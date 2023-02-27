الإثنين, فبراير 27, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز باريس سان جيرمان على مارسيليا في قمة...
رياضة

ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز باريس سان جيرمان على مارسيليا في قمة الكلاسيكو

باريس سان جيرمان يعزز صدارة الدوري الفرنسي بعد فوز بالثلاثية على أولمبيك مارسيليا

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الفرنسي watanserb.com
ترتيب الدوري الفرنسي
- Advertisement -

وطن- عزز فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2022-2023، عقب فوزه على أولمبيك مارسيليا بثلاثية نظيفة دون مقابل في قمة الكلاسيكو مع نهاية الجولة ال25.

وأحرز النجم الفرنسي كيليان مبابي هدفين لصالح باريس سان جيرمان، في قمة الكلاسيكو داخل شباك مرمى أولمبيك مارسيليا في الدقيقة ال25 وال55 بعد تمريرات حاسمتين من قبل الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في قمة الكلاسيكو

كما وسجل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفاً من صناعة الفرنسي كيليان مبابي، في الدقيقة ال29.

ورغم خسارة أولمبيك مارسيليا أمام باريس سان جيرمان في قمة كلاسيكو الجولة ال25 من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، على مستوى التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 19 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 54%.

- Advertisement -

على عكس الفريق الفائز باريس سان جيرمان، الذي وصلت عدد تسديداته إلى 12 تسديدة والاستحواذ بنسبة 46%.

ميسي ومبابي
ميسي ومبابي

ترتيب الدوري الفرنسي 2023

وجاء نتائج جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2022-2023، مع ختام منافسات الجولة ال25، كما يلي:

(1) باريس سان جيرمان 60 نقطة.

(2) أولمبيك مارسيليا 52 نقطة.

(3) موناكو 50 نقطة.

(4) لانس 50 نقطة.

(5) رين 46 نقطة.

(6) ليل 44 نقطة.

(7) نيس 41 نقطة.

(8) لوريان 39 نقطة.

(9) أولمبيك ليون 38 نقطة.

(10) ريمس 37 نقطة.

ترتيب جدول هدافين الدوري الفرنسي 2023

كما ونرفق لكم متابعو (وطن) أبرز جدول ترتيب هدافين الدوري الفرنسي 2023، على النحو الآتي:

(1) كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 17 هدفاً.

(2) جوناثان ديفيد (ليل) 15 هدفاً.

(3) فولارين بالوغون (ريمس) 15 هدفاً.

حارس باريس سان جيرمان دوناروما
حارس باريس سان جيرمان دوناروما

(4) الكسندر لاكازيتي (أولمبيك ليون) 14 هدفاً.

(5) وسام بن يدر (موناكو) 14 هدفاً.

وستبدأ منافسات الجولة ال26 من الدوري الفرنسي الممتاز، الجمعة، بمواجهة نيس وأوكسير، كما وستختتم منافسات الجولة بمواجهة رين وأولمبيك مارسيليا، الأحد.

المصدروطن + الدوري الفرنسي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

ليس برشلونة ولا باريس.. أغويرو يكشف عن وجهة ميسي المقبلة

رياضة

تشافي يفتح باب عودة ميسي إلى برشلونة.. وهذا ما قاله عنه

رياضة

باريس سان جيرمان يتلقى أنباء غير سارة بشأن نيمار

رياضة

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023 مع نهاية الجولة ال24

رياضة

هدف عالمي بتوقيع ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان في الوقت القاتل (شاهد)

رياضة

راموس يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان بهذا القرار

رياضة

دوري أبطال أوروبا 2023: باريس سان جيرمان يسقط أمام البايرن وميلان يفوز على توتنهام

رياضة

تشكيلة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ والمُعلق في دوري أبطال أوروبا

رياضة

مدينة فرنسية تُهدد نيمار باللجوء إلى القضاء بسبب هذا التصرف

رياضة

وسام بن يدر في الصدارة .. جدول هدافين الدوري الفرنسي 2023

رياضة

باريس سان جيرمان يسقط أمام موناكو بالثلاثة قبيل مواجهة بايرن ميونخ (فيديو)

رياضة

مارسيليا يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا 2023 (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لهذا السبب عليك وضع شرائح الليمون بجوار سريرك أثناء النوم

ركلته في بطنه فسقط أرضا.. فيديو يوثق اعتداء صادما لسيدة على سائق أوبر

رئيس المكسيك ينشر صورة “جن” على غصن شجرة مع تعليق صادم (شاهد)

مشروب يُستهلك دون اعتدال.. مثاليّ للحصول على بطن مسطحة

مصادر يمنية تكشف عن مفاجأة عن العلاقة بين سلطنة عمان والحوثيين.. ماذا يحدث؟

تركي آل الشيخ يستفز جماهير ريال مدريد بعد فوز ألميريا على برشلونة (صور)

وزير كويتي سابق يسخر من الرئيس الجزائري ووساطته السرية في الأزمة الأوكرانية!

هبة عبوك بإطلالة فاضحة في دبي.. “شريكة رونالدو محترمة أكثر منك”! (شاهد)

بيان من وزارة الخارجية الجزائرية عن مقتل مواطنين في السعودية بعد أسبوع على الحادثة

برشلونة وغريمه ريال مدريد يتعثران.. ترتيب الدوري الإسباني 2023

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC