ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز باريس سان جيرمان على مارسيليا في قمة الكلاسيكو

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وطن- عزز فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2022-2023، عقب فوزه على أولمبيك مارسيليا بثلاثية نظيفة دون مقابل في قمة الكلاسيكو مع نهاية الجولة ال25.

وأحرز النجم الفرنسي كيليان مبابي هدفين لصالح باريس سان جيرمان، في قمة الكلاسيكو داخل شباك مرمى أولمبيك مارسيليا في الدقيقة ال25 وال55 بعد تمريرات حاسمتين من قبل الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في قمة الكلاسيكو

كما وسجل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفاً من صناعة الفرنسي كيليان مبابي، في الدقيقة ال29.

ورغم خسارة أولمبيك مارسيليا أمام باريس سان جيرمان في قمة كلاسيكو الجولة ال25 من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، على مستوى التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 19 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 54%.

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على عكس الفريق الفائز باريس سان جيرمان، الذي وصلت عدد تسديداته إلى 12 تسديدة والاستحواذ بنسبة 46%.

ترتيب الدوري الفرنسي 2023

وجاء نتائج جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2022-2023، مع ختام منافسات الجولة ال25، كما يلي:

(1) باريس سان جيرمان 60 نقطة.

(2) أولمبيك مارسيليا 52 نقطة.

(3) موناكو 50 نقطة.

(4) لانس 50 نقطة.

(5) رين 46 نقطة.

نتائج مباريات الأسبوع 25 من الدوري الفرنسي @Ligue1UberEats اضافة الى ترتيب الفرق #Ligue1UberEats pic.twitter.com/HEPt5En47a — Moumen Ouldkada (@lkrllmy11) February 27, 2023

(6) ليل 44 نقطة.

(7) نيس 41 نقطة.

(8) لوريان 39 نقطة.

(9) أولمبيك ليون 38 نقطة.

(10) ريمس 37 نقطة.

ترتيب جدول هدافين الدوري الفرنسي 2023

كما ونرفق لكم متابعو (وطن) أبرز جدول ترتيب هدافين الدوري الفرنسي 2023، على النحو الآتي:

(1) كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 17 هدفاً.

(2) جوناثان ديفيد (ليل) 15 هدفاً.

(3) فولارين بالوغون (ريمس) 15 هدفاً.

(4) الكسندر لاكازيتي (أولمبيك ليون) 14 هدفاً.

(5) وسام بن يدر (موناكو) 14 هدفاً.

وستبدأ منافسات الجولة ال26 من الدوري الفرنسي الممتاز، الجمعة، بمواجهة نيس وأوكسير، كما وستختتم منافسات الجولة بمواجهة رين وأولمبيك مارسيليا، الأحد.