زلزال تركيا الجديد.. انهيارات مرعبة لمباني ملاطية وسقوط قتيل ومصابين (فيديو)

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وطن- بعد زلزال كهرمان مرعش وهاتاي، وقع زلزال بقوة 5.6 درجات اليوم، الاثنين، في مدينة ملاطية جنوبي تركيا، وتسبّب بمقتل شخص وسقوط 69 جريحاً، وأدى لانهيار 22 مبنًى.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ، أن الزلزال وقع في الساعة الـ12:04، وكان مركزه منطقة يسيليورت في ملاطية.

وعدّل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قوة الزلزال الذي وقع، الاثنين في شرقي تركيا، من 5.7 إلى 5.2 درجات.

ووثّقت مقاطع فيديو مختلفة، انهيار المباني في ملاطية، وسط مخاوف السكان، الذين حرصوا على التوجه إلى الشوارع سريعاً، بعد أن شاهدوا بأعينهم الكوارث التي حلّت بمن سبقوهم، تحت أنقاض المنازل المدمرة جراء الزلازل السابقة.

🚨 رعب الزلازل 🚨

فيديو/ لحظة انهيار مباني في مدينة #ملاطية في #تركيا في #زلزال جديد ضرب المدينة قبل قليل

اللهم عفوك وسترك ورحمتك #زلزال_ترکیا pic.twitter.com/qJKrCD7RuA — الاحداث العالمية الحربية🚨 news (@BnshKhaled) February 27, 2023

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وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد طالب نائب الرئيس التركي المواطنين بالابتعاد عن المباني المتضررة في المدينة.

فيما قالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية “أفاد”، إنه “تم تحديد بعض المباني المنهارة بفعل الزلزال الأخير، وإرسال فرق البحث والإنقاذ إلى المنطقة”، مؤكدةً أن “العمل بدأ”.

وصرّح وزير التربية الوطنية محمود أوزر، أنه وفقًا للتقديرات الأولى، تم تدمير 22 مبنًى في الزلزال الذي وقع في ملاطية، وتم نقل 20 شخصًا إلى المستشفى، ولم تحدث خسائر في الأرواح.

🚨 رعب الزلازل 🚨

فيديو/ لحظة انهيار مباني في مدينة #ملاطية في #تركيا في #زلزال جديد ضرب المدينة قبل قليل

اللهم عفوك وسترك ورحمتك #زلزال_ترکیا pic.twitter.com/qJKrCD7RuA — الاحداث العالمية الحربية🚨 news (@BnshKhaled) February 27, 2023

الزلزال بعمق 5 كيلومترات

وقال المركز، إن الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات، بعد أن قدّر عمقه في البداية عند 10 كيلومترات.

ولم يكن هذا الزلزال الذي شعر به سكان المحافظات الأخرى المجاورة على خرائط الزلازل المحتملة، كما قال المحاضر في كلية الهندسة بجامعة بولنت د. هاكان كوت أوغلو، لموقع tgrthaber.

مسلسل الزلازل مستمر

• لحظة انهيار مبنى متضرر جراء زلزال ملاطية التركية . pic.twitter.com/c8dQjObZvA — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) February 27, 2023

وأضاف “أوغلو”، أن الزلزال تسبّب في حالة من الذعر الشديد في المنطقة وبعد زلزالين كبيرين في كهرمان مرعش، حدث أكثر من 9 آلاف هزة ارتدادية في المنطقة.

ونقل موقع “جمهوريت” التركي عن المدير العام لمخاطر الزلازل والتخفيف من آثارها في إدارة الكوارث والطوارئ “أورهان تاتار”، قولَه في معرض نقله لآخر التطورات المتعلقة بالزلزال: “لقد كان هناك 45 هزة ارتدادية بقوة 5 إلى 6 درجات حتى الآن. وكان الزلزال الذي حدث اليوم مرة أخرى داخل النظام حيث حدثت هذه الزلازل الكبرى”.

وأردف، حدثت حتى الآن 10282 هزة ارتدادية، “لقد سجلنا الزلازل التي سجلناها في نحو 6 أشهر في 3 أسابيع.

وقال إنه سيكون هناك ما مجموعه 45.5 هزة ارتدادية أو أكثر. وبعد الهزات الارتدادية، قد يكون هناك خطر من سقوط الصخور في المناطق الريفية.

لحظة انهيار مبنى سكني جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية اليوم بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر#زلزال #تركيا pic.twitter.com/3Bcg8UHpw5 — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) February 27, 2023

ضحية الزلزال “علي شاهنجيل” (70 عاماً)

من ناحية أخرى، أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ يونس سيزر، عن مقتل شخص وإصابة 69 شخصًا بجروح في الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر، ومركزه منطقة يشيليورت بملاطية.

شاهد.. انهيار أحد المباني جراء الزلزال الذي ضرب ملاطية اليوم مقطع فيديو يرصد ركام أحد المباني بعد انهياره بفعل الزلزال الجديد الذي ضرب منطقة يشيل يورت بملاطيا ظهر اليوم، والذي بلغت شدته 5.6 درجة.#زلزال #تركيا pic.twitter.com/P7Pt4fgHHw — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) February 27, 2023

وبخصوص ضحية الزلزال الجديد، فهو يدعى بحسب الموقع “علي شاهنجيل” (70 عاماً)، وكان غادر شقته بعد زلزال كهرمان مرعش ودخل المبنى اليوم للحصول على متعلقاته.

وظل شاهنجيل تحت الأنقاض. حتى وصلت فرق البحث والإنقاذ إلى المكان وتم نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، ولكنه فارق الحياة.

زلزال ملاطية.. لحظة إنقاذ شخص من تحت الأنقاض أنقذت فرق البحث شخصا من تحت أنقاض مبنى تهدم جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية التركية، ظهر اليوم الإثنين. pic.twitter.com/lV9FJOolTj — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) February 27, 2023

وتحتجز تركيا 184 شخصاً مشتبهاً بأنهم يتحملون المسؤولية عن انهيار المباني في هزات أرضية وقعت هذا الشهر، وقال وزير تركي إنه يجري توسيع نطاق التحقيقات.

وفي وقت لاحق، طالب نائب الرئيس التركي المواطنين بالابتعاد عن المباني المتضررة في مدينة ملاطية.