختتم الجولة بمواجهة السد والسيلية.

ترتيب الدوري القطري 2023

ونضع بين يديكم متابعينا الأعزاء، جدول ترتيب الدوري القطري الممتاز 2022-2023، قبيل بداية الجولة ال16، كما يلي:

الدحيل 32 نقطة.

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العربي 31 نقطة.

السد 25 نقطة.

قطر 23 نقطة.

الغرافة 22 نقطة.

الوكرة 20 نقطة.

الأهلي 20 نقطة.

المرخية 15 نقطة.

الريان 11 نقطة.

الشمال 11 نقطة.

السيلية 9 نقاط.

أم صلال 9 نقاط.

السد القطري
السد القطري

ترتيب هدافين الدوري القطري 2023

كما ونرفق لكم ترتيب أبرز هدافين الدوري القطري 2022-2023، قبيل افتتاح الأسبوع ال16، على النحو الآتي:

مايكل أولونغا  (الدحيل) 10 أهداف.

جيلسون (الوكرة) 9 أهداف.

عمر السومة (العربي) 9 أهداف.

العربي القطري
العربي القطري

يوسف المساكني (العربي) 8 أهداف.

بغداد بونجاح (السد) 7 أهداف.

المصدروطن + الدوري القطري تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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