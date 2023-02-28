الثلاثاء, فبراير 28, 2023
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ابنة عمرو دياب تتحدث عن الصورة الإباحية لأول مرة! (شاهد)

لم تخجل جنا دياب من عرض رسالة أحد المتابعين الذي وصفها بالعاهرة ووضع إيموجي بذيء

كتب رفيف عبدالله
ابنة عمرو دياب تتحدث عن الصورة الإباحية لأول مرة! (شاهد) watanserb.com
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وطن– أتاحت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، فرصة لمتابعيها أن يطرحوا عليها الأسئلة عبر “انستجرام”، وتحدثت خلالها عن سبب وضعها رسمة عضو ذكري على قالب الحلوى.

لم يكن عيد ميلادي

وتفاجأت جنا دياب بالسؤال كالتالي: “لماذا وضعتي قضيباً على كعكة عيد ميلادك”.

كشفت جنا أن المناسبة ليست عيد ميلاد

 

وقالت ابنة عمرو دياب في إجابتها: “تصحيح، لم يكن عيد ميلادي، كان احتفال ولادة جديدة”.

وشاركت جنا عمرو دياب في وقت سابق متابعيها أجواء احتفالها بعيد ميلاد صديقتها.

وكان لافتاً أن قالب الحلوى المخصص لعيد الميلاد، رسم عليه عضو ذكري.

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وكتبت ابنة عمرو دياب في التعليق: “عيد ميلاد سعيد”.

وعبّر متابعو جنا عن غضبهم وصدمتهم من وصول جرأتها إلى هذا الحد، بينما كرر آخرون تساؤلاتهم حول رد فعل والدها تجاه تصرفاتها الجريئة.

عاهرة!

ولم تخجل جنا دياب من عرض رسالة أحد المتابعين الذي وصفها بالعاهرة، ووضع إيموجي بذيء.

وردت جنا عليه: “أووووه شكرا لك”.

جنا دياب والصورة الإباحية
لم تكترث جنا بشتيمة المتابع

كما كان لأحدهم الفضول لمعرفة أطباقها المفضلة على الفطور.

وأجابت جنا عمرو دياب: “باستا، الخضراوات الباردة، جبنة، كيك، سوشي بأرز التونة.. ماذا أيضاً؟ أوه بان كيك يمي”.

جنا دياب والصورة الإباحية
كشفت ابنة عمرو دياب أطباقها المفضلة

أما الأغرب، حين أرسلت لها متابعة قائلة: “مرحبا أنا فاطمة من مصر، أحب ابنك كثيراً”.

لتضع جنا صورة صديقها قائلة: “مرحبا فاطمة قابلي ابني”.

جنا دياب والصورة الإباحية
وصفت صديقها بابنها

وتحدثت جنا عن نفسها بفيديو قصير، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستكسر رهبتها من الكاميرا وستكون تمريناً جيداً لها.

سيلفي جديد

وأشارت إلى أنها ترتاح بوجود شخص فقط في المكان، ولكن إذا كانوا أكثر، فأنها تصاب بنوبة ذعر.

وأخيراً، شاركت جنا صورة جديدة لها التقطتها عبر المرايا، وارتدت فيها توب مكشوف البطن مع تنورة جلد سوداء.

وعلقت جنا: “الكثير من صور السيلفي عبر المرآة”.

 

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بطمن عليك

في سياق آخر، طرح عمرو دياب، أحدث أغنياته “بطمن عليك” بالتزامن مع عيد الحب.

وتقول كلمات الأغنية: “أنا بطمن عليك مش عايز حاجة منك، غير بس إنك ترد، إنت كويس بجد؟مش ناقصك أي حاجة؟ مش ناقصك أي حد؟ يابعيد عن عيني، ياعيني بعيد، من القلب أنا بسلم، منا معزز سلام الإيد”.

و”بطمن عليك” التي طرحها الهضبة عبر إحدى شركات الاتصالات، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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