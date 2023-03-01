الصراع مُشتعل بين الدحيل والعربي على الصدارة .. ترتيب الدوري القطري 2023

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وطن- يتصدر فريق الدحيل جدول ترتيب الدوري القطري 2023، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف العربي، قبيل بداية منافسات الجولة ال16.

وشهدت منافسات الجولة ال15 الماضية، فوز فريق العربي على المرخية بهدفين نظيفين دون مقابل، كما وفوز الغرافة على الشمال بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.

أبرز نتائج مباريات الجولة ال15 من الدوري القطري

كما وتعثر الوكرة أمام أم صلال بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف، وفوز الأهلي القطري على السد بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

كما وستبدأ منافسات الجولة ال16 من الدوري القطري للدرجة الممتازة (نجوم قطر)، الخميس، بمواجهة الشمال وقطر، كما وستختتم الجولة بمواجهة السد والسيلية.

ترتيب الدوري القطري 2023

ونضع بين يديكم متابعينا الأعزاء، جدول ترتيب الدوري القطري الممتاز 2022-2023، قبيل بداية الجولة ال16، كما يلي:

الدحيل 32 نقطة.

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العربي 31 نقطة.

السد 25 نقطة.

قطر 23 نقطة.

الغرافة 22 نقطة.

السد يعود للمركز الثالث 🆙 ترتيب فرق #دوري_نجوم_QNB بعد خوض المباريات المؤجلة من الأسبوع الثامن ⚽️ pic.twitter.com/cYkSyIBafV — مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) February 25, 2023

الوكرة 20 نقطة.

الأهلي 20 نقطة.

المرخية 15 نقطة.

الريان 11 نقطة.

الشمال 11 نقطة.

السيلية 9 نقاط.

أم صلال 9 نقاط.

ترتيب هدافين الدوري القطري 2023

كما ونرفق لكم ترتيب أبرز هدافين الدوري القطري 2022-2023، قبيل افتتاح الأسبوع ال16، على النحو الآتي:

مايكل أولونغا (الدحيل) 10 أهداف.

جيلسون (الوكرة) 9 أهداف.

عمر السومة (العربي) 9 أهداف.

يوسف المساكني (العربي) 8 أهداف.

بغداد بونجاح (السد) 7 أهداف.