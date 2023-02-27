مشروب يُستهلك دون اعتدال.. مثاليّ للحصول على بطن مسطحة

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وطن-لا شكّ في أن هناك وصفات متعددة للتخلص من سموم الجسم، ولكن في الحقيقة، يمكننا القول أن هذه الوصفة، واحدة من أفضل المشروبات التي تساعد الجسم على التخلص من السموم وفقدان الوزن.

يمكن أن تتناول هذا المشروب دون اعتدال، لكن اعلم، أنه لن يجعلك تفقد الوزن الزائد بين عشية وضحاها، لكنه لا يزال حليفًا رائعًا عند محاولة إنقاص الوزن، فبفضل مكوناته، يمكن تحفيز عملية التخلص من الدهون والقضاء على السموم من الجسم.

هذا المشروب يساهم بشكل كبير في التخلص من السموم، وعلى تعزيز جهودك في إنقاص الوزن وتحقيق أهدافك بسرعة أكبر. وإذا انتشرت مشروبات التخسيس على الإنترنت على نطاق واسع، فإن عصير الليمون والزنجبيل من الوصفات المفضلة لفعاليته في تقوية الجسم، بحسب ما نشرته مجلة “غرازيا” الفرنسية.

فوائد الليمون والزنجبيل للتخسيس

وفق ترجمة “وطن“، فإن هذا المزيج مثالي للتخسيس، فضلاً عن أن خصائص الليمون معروفة للأنها تساهم في فقدان الوزن، حيث يتم من خلاله تحفيز إنتاج الإنزيمات الهضمية ويسرع عملية التمثيل الغذائي ويساعد على الهضم. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الليمون مدرًا ممتازًا للبول، ناهيك بأنه يساهم في التخلص من الفضلات عن طريق الكلى.

كما ينظم محتواه العالي من الألياف والبكتين امتصاص الدهون والسكريات. وفي الواقع، لن يؤدي ذلك إلى اختفاء الوزن الزائد على الفور، ولكنه سيساعد بشكل كبير في زيادة فقدان الوزن على طول المدى.

أما الزنجبيل؛ فهو يشتهر بخصائصه في إزالة السموم ومضادات الأكسدة، وهو مثبط فعال للشهية. كما يؤدي دورًا مهمًا في إفراز هرمون الشبع، اللبتين، وسيتيح لك تقليل الشعور بالضيق. يساعد الزنجبيل، مثل الليمون، على زيادة التمثيل الغذائي وتحفيز إنفاق السعرات الحرارية.

وصفة عصير الليمون والزنجبيل للتخلص من السموم

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سيكون عليك ببساطة مزج عصير ليمونتين مع لتر من الماء. ثم ابشر ما يعادل أربع ملاعق صغيرة من الزنجبيل الذي ستضيفه إلى الخليط. وأخيرًا دع كل شيء ينقع لمدة نصف يوم قبل الأكل. ثم اشرب دون اعتدال!