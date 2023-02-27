سقوط مروع لطفلة عمانية من الباص المدرسي وصاحب الحافلة فجر غضب العمانيين (فيديو)

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وطن- فجر مقطع فيديو متداول من سلطنة عمان غضب العمانيين على مواقع التواصل، حيث وثق حادث مروع وصادم وقع لطفلة كانت تستقل “الباص المدرسي” بسبب إهمال السائق.

طفلة عمانية تسقط من الباص المدرسي في حادث صادم

الفيديو الذي راج بشكل كبير على تويتر التقطته كاميرا مراقبة في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية، وأظهر سقوط الطفلة من باب الحافلة المدرسية التي كانت تقف بجانبه وكان غير مغلق.

يجب أن لا يمر هذا الحادث مرور الكرام ، فسلامة الطلاب أهم من التعليم ومن الدنيا كلها استهتار إلى أبعد حد @EduGovOman @oman_pp pic.twitter.com/kI4x9N5Vo7 — عادل الكاسبي ADIL ALKASBI (@adil_alkasbi) February 27, 2023

وسقطت الطفلة بشكل مروع من الحافلة أثناء قيادة السائق الذي لم ينتبه لسقوطها أساسا، ليرتطم وجهها وجسدها بالأرض وتتعرض لإصابات.

الفيديو الذي فجر غضب العمانيين وأحدث ضجة، دفع السلطات العمانية للتحرك وإصدار بيان في هذا الشأن.

وقالت شرطة عمان السلطانية عبر حسابها الرسمي في تويتر بخصوص هذا الحادث، إنها تابعت المقطع المرئي المتداول في وسائل التواصل، والذي يوضح تعرض طالبة لحادث سقوط من حافلة في أثناء سيرها.

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ولفت بيان الشرطة العمانية إلى أنه تم استيقاف سائق الحافلة وتُستكمل الإجراءات القانونية حيال ذلك.

تابعت شرطة عمان السلطانية المقطع المرئي المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والذي يوضح تعرض طالبة لحادث سقوط من حافلة في أثناء سيرها وتوضح أنه تم استيقاف سائق الحافلة وتُستكمل الإجراءات القانونية حيال ذلك. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) February 27, 2023

وبعد سقوط الطفلة المروع على الأسفلت حاولت النهوض أكثر من مرة إلا أنها لم تقوى على ذلك، ليمر بعدها عقب دقائق بسيطة أطفالا بعمرها ساعدوها على النهوض.

واتضح بحسب شهود عيان أن الطفلة أصيبت بجروح ورضوض وكسر بأحد أسنانها.

وضمن ردود الأفعال الغاضبة في السلطنة تجاه هذا الحادث، علق الإعلامي العماني عادل الكاسبي، بأن هذا الحادث لا يمكن أن يمر مرور الكرام.

وكتب في تغريدة له رصدتها (وطن) وجهها لوزارة التعليم العمانية والإدعاء العام بالسلطنة: “يجب أن لا يمر هذا الحادث مرور الكرام، فسلامة الطلاب أهم من التعليم ومن الدنيا كلها.. استهتار إلى أبعد حد.”

يالله 😭😭😭💔 مسكينه .. وهو راعي الباص حووول ما شافها وما معقوله انه الطلاب م صرخوا يعني سلامات .. فتحوا عيونكم رعات الباصات تراكم شالين أمانات عندكم ولا تستهينوا بذا الشيء .. حسبي الله ونعم والوكيل💔. pic.twitter.com/Wpbi23L6Ic — ١٩ (@Doiil__) February 27, 2023

صاحب الحافلة فجر غضب العمانيين

ومن جانبها أصدرت المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الداخلية التي وقع بها الحادث، بيانا أكدت فيه متابعتها لحادثة سقوط الطفلة من إحدى الحافلات التابعة لإحدى مدارسها في ولاية نزوى، مشيرة إلى أن حالة الطفلة الصحية مستقرة.

وأوضحت “تعليمية الداخلية” بأنها ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص بما يضمن عدم تكرار الحادثة.

بيان| حول ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول حادثة سقوط طالبة من إحدى الحافلات المدرسية التابعة لإحدى مدارس #تعليمية_الداخلية . pic.twitter.com/6l33AXN4In — تعليمية الداخلية (@EduDakGov) February 27, 2023

وشن العديد من النشطاء هجوما عنيفا على السائق الذي وصفوه بالمهمل، لتفريطه في إجراءات أمن وسلامة الأطفال، معبرين عن صدمتهم من تركه باب الحافلة مفتوحا بهذا الشكل وطالبوا بضرورة محاسبته.

وقال مقدم البرامج والناشط العماني محمد المخيني مستنكرا:”الى متى يستمر العبث بأرواح الأطفال.. الى كل قائد حفلة فكر بس أن كل من في الحافلة هم أولادك.. أرجوك ثم أرجوك ثم أرجوك”.

الى متى يستمر العبث بأرواح الأطفال

الى كل قائد حفلة فكر بس أن كل من في الحافلة هم أولادك

أرجوك ثم أرجوك ثم أرجوك pic.twitter.com/UqcwNKvEIQ — محمد المخيني M.Almukhaini (@Mmukhaini_TV86) February 27, 2023

وكتبت مغردة:”نتمنى محاسبة صاحب الحافلة بأقصى عقوبة بسبب الاهمال.. لهذه الدرجة وصل فيه الاهمال لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”.

وقال جاسم القرطبي:”بداية الحمد لله على سلامة البنوتة واسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويعافيها وأن لا يفجع أحدًا بهذا الموقف ثانية.”

وأكمل: “ثانيا إن كان صاحب الحافلة كما يشاع عنه مستهترا ففتح تحقيق وإنزال أقصى العقوبة عليه، وإما إن كانت هناك ملابسات أخرى أدت لما حصل فنسأل الله اللطف به وشفاءها.”

فيما دون المؤثر العماني بمواقع التواصل يوسف الزدجالي:”مراعاة لمشاعر أبويها لم أستطع نشر المقطع لطفلة يسقطها صاحب الحافلة وهي تسير ملقاة على الأرض بآلامها وجروحها.”

مراعاة لمشاعر أبويها لم أستطع نشر المقطع لطفلة يسقطها صاحب الحافلة وهي تسير ملقاة على الأرض بآلامها وجروحها، كيف لإنسان بقلب وضمير أن يفعل هذا الفعل المشين، حاشا أن يكون هذا ببشر، نتمنى من الوزارة أولا ومن الشرطة ثانيا أن تتحرك بحزم وصرامة لحماية أطفالنا من هذه الوحوش البشرية. pic.twitter.com/lYKm1NUgzx — يوسف الزدجالي (@y_alzadjali80) February 27, 2023

وتابع متسائلا:”كيف لإنسان بقلب وضمير أن يفعل هذا الفعل المشين، حاشا أن يكون هذا ببشر، نتمنى من الوزارة أولا ومن الشرطة ثانيا أن تتحرك بحزم وصرامة لحماية أطفالنا من هذه الوحوش البشرية.”