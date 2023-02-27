الإثنين, فبراير 27, 2023
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سقوط مروع لطفلة عمانية من الباص المدرسي وصاحب الحافلة فجر غضب العمانيين (فيديو)

شرطة عمان السلطانية تفاعلت مع حادث سقوط الطفلة من الحافلة المدرسية والذي وقع في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية بسبب إهمال صاحب الباص

كتب باسل النجار
سقوط مروع لطفلة عمانية من الباص المدرسي watanserb.com
سقوط مروع لطفلة عمانية من الباص المدرسي
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وطن- فجر مقطع فيديو متداول من سلطنة عمان غضب العمانيين على مواقع التواصل، حيث وثق حادث مروع وصادم وقع لطفلة كانت تستقل “الباص المدرسي” بسبب إهمال السائق.

طفلة عمانية تسقط من الباص المدرسي في حادث صادم

الفيديو الذي راج بشكل كبير على تويتر التقطته كاميرا مراقبة في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية، وأظهر سقوط الطفلة من باب الحافلة المدرسية التي كانت تقف بجانبه وكان غير مغلق.

سقوط مروع لطفلة عمانية من الباص
سقوط مروع لطفلة عمانية من الباص

وسقطت الطفلة بشكل مروع من الحافلة أثناء قيادة السائق الذي لم ينتبه لسقوطها أساسا، ليرتطم وجهها وجسدها بالأرض وتتعرض لإصابات.

الفيديو الذي فجر غضب العمانيين وأحدث ضجة، دفع السلطات العمانية للتحرك وإصدار بيان في هذا الشأن.

وقالت شرطة عمان السلطانية عبر حسابها الرسمي في تويتر بخصوص هذا الحادث، إنها تابعت المقطع المرئي المتداول في وسائل التواصل، والذي يوضح تعرض طالبة لحادث سقوط من حافلة في أثناء سيرها.

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ولفت بيان الشرطة العمانية إلى أنه تم استيقاف سائق الحافلة وتُستكمل الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وبعد سقوط الطفلة المروع على الأسفلت حاولت النهوض أكثر من مرة إلا أنها لم تقوى على ذلك، ليمر بعدها عقب دقائق بسيطة أطفالا بعمرها ساعدوها على النهوض.

واتضح بحسب شهود عيان أن الطفلة أصيبت بجروح ورضوض وكسر بأحد أسنانها.

وضمن ردود الأفعال الغاضبة في السلطنة تجاه هذا الحادث، علق الإعلامي العماني عادل الكاسبي، بأن هذا الحادث لا يمكن أن يمر مرور الكرام.

وكتب في تغريدة له رصدتها (وطن) وجهها لوزارة التعليم العمانية والإدعاء العام بالسلطنة: “يجب أن لا يمر هذا الحادث مرور الكرام، فسلامة الطلاب أهم من التعليم ومن الدنيا كلها.. استهتار إلى أبعد حد.”

صاحب الحافلة فجر غضب العمانيين

ومن جانبها أصدرت المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الداخلية التي وقع بها الحادث، بيانا أكدت فيه متابعتها لحادثة سقوط الطفلة من إحدى الحافلات التابعة لإحدى مدارسها في ولاية نزوى، مشيرة إلى أن حالة الطفلة الصحية مستقرة.

وأوضحت “تعليمية الداخلية” بأنها ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص بما يضمن عدم تكرار الحادثة.

وشن العديد من النشطاء هجوما عنيفا على السائق الذي وصفوه بالمهمل، لتفريطه في إجراءات أمن وسلامة الأطفال، معبرين عن صدمتهم من تركه باب الحافلة مفتوحا بهذا الشكل وطالبوا بضرورة محاسبته.

وقال مقدم البرامج والناشط العماني محمد المخيني مستنكرا:”الى متى يستمر العبث بأرواح الأطفال.. الى كل قائد حفلة فكر بس أن كل من في الحافلة هم أولادك.. أرجوك ثم أرجوك ثم أرجوك”.

وكتبت مغردة:”نتمنى محاسبة صاحب الحافلة بأقصى عقوبة بسبب الاهمال.. لهذه الدرجة وصل فيه الاهمال لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”.

وقال جاسم القرطبي:”بداية الحمد لله على سلامة البنوتة واسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويعافيها وأن لا يفجع أحدًا بهذا الموقف ثانية.”

وأكمل: “ثانيا إن كان صاحب الحافلة كما يشاع عنه مستهترا ففتح تحقيق وإنزال أقصى العقوبة عليه، وإما إن كانت هناك ملابسات أخرى أدت لما حصل فنسأل الله اللطف به وشفاءها.”

فيما دون المؤثر العماني بمواقع التواصل يوسف الزدجالي:”مراعاة لمشاعر أبويها لم أستطع نشر المقطع لطفلة يسقطها صاحب الحافلة وهي تسير ملقاة على الأرض بآلامها وجروحها.”

وتابع متسائلا:”كيف لإنسان بقلب وضمير أن يفعل هذا الفعل المشين، حاشا أن يكون هذا ببشر، نتمنى من الوزارة أولا ومن الشرطة ثانيا أن تتحرك بحزم وصرامة لحماية أطفالنا من هذه الوحوش البشرية.”

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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