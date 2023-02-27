الإثنين, فبراير 27, 2023
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زلزال تركيا الجديد.. انهيارات مرعبة لمباني ملاطية وسقوط قتيل ومصابين (فيديو)

وثّقت مقاطع فيديو مختلفة انهيار المباني في ملاطية جراء الزلزال الجديد الذي ضرب تركيا

كتب خالد الأحمد
انهيارات مرعبة لمباني ملاطية watanserb.com
انهيارات مرعبة لمباني ملاطية
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وطن- بعد زلزال كهرمان مرعش وهاتاي، وقع زلزال بقوة 5.6 درجات اليوم، الاثنين، في مدينة ملاطية جنوبي تركيا، وتسبّب بمقتل شخص وسقوط 69 جريحاً، وأدى لانهيار 22 مبنًى.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ، أن الزلزال وقع في الساعة الـ12:04، وكان مركزه منطقة يسيليورت في ملاطية.

انهيارات مرعبة لمباني ملاطية وسقوط قتيل ومصابين
انهيارات مرعبة لمباني ملاطية وسقوط قتيل ومصابين

وعدّل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قوة الزلزال الذي وقع، الاثنين في شرقي تركيا، من 5.7 إلى 5.2 درجات.

ووثّقت مقاطع فيديو مختلفة، انهيار المباني في ملاطية، وسط مخاوف السكان، الذين حرصوا على التوجه إلى الشوارع سريعاً، بعد أن شاهدوا بأعينهم الكوارث التي حلّت بمن سبقوهم، تحت أنقاض المنازل المدمرة جراء الزلازل السابقة.

انهيارات مرعبة لمباني ملاطية وسقوط قتيل ومصابين
انهيارات مرعبة لمباني ملاطية وسقوط قتيل ومصابين
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وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد طالب نائب الرئيس التركي المواطنين بالابتعاد عن المباني المتضررة في المدينة.

فيما قالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية “أفاد”، إنه “تم تحديد بعض المباني المنهارة بفعل الزلزال الأخير، وإرسال فرق البحث والإنقاذ إلى المنطقة”، مؤكدةً أن “العمل بدأ”.

وصرّح وزير التربية الوطنية محمود أوزر، أنه وفقًا للتقديرات الأولى، تم تدمير 22 مبنًى في الزلزال الذي وقع في ملاطية، وتم نقل 20 شخصًا إلى المستشفى، ولم تحدث خسائر في الأرواح.

انهيارات مرعبة لمباني ملاطية وسقوط قتيل ومصابين
انهيارات مرعبة لمباني ملاطية وسقوط قتيل ومصابين

الزلزال بعمق 5 كيلومترات

وقال المركز، إن الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات، بعد أن قدّر عمقه في البداية عند 10 كيلومترات.

ولم يكن هذا الزلزال الذي شعر به سكان المحافظات الأخرى المجاورة على خرائط الزلازل المحتملة، كما قال المحاضر في كلية الهندسة بجامعة بولنت د. هاكان كوت أوغلو، لموقع tgrthaber.

وأضاف “أوغلو”، أن الزلزال تسبّب في حالة من الذعر الشديد في المنطقة وبعد زلزالين كبيرين في كهرمان مرعش، حدث أكثر من 9 آلاف هزة ارتدادية في المنطقة.

ونقل موقع “جمهوريت” التركي عن المدير العام لمخاطر الزلازل والتخفيف من آثارها في إدارة الكوارث والطوارئ “أورهان تاتار”، قولَه في معرض نقله لآخر التطورات المتعلقة بالزلزال: “لقد كان هناك 45 هزة ارتدادية بقوة 5 إلى 6 درجات حتى الآن. وكان الزلزال الذي حدث اليوم مرة أخرى داخل النظام حيث حدثت هذه الزلازل الكبرى”.

وأردف، حدثت حتى الآن 10282 هزة ارتدادية، “لقد سجلنا الزلازل التي سجلناها في نحو 6 أشهر في 3 أسابيع.

وقال إنه سيكون هناك ما مجموعه 45.5 هزة ارتدادية أو أكثر. وبعد الهزات الارتدادية، قد يكون هناك خطر من سقوط الصخور في المناطق الريفية.

ضحية الزلزال “علي شاهنجيل” (70 عاماً)

من ناحية أخرى، أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ يونس سيزر، عن مقتل شخص وإصابة 69 شخصًا بجروح في الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر، ومركزه منطقة يشيليورت بملاطية.

وبخصوص ضحية الزلزال الجديد، فهو يدعى بحسب الموقع “علي شاهنجيل” (70 عاماً)، وكان غادر شقته بعد زلزال كهرمان مرعش ودخل المبنى اليوم للحصول على متعلقاته.

وظل شاهنجيل تحت الأنقاض. حتى وصلت فرق البحث والإنقاذ إلى المكان وتم نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، ولكنه فارق الحياة.

وتحتجز تركيا 184 شخصاً مشتبهاً بأنهم يتحملون المسؤولية عن انهيار المباني في هزات أرضية وقعت هذا الشهر، وقال وزير تركي إنه يجري توسيع نطاق التحقيقات.

وفي وقت لاحق، طالب نائب الرئيس التركي المواطنين بالابتعاد عن المباني المتضررة في مدينة ملاطية.

المصدرتويتر، موقع tgrthaber، موقع "جمهوريت" التركي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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