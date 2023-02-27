والد نيمار في علاقة غرامية مع هذه الفاتنة والدة أقرب أصدقاء نجله! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – أكد نيمار سانتوس الأب ، والد لاعب فريق باريس سان جيرمان، أول علاقة عاطفية له منذ انفصاله قبل سبع سنوات عن نادين غونسالفيس ، والدة لاعب ريو دي جانيرو.

ووفقا لموقع “okdiario” الإسباني، ظهر رجل الأعمال البرازيلي يوم الأحد الماضي في أحد الأماكن العامة في العاصمة ريو دي جانيرو ممسكًا بيد ماريان برناردي سانتوس ، مما يؤكد الشائعات التي كانت منتشرة بالفعل حول علاقتهما الرومانسية.

وقال الموقع الإسباني إن قصة الحب بينهما إلى منتصف عام 2021 والتي كانت حتى الآن تتم بسرية، ومع ذلك ، فقد تم توطيد العلاقة لبعض الوقت وقرر كلاهما عدم الاختباء عندما يتعلق الأمر بنشر حبهما.

ولفت الموقع إلى أن الغريب أن والد نيمار التقى بشريكته الحالية بفضل ابنه وأصدقاء لاعب كرة القدم في باريس سان جيرمان.

View this post on Instagram A post shared by RAFAELLA (@rafaella)

وكشف الموقع أن ماريان برناردي هي والدة أحد أقرب أصدقاء نيمار أندريه برناردي، وقد ولدت في سانتا كاتارينا ، وهي أصغر منه بـ 13 عامًا ، حيث تبلغ من العمر 45 عامًا وشريكها يبلغ من العمر 58 عامًا.

- Advertisement -

وفي يوليو 2020 ، تم تصويرها بالفعل في فرنسا برفقة والد لاعب كرة القدم خلال نهائي كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وسانت- إتيان.

في ذلك الوقت كانوا يتعرفون على بعضهم البعض ، لأنه وفقًا للصحافة البرازيلية ، لم يبدأوا في المواعدة بجدية أكبر إلا بعد مرور عام.

وتوطدت قصة حبهما عندما حضر الاثنان كأس العالم في قطر نهاية العام الماضي، حيث التقى الزوجان هناك مع أندريه برناردي وأصدقاء آخرين لنيمار مثل لوكاس ليما ونيني.

بالإضافة إلى ذلك ، في بداية الشهر الحالي ، كانا أيضًا في باريس للاحتفال بعيد ميلاد مهاجم باريس سان جيرمان ، الذي أصيب الآن مرة أخرى ولا يقضي وقتًا جيدًا.