الإثنين, فبراير 27, 2023
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حياتنا

والد نيمار في علاقة غرامية مع هذه الفاتنة والدة أقرب أصدقاء نجله! (شاهد)

العلاقة بين والد نيمار وماريان برناردي توطدت خلال حضورهما بطولة كأس العالم في قطر العام الماضي

كتب سالم حنفي
والد نيمار وماريان برناردي watanserb.com
والد نيمار وعشيقته الجديدة ماريان برناردي
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وطن – أكد نيمار سانتوس الأب ، والد لاعب فريق باريس سان جيرمان، أول علاقة عاطفية له منذ انفصاله قبل سبع سنوات عن نادين غونسالفيس ، والدة لاعب ريو دي جانيرو.

ووفقا لموقع “okdiario” الإسباني، ظهر رجل الأعمال البرازيلي يوم الأحد الماضي في أحد الأماكن العامة في العاصمة ريو دي جانيرو ممسكًا بيد ماريان برناردي سانتوس ، مما يؤكد الشائعات التي كانت منتشرة بالفعل حول علاقتهما الرومانسية.

وقال الموقع الإسباني إن قصة الحب بينهما إلى منتصف عام 2021 والتي كانت حتى الآن تتم بسرية، ومع ذلك ، فقد تم توطيد العلاقة لبعض الوقت وقرر كلاهما عدم الاختباء عندما يتعلق الأمر بنشر حبهما.

نيمار سانتوس الأب وابنه لاعب فريق باريس سان جيرمان نيمار

ولفت الموقع إلى أن الغريب أن والد نيمار التقى بشريكته الحالية بفضل ابنه وأصدقاء لاعب كرة القدم في باريس سان جيرمان.

 

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وكشف الموقع أن ماريان برناردي هي والدة أحد أقرب أصدقاء نيمار أندريه برناردي، وقد ولدت في سانتا كاتارينا ، وهي أصغر منه بـ 13 عامًا ، حيث تبلغ من العمر 45 عامًا وشريكها يبلغ من العمر 58 عامًا.

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وفي يوليو 2020 ، تم تصويرها بالفعل في فرنسا برفقة والد لاعب كرة القدم خلال نهائي كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وسانت- إتيان.

والد نيمار وعشيقته الجديدة ماريان برناردي

في ذلك الوقت كانوا يتعرفون على بعضهم البعض ، لأنه وفقًا للصحافة البرازيلية ، لم يبدأوا في المواعدة بجدية أكبر إلا بعد مرور عام.

وتوطدت قصة حبهما عندما حضر الاثنان كأس العالم في قطر نهاية العام الماضي، حيث التقى الزوجان هناك مع أندريه برناردي وأصدقاء آخرين لنيمار مثل لوكاس ليما ونيني.

توطدت قصة حب التقى والد نيمار وماريان برناردي عندما حضر الاثنان كأس العالم في قطر

بالإضافة إلى ذلك ، في بداية الشهر الحالي ، كانا أيضًا في باريس للاحتفال بعيد ميلاد مهاجم باريس سان جيرمان ، الذي أصيب الآن مرة أخرى ولا يقضي وقتًا جيدًا.

 

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المصدرokdiario + انستغرام - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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