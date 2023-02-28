ابنة عمرو دياب تتحدث عن الصورة الإباحية لأول مرة! (شاهد)

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وطن– أتاحت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، فرصة لمتابعيها أن يطرحوا عليها الأسئلة عبر “انستجرام”، وتحدثت خلالها عن سبب وضعها رسمة عضو ذكري على قالب الحلوى.

لم يكن عيد ميلادي

وتفاجأت جنا دياب بالسؤال كالتالي: “لماذا وضعتي قضيباً على كعكة عيد ميلادك”.

وقالت ابنة عمرو دياب في إجابتها: “تصحيح، لم يكن عيد ميلادي، كان احتفال ولادة جديدة”.

وشاركت جنا عمرو دياب في وقت سابق متابعيها أجواء احتفالها بعيد ميلاد صديقتها.

وكان لافتاً أن قالب الحلوى المخصص لعيد الميلاد، رسم عليه عضو ذكري.

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وكتبت ابنة عمرو دياب في التعليق: “عيد ميلاد سعيد”.

وعبّر متابعو جنا عن غضبهم وصدمتهم من وصول جرأتها إلى هذا الحد، بينما كرر آخرون تساؤلاتهم حول رد فعل والدها تجاه تصرفاتها الجريئة.

عاهرة!

ولم تخجل جنا دياب من عرض رسالة أحد المتابعين الذي وصفها بالعاهرة، ووضع إيموجي بذيء.

وردت جنا عليه: “أووووه شكرا لك”.

كما كان لأحدهم الفضول لمعرفة أطباقها المفضلة على الفطور.

وأجابت جنا عمرو دياب: “باستا، الخضراوات الباردة، جبنة، كيك، سوشي بأرز التونة.. ماذا أيضاً؟ أوه بان كيك يمي”.

أما الأغرب، حين أرسلت لها متابعة قائلة: “مرحبا أنا فاطمة من مصر، أحب ابنك كثيراً”.

لتضع جنا صورة صديقها قائلة: “مرحبا فاطمة قابلي ابني”.

وتحدثت جنا عن نفسها بفيديو قصير، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستكسر رهبتها من الكاميرا وستكون تمريناً جيداً لها.

سيلفي جديد

وأشارت إلى أنها ترتاح بوجود شخص فقط في المكان، ولكن إذا كانوا أكثر، فأنها تصاب بنوبة ذعر.

وأخيراً، شاركت جنا صورة جديدة لها التقطتها عبر المرايا، وارتدت فيها توب مكشوف البطن مع تنورة جلد سوداء.

وعلقت جنا: “الكثير من صور السيلفي عبر المرآة”.

View this post on Instagram A post shared by Jana (@janadiab_)

بطمن عليك

في سياق آخر، طرح عمرو دياب، أحدث أغنياته “بطمن عليك” بالتزامن مع عيد الحب.

وتقول كلمات الأغنية: “أنا بطمن عليك مش عايز حاجة منك، غير بس إنك ترد، إنت كويس بجد؟مش ناقصك أي حاجة؟ مش ناقصك أي حد؟ يابعيد عن عيني، ياعيني بعيد، من القلب أنا بسلم، منا معزز سلام الإيد”.

و”بطمن عليك” التي طرحها الهضبة عبر إحدى شركات الاتصالات، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.