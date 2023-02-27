صلب على الأعمدة وكشف مؤخراتهم.. هكذا يعاقب الجيش الأوكراني اللصوص! (شاهد)

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وطن – انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أوكرانيا، مقطع فيديو يوثق تصوير المجرمين المزعومين أثناء صلبهم على على الاعمدة وخلع سراويلهم كجزء من عقوبة مذلة من قبل افراد من الجيش.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد انتهزت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الموالية لروسيا فرصة مشاركة لقطات من “عدالة” الجنود في أوكرانيا .

ويُظهر مقطع فيديو رجالاً يحملون السلاح يرتدون الزي العسكري ويأخذون القانون بأيديهم من خلال ربط زوج من الرجال بأعمدة مختلفة في الشارع.

نزع سراويل اللصوص وكشف مؤخراتهم

ومما زاد الطين بلة ، أن الجنود الظاهرون قاموا بعد ذلك بنزع سراويل “اللصوص” المزعومين ثم وضعوا شيئًا في أفواههم.

نتيجة لذلك ، أصبح السارقان المشتبه فيهما عاجزين لأنهما غير قادرين على الحركة أو التحدث طوال الوقت بينما تظهر طريقة عقابهما على مرأى من المارة.

إجراءات غير قانونية

وقال المحامي المتقاعد والجنرال في جهاز أمن الدولة الأوكراني (SBU) فاسيل فوفك سابقًا لصحيفة “كييف بوست”: “يحب الجمهور فكرة العقاب السريع الذي يتجنب الإجراءات القانونية الضعيفة. إن الإعلان عن “العقوبة” فعال للغاية في منع النهب والجرائم الأخرى “.

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وأضاف “فاسيل” أن هذه الممارسة لا تؤيدها أو تتغاضى عنها الحكومة..بالطبع ، هذا ليس قانونيًا! نحن لسنا جمهورية متخلفة! نحن أمة ديمقراطية وقانونية”.

وأوضح فاسيل: “على الشرطة والمحاكم إجراء اعتقالات وتقرير العدالة ، وليس أصحاب المتاجر الذين قد يواجهون انتهاك المادة 198 من القانون الجنائي لأوكرانيا ، والقوانين الأخرى”.

وقال: “إذا تم إلحاق ضرر معتدل أو خطير بصحة الضحية، يمكن أن تؤدي هذه الإجراءات إلى مزيد من الاتهامات داخل الدولة”.

وعبر مستخدمو “تويتر” عن صدمتهم ورعبهم من الإجراءات التي تم التقاطها بالكاميرا في مقطع فيديو لاقى انتشارا واسعا انتهى بصفع جندي للص على وجهه.

ووقف العديد من منتقدي الرد الغريب على السرقة إلى جانب الضحايا وألقوا باللوم على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأكد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن اللقطات كانت مثالاً على النازية الجديدة المفترضة في أوكرانيا كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.